2021'de kıdem tazminatı tavan tutarı ne kadar oldu?

2021'de kıdem tazminatı tavan tutarı kaç lira oldu? 2021'de emekli olan kaç lira kıdem tazminatı alır?

Kıdem tazminatı tavanının hesabında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına yapılan emekli ikramiyesi esas alınmaktadır. Bu çerçevede, maaş hesaplamasında esas alınan verilerde değişiklik olduğunda kıdem tazminatı tavanı da değişmektedir.

Buna göre;

Buna göre, 01/01/2021-30/06/2021 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,16604), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,59893) olarak belirlenecektir.

Kıdem tazminatı tavanının hesabında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına yapılan emekli ikramiyesinin esas alınmakta olduğu dikkate alındığında, kıdem tazminatı hesabının tavanını hesaplayacak olursak;

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:



1. Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı



2. Ek Gösterge X Aylık Katsayısı



3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı



4. Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı



5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 215 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar)



Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi 01.01.2021-30.06.2021 tarihleri için aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:



Aylık Göstergesi 1.500 x 0,16604 = 249,06 Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi 500 x 0,16604 = 83,02 Ek Göstergesi 8.000 x 0,16604 = 1.328,32 Taban Aylığı Göstergesi 1.000 x 2,59893 = 2.598,93 Aylık Katsayısı 0,16604 Taban Aylık Katsayısı 2,59893 En Yüksek Devlet Memuru Maaşının oranı 9500 x 0,16604 x 2,15 = 3.391,367 TOPLAM Kıdem tazminatı tavanı 7.650,697

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