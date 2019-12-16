Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İşçi İstihdamı Usul ve Esasları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ulaştırma bakanlığı personel alımı yapacak, Detaylar haberde...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İşçi İstihdamı Usul ve Esasları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İşçi İstihdamı Usul ve Esasları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ulaştırma bakanlığı personel alımı yapacak, Detaylar haberde...

USUL VE ESASLAR

 Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi noter huzurunda yapılacak olup, kura çekim yeri ve tarihi daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır.

 Başvuru yapan adayların istenen belgeleri elden veya posta yoluyla 27 Aralık 2019 tarihine kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.(Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır) Teslim etmeyenler ve evraklarında eksiklik bulunanlar kuraya dahil edilmeyecektir.

 Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

 Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınav yer gün ve saati Bakanlığımızın internet adresinden duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilip ilgililerin adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

 Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine ve sözlü sınav sonrası asıl adaylardan gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunanların yerine yedek adaylardan temin yoluna gidilecektir.

 Asıl adaylar haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasını müteakip göreve başlatılacaklardır.

 İşe alınanlara deneme süresinden (60 gün) sonra ücret ve sosyal yardımlar gibi ödemelerde, yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri uygulanacaktır.

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