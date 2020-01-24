Kısa Çalışma Uygulaması Nedir Kimler Kısa Çalışma Ödeneği Alabilir? 2020 Yılı Kısa Çalışma Ödeneği 2020 Yılında Nekadar Oldu?

2020 Yılı Kısa Çalışma Ödeneği Nekadar Oldu?

Kısa Çalışma Uygulaması Nedir Kimler Kısa Çalışma Ödeneği Alabilir? 2020 Yılı Kısa Çalışma Ödeneği 2020 Yılında Nekadar Oldu?

İşyerlerinin ekonomik, şirketler arası , bölgesel kriz veya zorlayıcı nedenlerle işyerindeki çalışan kişilere haftalık çalışma vakitlerinin kısa süreli olmak kaydıyla en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde doksan günü geçmemek üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalı olan işçilere çalışamadıkları dönem için gelir desteği sunmak amaçlı para ödeneği verilen bir projedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Hayata geçirilmesi Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalı çalışan işçinin son oniki aylık prime esas kazançları baz alınarak hesaplanır günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt miktarının % 150’sini geçemez.



K.Ç.Ö Görev yapmadığı zamanlar için, işçi ye uygulanmış peryotlar halinde her ayın beşinde ptt şubelerinden ödenir. Ödeme tarihi için gerekli değişiklik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafınca tamamlanabilir .



Kısa çalışma uygulaması bakımından “Genel Ekonomik” kriz

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi baz alınarak dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “yerel Kriz”

Ulusal veya uluslararası ikdisat hadiselerden dolayı belirli bir il veya işçede çalışamaları olan işyerlerinin maddi olarak ciddi şekilde etkilenip sallandığı hallerdir .

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Sektörel Kriz”

Ulusal veya uluslararası meydana gelen bir takım hadiselerden bizzat etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda etkilniği durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler”

İşverence sevk ve idaresinden bağlntılı olarak , eskiden kestirilemeyen, sonucu olarak bertaraf olmasına zemin hazırlayıcı olmayan , geçici süre ile çalışma vakitlerinin minimumma indirilmesi yada faaliyetin tamamen veya kısmen işgücünün durması bitik olması ile çevresel etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ve ya deprem, yangın, su baskını, heyelan,gibi doğal afetler ve ya salgın hastalık, seferberlik gibi hallerde.

Kısa Çalışma Kapsamında;

* İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 1 yıllık prime asıl maaş kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesap edilen kısa çalışma ödeneği tutarı , aylık asgari ücretin brüt tutarının da % 150’sini geçmemesi şarttır



Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Aşağıda 2020 yılı için aylık kısa çalışma ödeneği hesabı verilmiştir.



Çalışma Kısa Çalışma Ödeneğinden İşçiler Nasıl Yararlanabilir?

İşverenin kısa çalışma talebinin İlgili birim tarafıncan kontrol dilerek uygun olduğu kanaati getirilince ,

İşçinin kısa çalışmanın başladığı sürede , 4447 sayılı Kanunun 50 'inci maddesine göre görevlendirme durumu süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı anlamında işsizlik ödeneğine hak etmiş olmak (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde minumum 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),

Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin varolması ,

gerekmektedir.