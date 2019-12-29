Sağlık Bakanlığı 2020 personel alımı, Sağlık Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI SINAVI İLANI, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 8. Derecede boş bulunan 9 (dokuz) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna 03- 04 Mart 2020 tarihlerinde sözlü sınavla personel alınacaktır.

Sağlık Bakanlığı 9 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı 2020 personel alımı, Sağlık Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI SINAVI İLANI, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 8. Derecede boş bulunan 9 (dokuz) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna 03- 04 Mart 2020 tarihlerinde sözlü sınavla personel alınacaktır.

Sağlık Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCISI SINAVI İLANI

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 8. Derecede boş bulunan 9 (dokuz) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna 03- 04 Mart 2020 tarihlerinde sözlü sınavla personel alınacaktır.

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular, 06 Ocak 2020 tarihinde başlayıp 31 Ocak 2020 tarihinde saat 18.00’de sona erecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden; sağlık bilimleri fakültesinden, ebelik ve hemşirelik lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (01.01.2020) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarihinden sonra doğanlar),

4- ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P 34 - P35 - P36” puan türlerinin herhangi birinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

5- Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinden YDS’den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınavların eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinin “Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.)

6- Sağlık durumu yurtiçi ve yurt dışında görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

1-) Aşağıdaki belgeler son başvuru tarihinde mesai bitimine kadar “Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No: 9 Bilkent/ANKARA” adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. (Evrakını elden teslim etmek isteyenler bizzat kendileri veya noter vekâleti verdikleri kişiler aracılığıyla teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Bakanlık Genel Evrak Birimine vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir.)

a) Bakanlığımızın https://disab.saglik.gov.tr/ adresli internet sitesinden temin edilerek doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu.

b) Üç adet vesikalık fotoğraf.

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c) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylı fotokopisi veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış doğrulama kodlu mezuniyet çıktısı.

ç) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (üzerinde ÖSYM sınav sonuç doğrulama kodu yer alacak şekilde.)

d) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği.

e) Özgeçmiş.

f) Sınav başvuru tarihi içerisinde alınmış Adli Sicil kaydını gösterir belge (E-devletten alınabilir),

2-)Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlik süresi beş yıldır.

3-) Yukarıda istenilen belgelerin, aslı ya da onaylı örneği ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri Bakanlığımızca tasdik edilecektir.

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına, ilanda belirtilen KPSS puanı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu; ilanda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığımız internet sitesinde (https://disab.saglik.gov.tr/) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

a) Sınav Tarihi: 03-04 Mart 2020

b) Sınav Yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mahallesi 6001. Sokak No:9 Bilkent / Ankara. Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında Bakanlığımız internet adresinde (https://disab.saglik.gov.tr/) açıklama yapılacaktır. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Fotoğraflı kimlik belgesi bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

c) Sınav Şekli: Giriş sınavı yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır. Giriş sınavına, sınava giriş koşullarını taşıyan adaylardan başvurdukları puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı, yani ilk 36 (otuz altı) aday ile otuz altıncı sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar çağrılacaktır.

c) Sınav Konuları :  Genel Kültür ve Genel Yetenek  İngilizce Bilgisi

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