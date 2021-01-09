Memur alımı başvurusu sürüyor! İşte SGK başvuru şartları ve tarihleri o tarih son ocak 2021

2021 ocak ayı itibari ile kamuya yapılacak olan personel alımlarından biri de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilecek olan uzman yardımcısı alımı olup özellikle adaylar tarafından merakla beklenen alıma başvurular 8 ocak’da başlıyor. Yazılı sınava hak kazanan adaylar kurumun sitesinde ilan edilecek sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yerleri Kurum internet(www.sgk.gov.tr) adresinden ilan edilecektir. İşte SGK başvuru şartları ve tarihleri...

SGK uzman yardımcısı alımları 8 ocak itibari ile başlıyor.Alımlara başvurular 19 ocak'a kadar devam edecektir. İlgili ilana başvurmak isteyen adayların E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresinden 08 ocak 2020 tarihinde başlayıp 19 ocak 2021 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Adaylar T.C. kimlik numaraları ile e-devlete giriş yaparak SosyalGüvenlik Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu" nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmak sureti ile başvurularını "onayla" diyerek tamamlamaktadır

Başvuru Şekli

İlgili ilana başvurmak isteyen adayların E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresinden Adaylar T.C. kimlik numaraları ile e-devlete giriş yaparak SosyalGüvenlik Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu" nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmak sureti ile başvurularını "onayla" diyerek tamamlamaktadır.

Sınav Konuları ve Detaylar

Yazılı sınava hak kazanan adaylar kurumun sitesinde ilan edilecek olup sınav, Ankara ilinde test usulde yapılacak olup sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yerleri Kurum internet(www.sgk.gov.tr) adresinden ilan edilecektir. Adayın sınavda, kimliğini açıkça ispat edebileceği nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi belgelerin birini yanında bulundurması zorunludur.Yazılı sınav sonuçları www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Başvuru Şartları Neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek olan alımda adayların sağlaması gereken birtakım başvuru şartları bulunmakta olup bu şartlar şu şekilde ifade edilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan genel şartları taşımak, en az dört yıllık lisans eğitimi veren aktüerya, istatistik, matematik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, ilgili KPSS puan türünde belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak, YDS'den en az (D) düzeyinde puan almak veya buna denk başka bir belgeye sahip olmak başvuru şartlarının sağlanması istenmektedir.

SGK Çalışma Saatleri

SGK hafta içi her gün 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. SGK hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu il ve ilçe müdürlükleri; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

SGK Genel Müdürlüğü: Ziyabey Caddesi No: 6 Pk: 06520 Balgat – Çankaya – ANKARA

SGK Genel Müdürlük Telefon Numarası: (0312) 207 80 00

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