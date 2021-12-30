Kamu personeli ilanları peş peşe geliyor! 50 bin memur alımı yapılacak! İşte 2022 memur alımı ilanları

Memur adaylarının heyecanla beklediği personel alımı ilanları peş peşe geliyor. 2022 yılına girmemize kısa süre kala gözler memur alımı ilanlarına çevrildi. Kamu kurumları tarafından yayımlanan ilanlara göre toplam 50 bin personel alınacağı öğrenildi.

Kamu personeli ilanları peş peşe geliyor! Kamuda görev almak isteyen vatandaşlar, güncel personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde 20 bin sözleşmeli sağlık personeli ataması yapılmıştı. İlerleyen günlerde birçok kuruma toplam 50 bin personel ataması daha yapılacak.



2022 KAMU PERSONELİ İLANLARI



Takvim Gazetesi'nin haberine göre, 50 bin personel alımı ilanının detayları şu şekilde:



Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6 bin 400 lisans (5 bin 120 erkek ve bin 280 kadın), bin 600 ön lisans (bin 280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere 8 bin öğrenci alımı yapılacak..



Alım için ön başvurular 7 Ocak'ta sona erecek. Adaylar, 'pa.edu.tr' adresinden e-Devlet şifresi ile girerek başvurabilecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığı; 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli olmak üzere bin 575 personel alacak. Başvurular, 24-28 Ocak'ta e-Devlet üzerinden yapılacak..



Adalet Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 410'u açıktan 140'ı naklen olmak üzere 550 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak. Sınava başvurular, 16-23 Şubat tarihleri arasında alınacak.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, taşra ve merkez teşkilatında görev yapmak üzere avukat, defterdarlık uzman yardımcısı, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile tekniker pozisyonlarında 436 personel alacak.



Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 550 sözleşmeli subay alınacak. Başvurular 9 Ocak'a kadar internet üzerinden alınacak.



Kamuya Ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurun ataması gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin önümüzdeki günlerde yayımlayacağı tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacak.



15 bin öğretmen ataması için süreç devam ediyor. 21- 26 Ocak arasında atama tercihleri yapılacak, atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak.



Sağlık Bakanlığı 10 bin sağlık çalışanı ve 10 bin sürekli işçi alımı için Mart'ta ilana çıkacak..

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