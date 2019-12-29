2020 Türkiye Yazma ve Eserler Kurumu Başkanlığı 30 Restoratör Personel Alımı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde istihdam edilmek üzere; lisans düzeyinde 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması ve mesleki uygulama sınavıyla, 30 adet Restoratör unvanlı sözleşmeli pozisyonu için sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Detaylar Haberde...

Türkiye Yazma ve Eserler Kurumu Başkanlığı 30 Restoratör Personel Alımı

2020 Türkiye Yazma ve Eserler Kurumu Başkanlığı 30 Restoratör Personel Alımı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde istihdam edilmek üzere; lisans düzeyinde 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması ve mesleki uygulama sınavıyla, 30 adet Restoratör unvanlı sözleşmeli pozisyonu için sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Detaylar Haberde...

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde istihdam edilmek üzere; lisans düzeyinde 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması ve mesleki uygulama sınavıyla, 30 adet Restoratör unvanlı sözleşmeli pozisyonu için sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

A-GIRIS SINAVI BASVURU SARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; KPSSP3, puan türünden asgari 50 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının dört katı aday arasına girmek. (Puan sıralamasında en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin taşınabilir kültür varlıklarını koruma ve onarım, kültür varlıklarını koruma ve onarım, sanat eserleri konservasyonu ve restorasyonu ya da Geleneksel Türk Sanatları lisans bölümlerinin birinden mezun olmak veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da üniversitelerin koruma ve onarım programları ile restorasyon ve konservasyon konularında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

ç) 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

B- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

a) (www.yek.gov.tr ) adresinden temin edilecek fotoğraflı başvuru formu

b) Yükseköğrenim diploması/çıkış belgenin aslı, noter ya da mezun olduğu üniversiteden onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı. (Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.)

c) KPSS Sonuç belgesi

ç) Varsa yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti

d) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

e) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf.

Adayların, yukarıda belirtilen form ve belgeleri "Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sokak No:1 Fatih / İstanbul" adresinde bulunan Başkanlığımız Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına 17.01.2020 tarihi mesai saati bitimine kadar elden veya posta yolu ile eksiksiz teslim etmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Formun ve eklerinin belirtilen tarihe kadar; verilmemesi ya da belirtilen adrese gönderilerek Başkanlık genel evrak kayıt sistemine kaydının yapılmaması halinde, başvuru yapılmamış kabul edilecektir.

C- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

1. Adaylar başvurularını 03.01.2020 -17.01.2020 tarihleri arasında mesai gün ve saatleri arasında başvuruda istenen belgeleri elden veya posta yoluyla Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (Süleymaniye Mahallesi Kanuni Medresesi Sokak No:1Fatih/ İstanbul ) göndereceklerdir. Başvuru formuna yapıştırılmış fotoğraf son (6) ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. Postadaki gecikmeler ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Giriş sınavına katılacak adayların listesi Başkanlık (www.yek.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. Elektronik posta veya faks yoluyla gönderilen giriş sınavı başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

3. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Ç) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Başvurular tamamlandıktan sonra adaylar, başvurdukları pozisyon için aranan 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3, puan türleri esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday, giriş Sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait listeler Başkanlığımızın (www.yek.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

2. Başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da giriş Sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

3. Giriş Sınavına çağırılacak adaylara ait listeler ile sınav günü, saati ve yeri Başkanlığımızın (www.yek.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek ayrıca duyurulacaktır. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

4. Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı ehliyet veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde de bulunamayacaklardır.



D) GİRİŞ SINAVI ŞEKLİ VE KONULARI

1. Mesleki uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (Süleymaniye Mahallesi Kanuni Medresesi Sokak No:1 Fatih/ İstanbul ) adresinde mesleki uygulama tabi tutulacaklardır.

2. Mesleki Uygulama Sınavında adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından; • Yöntem ve teknik • Belgeleme, tespit ve tanımlama • Uygulama ve yaklaşım konularından olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

3.Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınav puanı tespit edilir.

4.Mesleki uygulama sınavına katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

E) GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Mesleki uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az (70) puan almak gerekir. Başarı sıralaması, sıralama itibarıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere belirlenir. Giriş sınavı başarı puanı aynı olan adaylar, KPSS (B) grubu puan türüne göre, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik verilerek ilan edilecektir. Sınav başarı puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil aday ve asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.

2. Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan giriş sınavı başarı listeleri Başkanlığımızca belirlenecek tarihte (www.yek.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

3. Giriş sınavından en az (70) puan almış olmak, giriş sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

4. Sınav sonucuna, sonucun ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde Başkanlığımıza yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonucu adaya yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

F) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ

1. Sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri, Başkanlığımızca yapılacaktır.

2. Adayların atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.

3. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

G) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI

Sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

H) DİĞER HUSUSLAR

1. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 2. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

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