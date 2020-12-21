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3 bin yeni engelli memur atama müjdesi!

3 bin yeni engelli memur atama müjdesi! Özlem Zengin: 3 bin yeni engelli ataması yapılacak Ak Parti Grup Başkanvekili, 3 bin engelli memur ataması olacak dedi.

3 bin yeni engelli memur atama müjdesi!
21 Aralık 2020 Pazartesi 12:12

3 bin yeni engelli memur atama müjdesi!

 3 bin yeni engelli memur atama müjdesi!  Özlem Zengin: 3 bin yeni engelli ataması yapılacak Ak Parti Grup Başkanvekili, 3 bin engelli memur ataması olacak dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazeteci İbrahim Haskaloğlu'nun sorularını cevapladı.

Zengin, engelli atamaları ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Zengin'in engelli memur atamasına dair açıklaması

Genel Kurulda Bakanımız da açıkladı. 3 bin engelli memur alınacak. Bunun da buradan müjdesini verelim.

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