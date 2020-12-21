3 bin yeni engelli memur atama müjdesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı basın yayın organlarında yer alan haberler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Koca, “Öncelikle araştırmacı bir gazeteciye yakışan kendi belgesini kendisi temin ederek arkasında durmasıdır. Vatandaştan mektup geldi, ben söylemiyorum bir arkadaşım söyledi ama kim olduğunu söyleyemem yaklaşımı gazetecilik değildir” dedi.