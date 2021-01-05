18 milyon kişinin Ocak ayı maaş tablosu açıklandı!

İşte 2021 maaş tablosu! Milyonları ilgilendiren zam oranı belli oldu

---* Memur maaşlarına yüzde 7.33,

---* SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 8.37 zam yapılacak.

---* En düşük memur maaşı 4 bin 542 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 3 bin 49 liraya yükselecek.

Aralık enflasyon verilerine göre memur ve emekli maaşı zamları belli oldu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 8.37 artacak. Memurlar da toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 7.33 zamlı maaş alacak.

TÜİK’in Aralık 2020 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8.37 arttı. Verilere göre, 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 4’lük zam aşılırken, yaklaşık yüzde 4.33’lük enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 4.33’lük enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 7.33 oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak’ta alacak.

İşçi, esnaf emeklisi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranına göre, yüzde 8.37’ye zamlanacak. Temmuz 2020’de, memur maaşları ile emekli memur, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 5.75 oranında zam yapılmıştı.

SGK’lıya 3 bankadan emeklilik kredisi

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında emekli olabilecek sigortalılara yönelik “kredi iş birliği protokolü” imzalandı. Protokol, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapıldı. SGK Başkanı İsmail Yılmaz, “Protokolle yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisiyle emeklilik imkanı sunulacaktır.

Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe, yani 31 Mart’a kadar aylık 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler” dedi.