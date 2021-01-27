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13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu 13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu

13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu Sağlık Bakanlığı, 13 Bin 589 kadronun yer aldığı 2021 Ocak ayı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sonuçlarını açıkladı.

13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu 13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu
27 Ocak 2021 Çarşamba 13:26

Sağlık Bakanlığı, 13 Bin 589 kadronun yer aldığı 2021 Ocak ayı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Kura çekilişi 26.01.2021 tarihinde saat 10:00 'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmadı. Sonuçlar, 01.01.2021 tarihine kadar hesaplanan Hizmet Puanına göre değerlendirildi.

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