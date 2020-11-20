2021 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Ne Kadardır ?

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ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN İŞÇİLİK MALİYETİ (NORMAL)
(Bekar – Çocuk Yok – Teşvikli – BES Yok)
Hesaplamalar 2020 yılının hesabıdır.Bilgi İçindir 2021 yılı asgari ücret belli olduğu anda veriler güncellenecektir bu konuda kamusaati.com ve editörleri Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez
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Ocak – 2020
|ASGARİ ÜCRET
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2.943,00
|SGK TABAN MATRAHI
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2.943,00
|SGK TAVAN MATRAHI
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22.072,50
|GÜN
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30
|GÜNLÜK ÜCRETİ
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98,10
|BRÜT AYLIK ÜCRETİ
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2.943,00
|İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1)
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29,43
|İŞÇİ SGK PAYI (%14)
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412,02
|GELİR VERGİSİ MATRAHI
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2.501,55
|GELİR VERGİSİ TUTARI (%15)
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375,23
|ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-)
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220,73
|KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI
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154,50
|DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759)
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22,34
|ZORUNLU BES KESİNTİSİ
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0,00
|KESİNTİLER TOPLAMI
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618,29
|NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li)
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2.324,71
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BRÜT AYLIK ÜCRETİ
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2.943,00
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İŞVEREN SGK PAYI(%20,5)
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603,32
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İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5)
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(-147,15)
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KALAN İŞVEREN SGK PAYI(%15,5)
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456,17
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İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)
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58,86
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TOPLAM MALİYET
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3.458,03