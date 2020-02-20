Kayseri de işkur tarafından, İŞKUR ve MEZ HALICILIK firması işbirliğinde Sadece engellilere yönelik %50 istihdam garantili “Halı Dokuyucu” mesleğinde meslek edindirme Kursu açılacaktır. Engellilere Özel Olarak Açılacak kursta Katılımcılara günlük 60 tl Ücret Ödemesi Yapılacaktır. Detaylar Haberde..

Kayseri'de Engelli Vatandaşlarımıza Özel Kurs Duyurusu

Kayseri de işkur tarafından, İŞKUR ve MEZ HALICILIK firması işbirliğinde Sadece engellilere yönelik %50 istihdam garantili “Halı Dokuyucu” mesleğinde meslek edindirme Kursu açılacaktır. Engellilere Özel Olarak Açılacak kursta Katılımcılara günlük 60 tl Ücret Ödemesi Yapılacaktır. Detaylar Haberde..

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Kayseri de işkur tarafından, İŞKUR ve MEZ HALICILIK firması işbirliğinde Sadece engellilere yönelik %50 istihdam garantili “Halı Dokuyucu” mesleğinde meslek edindirme Kursu açılacaktır.

Katılımcılara günlük 60 TL Kursiyer Ücreti ödenecek olup İş kazası ve Meslek Hastalığı sigortaları yapılacaktır.

40 günlük fiili eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcıların % 50 si istihdam edilecektir.



Katılımcılarda Aranan Şartlar

En az %40 ve üzerinde engelli raporu olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Öğrenci olmamak ( açık öğretim öğrencisi olabilir)

Emekli olmamak

Kursun başlayacağı tarih itibariyle işsiz olmak

Daha önce aynı meslekte kurstan yararlanmamış olmak

Mesleğin öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan engelli vatandaşlarımızın 28.02.2020 Cuma günü Mesai bitimine kadar Kayseri İşkur İl Müdürlüğü Engelli İş Koçluğu birimine ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

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