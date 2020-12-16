3 bin lira da yetmiyor! Asgari ücret son 10 yılın altında kaldı Asgari ücret zammının konuşulduğu şu günlerde asgari ücretli maaşının dolar kuru karşısında yıldan yıla erdiği ortaya çıktı.

3 bin lira da yetmiyor! Asgari ücret son 10 yılın altında kaldı

3 bin lira da yetmiyor! Asgari ücret son 10 yılın altında kaldı Asgari ücret zammının konuşulduğu şu günlerde asgari ücretli maaşının dolar kuru karşısında yıldan yıla erdiği ortaya çıktı.7

Asgari ücret görüşmeleri devam ederken milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammının ne olacağı sorusuen çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Şuan 2 bin 324 lira olan asgari ücret sendikaların açıkladığı açlık sınırının çok çok altında yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET GÜNDEN GÜNE ERİYOR

Asgari ücret görüşmeleri Türk-İş -İşveren ve Hükümet arasında devam ederken dolar bazında alınan asgari ücret son yılların en düşük seviyesinde kaldı. 2010 yılında 599 lirayla 399 dolar değerinde olan asgari ücret bugün 2 bin 324 lirayla sadece 332 dolar alabiliyor. Yine 2018 yılında 1603 lira maaş alan asgari ücretlinin eline sadece 333 dolar geçebiliyordu.

3 BİN 500 LİRA MAAŞ ALMASI GEREKİYOR

Dolar karşısında sürekli eriyen asgari ücrete yüzde 30 zam yapılsa bile yine bu rakama ulaşılamıyor. Yüzde 30 zam olduğu ele alınırsa asgari ücret 3 bin lira oluyor bu da 384 dolara denk geliyor. Bu örnekle asgari ücretli yine 2010 yılındaki seviyeye ulaşamadığı ortaya çıkıyor. Özetle asgari ücretlinin geçmiş senelerdeki dolar kurunu yakalaması için en az 3 bin 500 lira maaş alması gerekiyor.