2020 İşsizlik Maaşı Kaç Lira Oldu?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 2020 asgari ücret rakamı bugün 4. toplantının ardından son dakika olarak açıklanacak. 2019 yılında uygulanan asgari ücret hem işçi kesiminin hem de işveren kesiminin onayı ile brüt 2 bin 558 TL'ye, net ise 2 bin 20 TL'ye çıkmıştı. Böylece yeni asgari ücret hem işsizlik maaşını hem de asgari geçim indirimini artırdı. Peki 2020 yılında asgari geçim indirimi (AGİ) tutarları ve işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte milyonlarca vatandaşın alacağı yeni rakamlar...



Yeni 2020 asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte memur, işçi tüm çalışanların aldığı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) miktarları da değişmiş olacak bunu öğrenmemize artık saatler Kaldı...

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ NE KADAR OLDU)

Buna göre 2019 yılında uygulanan bekar bir işçinin Asgari Geçim İndirimi 191 lira 88 kuruş olurken 3 çocuklu eşi çalışmayan bir sigortalının Asgari Geçim İndirimi ise 330 lira 2 kuruşa yükselmiş oldu.

Peki bu rakam 2020 yılında kaç lira olacak?

İŞSİZLİK MAAŞI DEĞİŞTİ

2019 Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı rakamları da değişmişti. Buna göre en yüksek işsizlik maaşı 2019 yılı için damga vergisi kesildikten sonra 2 bin 31 lira 1 kuruşa çıkarken en düşük maaş bin 15 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Peki 2020 yılı en yüksek işsizlik maaşı 2020 yılı için damga vergisi kesildikten sonra en düşük maaş kaç lira olacak?

Erken emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapacaklar ile isteğe bağlı sigorta yaptıranların ödeyecekleri rakamlar da 2019 yılı için yeniden belirlendi. Buna göre aylık borçlanma miktarı 649 lira 44 kuruştan 818 lira 61 kuruşa çıktı. Bağ-Kur'lular'ın ödeyecekleri primler de yükselecek. En düşük prim aylık 700,18 lira iken 882,57 liraya, en yüksek prim ise 5 bin 251 liradan 6 bin 619 liraya çıkacak.