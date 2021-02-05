KPSS'siz Sağlık Bakanlığı 30 bin personel alımı yapacak! başvuru nereden nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2021 yılı içinde yapılacak personel alımı hakkında flaş açıklamalar geldi.

Sağlık Profesyonelleri Platformu Başkanı Aras Ali Altıntaş, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin AYDIN ile yapılan görüşmenin detaylarını açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞININ GÜNDEMİ 4/B'LİLER

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan görüşmelere 4b'li personeller ile ilgili çalışmaların konuşulduğu ve bu personeller için bir çalışma başlatıldığı aktarıldı. Çalışmanın kadro mu yoksa 3+1 şeklinde mi olacağı henüz net değil.

SAĞLIK BAKANLIĞINDA ADİL DAĞILIM!

Sağlık Bakanlığı personel alım ilanında meslek tanımları içeriklerinin düzenlenmesi ve bununla birlikte atamalarda adil şekilde dağılım yapılması talep edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 30 BİN PERSONEL ALIMI

Alınan bilgilere göre Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılında 30 bin personel alımı için çalışma başlattığı bildirildi.