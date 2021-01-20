Kızılay KPSS şartsız personel alım ilanı yayınladı! Başvurular sürüyor?

Kızılay'dan KPSS şartsız olmaksızın personel alımı yapacak. Yayınladığı ilanda başvuru şartları ve işin tanımına ilişkin tüm detayları veren kurum, 2021 yılı başı itibari ile eleman alımlarına tam gaz devam ediyor. İşte Kızılay iş ilanları ve açık pozisyonlar...

Kızılay, KPSS şartı olmaksızın Çağrı Merkezi Operatörü alımı yapacağını duyurdu. Alımı yapılacak adayların Çağrı merkezine gelen çağrıları standart ve prosedürlere uygun olarak cevaplaması, Geri bildirim verilmesi gereken çağrılara zamanında dönüş yapması, Kızılaykart programları kapsamında yapılan güncellemeleri takip etmesi ve uygulaması ve Çağrı sonrası raporlama işlemlerini tamamlaması gibi görevleri yerine getirmesi bekleniyor. Peki Kızılay personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar... Kızılay Personel Alımı BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK? Kızılay tarafından yayınlanan ilana göre başvurular 28 Aralık 2020 tarihinde başladı. Adaylar başvuruları 31 Ocak 2020 tarihine kadar tamamlayabilecek. Ayrıca başvurular Kızılay'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. KIZILAY ÇAĞRI MERKEZİ OPERATÖRÜ Türk Kızılay / Gaziantep Yayın Tarihi: 28.12.2020 son başvuru 31.01.2021

Genel Nitelikler Lisans mezunu,

Tercihen ilgili alanda en az 1 yıl deneyim sahibi,

Ms Office programlarını etkin kullanabilen,

İleri düzeyde Arapça bilen (Okuma-Yazma-Konuşma),

Ekip çalışmasına yatkın,

İletişim yetkinliği güçlü,

İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı,

Diksiyonu düzgün ve ikna kabiliyeti güçlü,

Sabırlı ve gelişime açık,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli, ' Çağrı Merkezi Operatörü ' aramaktayız.





İş Tanımı Çağrı merkezine gelen çağrıları standart ve prosedürlere uygun olarak cevaplamak,

Geri bildirim verilmesi gereken çağrılara zamanında dönüş yapmak,

Kızılaykart programları kapsamında yapılan güncellemeleri takip etmek ve uygulamak,

Çağrı sonrası raporlama işlemlerini yapmak. ' Çağrı Merkezi Operatörü ' aramaktayız. BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Kızılay Çağrı Merkezi Operatörü alımı başvuru şartları; Lisans mezunu, Tercihen ilgili alanda en az 1 yıl deneyim sahibi, Ms Office programlarını etkin kullanabilen, İleri düzeyde Arapça bilen (Okuma-Yazma-Konuşma), Ekip çalışmasına yatkın, İletişim yetkinliği güçlü, İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı, Diksiyonu düzgün ve ikna kabiliyeti güçlü, Sabırlı ve gelişime açık, Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli, KIZILAY İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Kızılay personel alım ilanlarını basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle açık pozisyonlar bölümündeki ilan tıklayın. Açılan ilanda belirtilen başvuru şartlarına uygunluk sağlamanız halinde yine sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "İlana Başvur" ikonuna tıklayın üyelik ve öz geçmiş adımlarını tamamladıktan sonra başvuru işleminiz tamamlanmış olacak. En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Kaynak: