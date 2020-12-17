2021 Yılı Asgari ücretlilere, sigortalı çalışanlara ve emeklilere ödenen devlet yardımları

Asgari ücretlilere, sigortalı çalışanlar, memurlara, emeklilere ödenen devlet yardım destekleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinden vefat eden kişilerin defnedilmesi için yakınlarına cenaze ödeneği verilir. Cenaze ödeneği olarak isimlendirilen sosyal yardımdan yararlanmak için belirlenen şartlara uyum sağlanması ve resmi başvuruların iletilmesi gerekir. Öte yandan Bakan Selçuk; "159 bine yakın işverenimize 1.2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak Normalleşme Desteği sağladık" ifadelerini kullandı. Bundan sonraki süreçte Normalleşme Desteği'nden faydalanmak isteyen vatandaşların ise başvurularını e-SGK üzerinden yapabileceklerini bildirdi.

CENAZE YARDIMI NEDİR? CENAZE YARDIMININ ŞARTLARI NELERDİR?

Cenaze ödeneği temelde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara uygun olan kişilerin vefat etmesi durumunda ailesine bir defaya mahsus olarak ödenen yardımı ifade eder. Cenaze yardımı ödemesi SGK bünyesinde çalışma hayatını devam ettiren veya emekli olmaya hak kazanan, yaşlılık maaşı alan ya da sigortalı olarak 1 yıllık süreyi tamamladıktan sonra işten çıkartılanlardan aynı sene içinde vefat eden vatandaşların defin işlemiyle ilgilenecek yakınlarına yapılır. Cenaze yardımının şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çerçevesinde belirlemiştir. Buna göre;

İş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda vefat eden,

Sürekli olarak iş göremezlik geliri, malülen emeklilik ya da yaşlılık aylığı alırken vefat eden,

Kendisinin adına en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen sigortalıların vefat etmesi halinde hak sahiplerine cenaze ödeneği yatırılır.

CENAZE ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİR?

Cenaze ödeneği temelde defin işlemlerini yürüten kişilere ödenir. Cenaze yardımının şartlarına uygun olan kişilerin vefat etmesi durumunda birinci dereceden akrabalara ödeme yapılır. Cenaze ödeneği kapsamında birinci dereceden akraba statüsünde vefat edenlerin resmi nikahlı eşi, çocukları, kardeşi, anne ve babası yer alır. Vefat eden kişinin cenaze işlemlerinin birinci dereceden akrabaları dışında karşılanması durumunda ise cenaze yardımı ödemesinin işleyişi değişir. Cenaze masraflarının tüzel ya da gerçek kişilerin cenaze masraflarının karşılanması durumunda cenaze yardımı bu kurum veya tüzel kişilere yapılır. Cenaze ödeneğinin verilebilmesi için kişilerin cenaze masraflarını karşıladığını ispat etmesi şarttır.

CENAZE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cenaze ödeneği başvurusu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik Merkezi üzerinden bizzat olarak gerçekleştirilir. Cenaze ödeneği başvuru süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Cenaze yardımı almaya hak kazanan kişilerin ölüm tarihinden itibaren 5 yıl içinde resmi başvurunun yapılması gerekir.

CENAZE YARDIMI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Cenaze yardımı başvurusunu iletenler durum hakkında bilgi sahibi olmak için e-Devlet kapısını kullanabilirler. Cenaze ödeneği başvuru durumu sorgulama işleminin yapılabilmesi için takip edilmesi gereken adımlar belirlenmiştir.

İlk adımda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan "Şahıs Ödemeleri Sorgulama" sayfasına giriş yapılır. Sayfaya giriş yapabilmek için alt kısmında bulunan "kimliğimi şimdi doğrula" linkine basılır. Ardından "kimlik doğrulama sistemi" sayfası açılır. Kimlik doğrulama sayfasının geçilebilmesi için e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numrası boşluklarının doldurulması şarttır. Bilgilerin doğru ve eksiksiz tamamlanmasından sonra cenaze yardımı başvuru durumu sorgulanır.

2020 CENAZE ÖDENEĞİ NE KADAR?

Cenaze yardımı miktarı her sene asgari ücret baz alınarak hesaplanarak güncellenir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranlarına göre 2020 cenaze ödeneği miktarı 801 TL olarak açıklanmıştır.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli olan kişilere cenaze yardımı olarak 2.775,16 TL ödeme verilir. Devlet memurlarının emekli aylığında az olmamak üzere ödeme miktarında değişklik yapılır. Makam, temsil ve görev tazminatı kalemlerine göre cenaze yardımı ödemesi arttırılır.

Normalleşme Desteği için e-SGK'dan başvurular alınacak!

Bakan Selçuk; "159 bine yakın işverenimize 1.2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak Normalleşme Desteği sağladık" ifadelerini kullandı. Bundan sonraki süreçte Normalleşme Desteği'nden faydalanmak isteyen vatandaşların ise başvurularını e-SGK üzerinden yapabileceklerini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ağustos itibariyle devreye giren Normalleşme Desteğinden, bugüne kadar yapılan başvurular sonucunda 159 bine yakın işverenin yararlandığını açıkladı. Bakan Selçuk, yaklaşık 1.2 milyonu aşkın çalışanı kapsayan destekte prim mahsuplaşma tutarın yaklaşık 950 milyon lirayı bulduğunu, bunun da işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyeceği prim tutarlarından mahsup edileceğini bildirdi.

İşverenlerin Normalleşme Desteğinden yararlanmak için talepte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, "159 bine yakın işverenimiz Normalleşme desteğinden yararlanma hakkını elde etti" dedi. Bakan Selçuk, pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen işyerlerine ve çalışanlara verilen desteğin 'Normalleşme Desteği' adı altında sürdürdüklerini, böylece istihdamı korumaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Bu kapsamda, kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız."

BAŞVURULAR E-SGK ARACILIĞIYLA YAPILACAK

Bakan Selçuk, normalleşme desteğinden yararlanılabilmesi için işyerlerinin e-SGK üzerinden başvuru yapmasının yeterli olabileceğini kaydederek, işverenlerin izlemesi gereken adımları şu şekilde anlattı: "Normalleşme Desteğine başvuru yapmak isteyen işyerlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesine giriş yaparak, 'e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/ Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama" ekranında yer alan '7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği' menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilir."

Normalleşme Desteğinden yararlanma kapsamına giren çalışanlara ilişkin kontrollerin sistem tarafından elektronik ortamda yapıldığını vurgulayan Bakan Selçuk, işlemin onaylanması durumunda bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/ sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek duyulmadığını hatırlattı.

Normalleşme Desteğinden 1 Temmuz 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş olan işyerlerindeki, kısa çalışma veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalılar, normal çalışma düzenlerine geçmeleriyle birlikte yararlanmaya başlayacak. Destek 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek.

Normal çalışma düzenine geçen çalışan, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı kadar hesaplanacak. İşverenlerin SGK'ya ödeyecekleri primlerden azami olarak 1.103 lira mahsuplaşma yapılacak.