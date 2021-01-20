Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2021 Subay alım yapıyor! Başvurular ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) subay alımı yapacağını duyurdu. Alıma ilişkin başvuru kılavuzu yayınlayan MSB Başvuru tarihi ve şartlarına ilişkine merak edilen tüm detayları adaylara açıkladı. İşte 2021 subay alımına ilişkin merak edilen soruların cevapları...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Subay alım ilanı yayınladı. 2021 yılı dış kaynaktan hukuk sınıfı muvazzaf subay adayı temini için kılavuz yayınlayan Bakanlık, adaylar tarafından merak edilen öğrenim şartları, yaş şartı, rütbe ve sağlık şartlarına ilişkin tüm detayları duyurdu. Buna ek olarak kılavuzda adayların başvuru sırasında sunması gereken form ve dilekçe örnekleri de yer alıyor. Peki MSB subay alımı başvuruları ne zaman başlayacak. İşte tüm detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) hukuk sınıfı muvazzaf subay alımı ön başvurularını 14 Şubat 2021 tarihi saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Adaylar başvurularını /personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacak. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel Başvuru Şartları

(a) Türk vatandaşı olmak,

(b) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(c) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak ya da soruşturma veya kovuşturma altında bulunmamak,

(ç) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisaklı bulunmamak,

(d) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(e) Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak, (f) Subay naspedilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ndaki şartları taşımak,

(g) Dış kaynaktan başvuran adaylar için Tablo-1’de yer alan branşlarda Fiziki Yeterlilik Testinde (FYT) başarılı olmak,

(ğ) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

Öğrenim Şartları

(a) Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olmak,

(b) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

Yaş Şartı

01 Ocak 2021 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarih doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1989 ve daha sonraki tarih doğumlular),

Rütbe Şartı

Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı rütbelerinden birinde olmak.

Sağlık Şartları

(a) İç kaynaktan başvuru yapan ve seçim aşamalarında başarılı olan adaylardan muvazzaf veya sözleşmeli subay olanlar, 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde hukuk sınıfı subaylar için belirlenen sağlık şartlarına uygun kararlı sağlık raporunu almak üzere hastaneye sevk edilecektir.

(b) Dış Kaynaktan başvuru yapan ve seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan TSK Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur” kararlı sağlık raporunu almak üzere hastaneye sevk edilecektir.

(c) İç ve dış kaynak temin durumuna göre Yönetmelik esaslarınca Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sağlık kurulu raporu şartları hastane sevk yazısında belirtilecektir. (ç) Sağlık Kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir.

(ç) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç 45 gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.

(d) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecek,

(e) Hastaneler tarafından sağlık kurulu raporlarının uygun/hatasız şekilde düzenlenmemesinden, Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında ulaştırılmamasından ve posta kanalıyla gönderimlerde yaşanması muhtemel gecikmelerden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

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