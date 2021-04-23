şehir hastanesi güvenlik alımı, amir ve vardiya sorumlusu

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu "elektriğe patron kurtarma zammı" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Kurum, elektrik şirketlerine herhangi bir yardımın söz konusu olmadığını, tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiasının da gerçek dışı olduğunu açıkladı.