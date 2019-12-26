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2020 AGİ Ücretleri Belli Oldu

AGİ NEDİR?, 2020 YILI AGİ KAÇ LİRA OLDU?, En düşük Asgari Geçim İndirimi AGİ 220,68 TL, en yüksek AGİ ise 375,17 TL olarak belirlendi. Detaylar Haberde...

2020 AGİ Ücretleri Belli Oldu
26 Aralık 2019 Perşembe 18:24

2020 AGİ Ücretleri Belli Oldu

AGİ NEDİR?, 2020 YILI AGİ KAÇ LİRA OLDU?, En düşük Asgari Geçim İndirimi AGİ 220,68 TL, en yüksek AGİ ise 375,17 TL olarak belirlendi. Detaylar Haberde...

Merakla beklenilen asgari ücret rakamları açıklandı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki bugünkü toplantıda; işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti.

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi, bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek, vergi dışı bırakılması anlamına geliyor.

Başka ifadeyle; devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, toplantı sonrası, 1 Ocak 2020'den itibaren yeni asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olduğunu açıkladı.

2020 YILI ASGARİ ÜCRET DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AGİ KAÇ LİRA OLDU

2020 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları da asgari ücretin belirlenmesinin ardından belli oldu.

Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor.

AGİ BEKAR ÇALIŞAN

Yeni yılda bekarlar için AGİ 220,68 TL olacak.

AGİ EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Evli ve eşi çalışmayan: 264, 82

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 297, 92

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 331, 03

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 375, 17

AGİ EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 220,68

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 253,79

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 286,89

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 331,26

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 353,09

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 375,17

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Asgari Geçim İndirimi 2020 #2020 asgari ücret #2020 YILI AGİ
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