Sağlık Bakanlığı 24 Uzman Yardımıcısı Personel Alımı Yapacak, 2020 Sağlık Bakanlığı Personel Alımı, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 24 (yirmi dört) sağlık uzman yardımcısı alınacaktır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞINDAN:

SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

I- YARIŞMA SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 24 (yirmi dört) sağlık uzman yardımcısı alınacaktır.

II. BAŞVURU TARİHİ:

a) Başvurular, 15 Ocak 2020 Çarşamba günü başlayıp 27 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 18.00’da sona erecektir.

III- SINAV TARİHİ VE YERİ

a)Sınav Tarihi: 17 Şubat 2020 – 28 Şubat 2020 tarihleri arası

b)Sınav Yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA

Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde açıklama yapılacaktır. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesinde fotoğraf ve kimlik numarası bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

IV- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tablolarda sıralanan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) ekteki ilan tablolarında her bir grup için belirtilen puan türünde asgarî 70 puan almış olmak,

d) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1985 ve daha sonra doğmuş olanlar),

şartları aranır.

V- BAŞVURU ŞEKLİ

Sınav başvuruları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde bulunan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

VI- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

a) www.yhgm.saglik.gov.tr adresinden ulaşılarak elektronik ortamda doldurulmuş Sağlık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formu (imzalı).

b) 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların 1 adedi başvuru formunda belirtilen yere yapıştırılacak)

c) Yükseköğrenim lisans diplomasının/çıkış belgesinin Noter veya Bakanlıkça onaylı örneği veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış doğrulama kodlu mezuniyet çıktısı.

ç) KPSS sonuç belgesinin üzerinde ÖSYM sınav sonuç doğrulama kodu yer alacak şekilde bilgisayar çıktısı.

Başvurusunu yapan adaylar, başvuru evrakını en geç 30 Ocak 2020 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar; “T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA” adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya Acele Posta Servisi (APS) ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Evrakını elden teslim etmek isteyenler, bizzat kendileri veya noter vekâleti verdikleri kişiler aracılığıyla teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Kargo şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Bakanlık Genel Evrak Birimine vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir.

Başvuru formu imzasız olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

VII- SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ

Yarışma sınavına, ilanda belirtilen KPSS puanı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır.

Adayların başvurdukları alanda belirtilen KPSS puan türü/türlerinden yüksek olana göre sıralama yapılacaktır.

Başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu; ilanda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VIII- YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ

Yarışma sınavı tek aşamalı olup, sözlü sınav şeklinde olacaktır.

IX- SÖZLÜ SINAVIN KONULARI

Sözlü sınavda adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 41 inci maddesinde sıralanan aşağıdaki özellikler yönünden değerlendirilecektir:

a) Sınav konularına (Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları ile Bakanlığın görev alanına ilişkin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Sağlık Bakanlığı başlıklı Onikinci Bölüm)) ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

X- SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Yarışma sınavına girenlerin nihaî başarı sıralaması, adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. Bu şekilde belirlenen puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan asıl aday ile alınacak uzman yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.

Yarışma sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı sağlamaz.

XI- SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sınav sonucu www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

XII - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar 5 (beş) gün içinde Yarışma Sınav Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

XIII- ATAMA İŞLEMLERİ

Yarışma sınavında başarılı olan adayların uzman yardımcılığı kadrolarına atama işlemleri, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık merkez teşkilatı ilgili atama birimi tarafından yapılacaktır.

Yarışma sınavında başarılı olanlardan mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlara yönelik olarak 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi hükümleri kapsamında dolu veya boş kadro değişikliği yoluna gidilecek ve kadro uygun hale getirildikten sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.

Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin atamaları iptal edilir.

XIV- İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Sınav Hizmetleri Birimi

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA

Telefon: 0 (312) 585 17 42 – 43 – 44 – 45

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

EK:

1- Kadro ilan tablosu (1 Sayfa)