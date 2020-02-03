2020 Senesi İçin Tüm İşçileri İlgilendiren Yıllık İzin Yönetmeliği Değişti2020 Yıllık İzin Yönetmeliği Değişti, 2020 Yıllık izin hakkı ve ücretleri değişti!, 2020 Yıllık İzin Hakkı Kaç Gün Oldu?, İşçilerin yıllık izin hakkı kaç gün oldu, Hesaplama nasıl yapılır?
2020 Senesi İçin Tüm İşçilerin Yıllık İzin Yönetmeliği Değişti
2020 Senesi İçin Tüm İşçileri İlgilendiren Yıllık İzin Yönetmeliği Değişti2020 Yıllık İzin Yönetmeliği Değişti, 2020 Yıllık izin hakkı ve ücretleri değişti!, 2020 Yıllık İzin Hakkı Kaç Gün Oldu?, İşçilerin yıllık izin hakkı kaç gün oldu, Hesaplama nasıl yapılır?
İşi olan herkezin çok yakından ilgileneceği yıllık izinleri ile ilgili çok önemli düzenlemeler gerçekleşti. Milyonlarca kişiyi alakadar eden 2016 senesinde yapılan uyarlama ile yıllık izinler 5’e ayrılabilecek ve bir bölümü 6 günden az olamayacak. Yıllık izin hesabında, yaşlılara ve gençlere istisnai ayrıcalık bulunmaktadır . 18 ve daha küçük yaştaki çalışanlarla , elli ve daha büyük yaştaki çalışanlara verilecek yıllık ücretli izin zamanı yirmi günden az olmamalı.Yıllık ücretli izin zamanında ,işçilerin başka iş veya kurumlarda çalışmaları da kurala aykırıdır.
Milyonlarca çalışanı çok fazla alakadar eden yıllık izin yönetmeliği ile alakalı yenilikleri İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Normal koşullar altında bu metni yaz döneminden öncesi veya bayram arifelerinde düzenledim.Çünkü bu zamanların en çok merak edilen sualleridir “Yıllık İzin Uygulamaları...” Okuların ara tatilleri fazlalaşınca, resmi bayram tarihleri yaklaşırken, çalışma hayatı temposuna nefes olan dini bayramlarımızda yavaş yavaş yazı es geçmeye başlarken,e bir de erken rezervasyon reklamları gözümüzün önunden geçiyorsa ekranlarda,sizler için konuyu ele
almanın tam zamanıdır diye düşündük.
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