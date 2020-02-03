2020 Senesi İçin Tüm İşçileri İlgilendiren Yıllık İzin Yönetmeliği Değişti2020 Yıllık İzin Yönetmeliği Değişti, 2020 Yıllık izin hakkı ve ücretleri değişti!, 2020 Yıllık İzin Hakkı Kaç Gün Oldu?, İşçilerin yıllık izin hakkı kaç gün oldu, Hesaplama nasıl yapılır?

2020 Senesi İçin Tüm İşçilerin Yıllık İzin Yönetmeliği Değişti

2020 Senesi İçin Tüm İşçileri İlgilendiren Yıllık İzin Yönetmeliği Değişti2020 Yıllık İzin Yönetmeliği Değişti, 2020 Yıllık izin hakkı ve ücretleri değişti!, 2020 Yıllık İzin Hakkı Kaç Gün Oldu?, İşçilerin yıllık izin hakkı kaç gün oldu, Hesaplama nasıl yapılır?

İşi olan herkezin çok yakından ilgileneceği yıllık izinleri ile ilgili çok önemli düzenlemeler gerçekleşti. Milyonlarca kişiyi alakadar eden 2016 senesinde yapılan uyarlama ile yıllık izinler 5’e ayrılabilecek ve bir bölümü 6 günden az olamayacak. Yıllık izin hesabında, yaşlılara ve gençlere istisnai ayrıcalık bulunmaktadır . 18 ve daha küçük yaştaki çalışanlarla , elli ve daha büyük yaştaki çalışanlara verilecek yıllık ücretli izin zamanı yirmi günden az olmamalı.Yıllık ücretli izin zamanında ,işçilerin başka iş veya kurumlarda çalışmaları da kurala aykırıdır.

Milyonlarca çalışanı çok fazla alakadar eden yıllık izin yönetmeliği ile alakalı yenilikleri İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Normal koşullar altında bu metni yaz döneminden öncesi veya bayram arifelerinde düzenledim.Çünkü bu zamanların en çok merak edilen sualleridir “Yıllık İzin Uygulamaları...” Okuların ara tatilleri fazlalaşınca, resmi bayram tarihleri yaklaşırken, çalışma hayatı temposuna nefes olan dini bayramlarımızda yavaş yavaş yazı es geçmeye başlarken,e bir de erken rezervasyon reklamları gözümüzün önunden geçiyorsa ekranlarda,sizler için konuyu ele

almanın tam zamanıdır diye düşündük.

ÇALIŞANIN YILLIK İZİN HAKKI KAÇA BÖLÜNÜR

4857 sayılı İş Kanun’un 53 üncü Hükmü gereği ;“İşyerinde işe alındığı ilk günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak kaydı ile en , en az 12 ay çalışmış olma şartını taşıyan işçilere senelik ücretli izin verilir. İşçilere ödenecek senelik ücretli izin zamanı , hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş seneye "kadar (beş sene dahil) olanlara ondört günden,(14)

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,(20)

c) Onbeş sene (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,(26)

Az olamaz…”

54 üncü hükme göre ise “…İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir senelik hizmet zamanı , bir önceki izin hakkının doğduğu zamandan başlayarak gelecek hizmet senesine doğru … hesaba alınır .”

Senelik Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 4 üncü hükmü gereğince “ İş Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 54 üncü maddesindeki esaslar ve 55 inci maddesindeki haller göz önüne alınarak her işçinin senelik ücretli izne hak kazandığı tarih … yıllık ücretli izin kayıt belgesine not edilir kayıtta olur …”

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Yukarıda sıralı maddelerce ; senelik izin hesabında,işyerinde ilk işe gelen tarihe göre senelik dönemlerin tamamlanmasına önem verilir.Örneğin,1 Haziran günü işe başlayan bir çalışan senelik izin hakkı her yıl 1 haziran günü başlar. 1 Haziran 2019 tarihinde işe alınan işçi,ilk defa 1 Haziran 2020 günü yıllık izni hak etmiş olur .

PAZAR GÜNLERİ VE TATİLE DENK GELEN GÜNLER İZNE İLAVE EDİLİR Mİ?

Çalışan şahısların ,izin zamanı na uğrayan gelen pazar günleri ile ulusal bayram ve genel tatil günleri izin zamanından sayılmaz ve kesin suretle izne ek olunur .14 gün izne çıkan bir işçinin izin süresi zamanı içerisinde denk gelen 2 pazar günü ile beraber 16 gün izne hak kazanılır.

YILLIK İZİNDE ÇALIŞTIRILMAK

İzin Zamanlarının en mühim hedefi ,çalışma dönemi sürecinde efor sarfeden çalışma arkadaşlarının dinlenmeleri,moral ve beden enerjisini yerine getirilmesi yeniden iş başı gerçekleştirmeleri şarttır . Bu nedenle senelik ücretli izin süresince,işçilerin başka işi yapmaları veya işyerlerinde çalışmaları da yasaktır.

İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞEN NEDİR

4857 sayılı hükmün ’un 56 ıncı maddesinde 2016 senesinde gerçekleşen farklılığa istinaden; Yıllık izinler en fazla 3’e ayırılır bir bölümü 10 günden az olmamak şartı ile , değişiklik bitiminden yıllık izinler 5’e ayrılabilecektir ve bir bölümü 6 günden de az olmamalı . Dolayısıyla, değişikliğin ardından 14 günlük yıllık izin payı olan işçi iznini, 6 gün, 1 gün, 1 gün, 1 gün, 5 gün olarak kullanabilecek.

DÖRT GÜNE KADAR YOLCULUK İZNİ HAKKINIZ

Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir ile gidecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belge ile sunmaları şartı ile gidiş ve dönüşlerinde yolculuk edecekleri zamanları sağlamak üzere işveren toplam dört iş gününe kadar ücretsiz izin labilmektedir

YILLIK İZİN ÜCRETİ PEŞİN ÖDENİR

Çalışanlar maaşlarını devam ettirdileri şirkette oldukları ayı takip eden ayın başında maaş zamanlarında alırlar,bu nedenle işçi yıllık izne ayrılacak ise işveren izin süresini peşin verilmeli maaş hesabna yatmalıdır . (4857 md. 57)