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2021 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Ne Kadardır ?

2021 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Ne Kadardır ?

2021 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Ne Kadardır ?
20 Kasım 2020 Cuma 20:58

2021 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Ne Kadardır ?

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN İŞÇİLİK MALİYETİ (NORMAL)

(Bekar – Çocuk Yok – Teşvikli – BES Yok)

Hesaplamalar 2020 yılının hesabıdır.Bilgi İçindir 2021 yılı asgari ücret belli olduğu anda veriler güncellenecektir bu konuda kamusaati.com ve editörleri Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez

Ocak – 2020
 ASGARİ ÜCRET

2.943,00
 SGK TABAN MATRAHI

2.943,00
 SGK TAVAN MATRAHI

22.072,50
 GÜN

30
 GÜNLÜK ÜCRETİ

98,10
 BRÜT AYLIK ÜCRETİ

2.943,00
 İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1)

29,43
 İŞÇİ SGK PAYI (%14)

412,02
 GELİR VERGİSİ MATRAHI

2.501,55
 GELİR VERGİSİ TUTARI (%15)

375,23
 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-)

220,73
 KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI

154,50
 DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759)

22,34
 ZORUNLU BES KESİNTİSİ

0,00
 KESİNTİLER TOPLAMI

618,29
 NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li)

2.324,71

 BRÜT AYLIK ÜCRETİ  

2.943,00  

 İŞVEREN SGK PAYI(%20,5)  

603,32  

 İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5)  

(-147,15)  

KALAN İŞVEREN SGK PAYI(%15,5)  

456,17  

 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)  

58,86  

 TOPLAM MALİYET  

3.458,03  


Kaynak: Kamu Saati Özel
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