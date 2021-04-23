şehir hastanesi güvenlik alımı, amir ve vardiya sorumlusu

Şehir hastanesi güvenlik alımı yapılmaktadır. Çeşitli illerde faaliyet yürüten şehir hastaneleri değişik pozisyonlarda personel alımı yapmaya devam ediyor. Son dönemlerde korona virüs salgını nedeni ile hastanelerde personel ihtiyacı günden güne artmaya devam ediyor. Sağlık bakanlığına bağlı hastaneler personel alımı için bakanlıktan açıklama beklerken, şehir hastaneleri çeşitli platformlar üzerinden personel alımı yapmaya devam ediyor. Şehir Hastanesi Güvenlik Alımı hakkında detay ve bilgiler özel güvenlik haber (ogg haberler) sitemizde
Hastane personel alımı detayları
Güvenlik Sorumlusu Alımı
1.Başvuracak kişilerin Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
- Başvuracak kişilerin Tercihen 5188 kimlik kartına sahip,
- Başvuracak kişilerin Güvenlik sektöründe en az 5 yıl tecrübeli,
- Başvuracak kişilerin Tercihen hastane deneyimi olan,
5. Başvuracak kişilerin Yangın Sistemleri ve Elektronik kamera sistemlerinde bilgi sahibi ,
6. Başvuracak kişilerin Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen,
7. Başvuracak kişilerin İstanbul’da ikamet eden veya edebilecek,
Başvuru Linki
https://www.kariyer.net/is-ilani/iss-turkiye-guvenlik-sorumlusu-2544487
Laboratuvar Hizmetleri Supervisor Alımı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde görevlendirilmek üzere;
- Başvuracak kişilerin Üniversitelerin laboratuvar teknolojileri veya sağlık işletmeciliği ile ilgili en az 2 yıllık bölümlerinden veya 4 yıllık biyoloji, kimya, biyomedikal gibi laboratuvar işletmeciliğine uygun bölümlerden mezun olmak
- Başvuracak kişilerin Mikrobiyoloji, Biyokimya, Patolojive Genetik laboratuvarları alanlarından az 3 yıl hastane laboratuvarı tecrübesi ile operasyonel ve idari yetkinliğe sahip olmak
Başvuru linki
https://www.kariyer.net/is-ilani/roche-diagnostics-turkey-a-s-laboratuvar-hizmetleri-supervisor-2624730
Özel Güvenlik Görevlisi Alımı
Tekirdağ Şehir Hastanesi projemizde görevlendirmek üzere Güvenlik Birimi Süreçlerinde Görev Yapacak; “Özel Güvenlik Personeli” arayışımız bulunmaktadır.
- Başvuracak kişilerin En az lise, kariyer ve gelişim planlaması için tercihen üniversite mezunu,
2. Başvuracak kişilerin Özel güvenlik kimlik kartı olan ve geçerlilik süresi devam eden,
3. Başvuracak kişilerin Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip,
4. Başvuracak kişilerin Misafir memnuniyetine önem veren, güler yüzlü,
5. Başvuracak kişilerin İlgili tüm bölümlerle koordinasyon, iletişim ve işbirliği kurabilecek
Başvuru linki
https://www.kariyer.net/is-ilani/kucukler-holding-ozel-guvenlik-personeli-2634691
şehir hastanesi güvenlik alımı
Biyomedikal Teknikeri Alımı
- Başvuracak kişilerin Üniversitelerin Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Biyomedikal teknikeri) Bölümlerinden mezun,
2. Başvuracak kişilerin Sağlık sektöründe deneyimli,
3. Başvuracak kişilerin Tercihen hastanelerin biyomedikal birimlerinde görev almış,
4. Başvuracak kişilerin Teknik konularda yeterli donanım ve bilgiye sahip,
5. Başvuracak kişilerin Tıbbi cihazların bakım-onarım, kalibrasyonlarını yapabilecek,
6. Başvuracak kişilerin Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
Başvuru linki
https://www.kariyer.net/is-ilani/lotez-saglik-hizmetleri-san-ve-tic-a-s-biyomedikal-teknikeri-2599881
Güvenlik Vardiya Amiri Alımı
- Başvuracak kişilerin 15188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a Hakim Olmak,
2. Başvuracak kişilerin En az Üniversite Mezunu ( Tercihen Turizm Otelcilik vb. bölümlerinden mezun, )
3. Başvuracak kişilerin Güvenlik Kimlik Kartı olan,
4. Başvuracak kişilerin Microsoft Office programlarını aktif kullanabilen,
5. Başvuracak kişilerin Ekip yönetimi konusunda tecrübeli,
6. Başvuracak kişilerin Stratejik düşünebilen ve hedeflerle yönetimde deneyimli,
7. Başvuracak kişilerin takım çalışmasına önem veren,
Başvuru linki
https://www.kariyer.net/is-ilani/kucukler-holding-guvenlik-vardiya-amiri-2634231