Zabıta nasıl olunur? Belediye zabıta personel alımı 2021 zabıta maaşı, başvuru şartları, mülakat konuları...

Belediyeleralımı için dönem dönem ilan yayınlıyor. Zabıta olmak isteyen adaylar bu ilanlara KPSS puanlarına göre başvuru yapıyor. Başvuru sonucunda sözlü mülakata çağırılıyorlar. Sözlü mülakattan yeterli puanı alanlar, KPSS puanı da hesaba katılarak zabıta memuru olarak istihdam ediliyor. Genel hatlarıyla zabıta memuru olmak için bunların yapılması gerekiyor. fakat zabıta memuru olabilmek için 2021 yılında geçerli olan zabıta nasıl olunur, KPSS puanı, zabıta yaş sınırı nedir, bayan zabıta nasıl olunur, zabıta mülakat soruları nelerdir gibi merak edilenlerin detaylarını açıkladık.

ZABITA MEMURU NEDİR?

Zabıta, yerel yönetimlere bağlı çalışan, kamu düzeninin ve halk sağlığının korunması için çalışan kişilerdir. Herhangi bir şehirde yaşayan kişilerin huzurunun ve sağlığının korunmasını sağlayan devletin en önemli görevleri arasında yer alır. Bu düzenin sağlanması adına polis gibi çeşitli kolluk kuvvetleri görevlendirilir. Bu huzurun sağlanmasında görev alan meslek ise zabıta memurlarıdır. Belediye’nin belirlediği sınırlar içerisinde ruhsatsız iş yerlerini denetleyen, yasakları ve izinleri yerine getiren, belediyenin görevi olan kontrolleri yaparlar. devlet memuru statüsündedir ve memurların haklarından faydalanırlar.

2021 ZABITA OLMA ŞARTLARI NELER?

Erkekler için 1.75 cm, kadınlar için 1.65 cm boy sınırının altında olmamak,

En az lise mezunu olmak,

KPSS sınavına girmiş ve geçerli puanı almış olmak,

Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

30 yaşını aşmamış olmak,

Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak,

Yüz kızartıcı suç işlememesi ve hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

Bu şartlarda olan vatandaşlar zabıta adayı olabilir ve başvuru yapabilirler.

2021 NASIL ZABITA OLUNUR?

Zabıta olmak için gerekli özellikleri taşımak ve KPSS’ ye girmek gereklidir. Bu değerlendirmede adaylar öncelikle KPSS puanlarına göre sıralanır. Bu sıralama sonrasında adaylar sözlü mülakata çağrılır. Bir başkan ve en az iki üyeden oluşan mülakata her aday bir komisyon üyeleri tarafından tek tek sözlü olarak mülakata alınır. Mülakat sonrasında adayın puanı toplanır ve belirlenir. Sözlü mülakatta adayların 70 puanı olması gerekir. Belirlenen puanlardan sonra sıralama yapılır ve belediyenin ihtiyacı olan aday listesi düzenlenir. Pozisyonlara göre işe alınır.

2021 ZABITA ALIM İLANLARI

2021 yılı içerisinde il ve ilçe belediyelerinin ilanlarını takip ederek şahsen veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. TIKLAYINIZ

GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Zabıta olmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler ise;

Zabıta Başvuru Dilekçesi

T.C. kimlik belgesi aslı ve onaylı sureti,

Kişinin herhangi bir sabıka kaydı olmadığına dair adli sicil kaydı,

Askerlik ile ilişkisi bulunmadığına dair terhis belgesi,

Diploma veya ilgili okuldan alınmış onaylı sureti (aslı gibidir mühürlü),

Sürücü Belgesi en az B sınıfı şartı,

Son 6 ayı içeren vesikalık 3 adet fotoğraf,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum taşımadığını gösteren sağlık belgesi.

Bu belgeleri teslim ederek kısa sürede belediye de zabıta olarak görevinize başlayabilirsiniz.

ZABITA MEZUNİYET ŞARTI NEDİR?

Zabıta olmak için lise ve dengi okullardan mezun olan herkes başvuru yapabilir. Bunun yanında, KPSS sınavına girmiş olmak ve en az 60 puan almış olmak gerekmektedir. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak gerekir. 30 yaşın üzerinde olanlar bu ilanlara başvuru yapamazlar.

2021 ZABITA MÜLAKAT KONULARI

Mülakat sınavlarında sorumlu olunan konular aşağıda belirtilmiştir.

Atatürk İlke ve İnkılapları

T.C. Anayasası

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Mahalli İdareler ile ilgili temel kavramlar

Mevzuat Kanunu maddeleri

Bu konulardan sorular sorulur ve 25 er puandan 100 başarı puanını alan kişiler göreve hak kazanırlar. Uygulamalı sınavda ise kadro unvanına ilişkin mesleki yetenek ve bilgi ölçülmesi işe sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu değerlendirmeler haricinde KPSS puanı en yüksek olanlardan başlanarak isimler listelenir.

2021 ZABITA MAAŞLARI NE KADAR

Belediyelerde görev alan Zabıtaların ve memurların maaşları devlet tarafından ödenmektedir. Büyükşehir belediyeleri ve küçük beldelerde görev alanların maaşları aynı değildir. Bunun yanında bekar, evli ve çocuklu olup olmaması da etki göstermektedir. AGİ yardımı alan bir memur ile almayan memur arasında maaş farkı vardır.

D/K'sı 1/4; Kıdem Yılı 25 ve ÜStü Zabıta Memurunun 15 Ocak 2021 Net Maaşı 5.021 TL’dir.

ZABITA MEMURU HAFTADA KAÇ SAAT ÇALIŞIR?

Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir denilmektedir. Bu durum, belediyelerde keyfi uygulamaya sebebiyet vermekte olup personel istediği vardiyaya istediği hale sokulmaktadır.