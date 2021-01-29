İŞKUR 29-30-31 Ocak ve Şubat iş ilanları yayınlandı! 42 bin 862 kişi işe alınacak!

Türkiye İş Kurumu üzerinden yeni bir ilan yayımlandı. Yayımlanan personel alım ilanına göre toplam da 42 bin 862 kişinin işe alınacağı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen adayların en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. Ocak ayı işkur iş ilanları 2021 şubat ayı işkur iş ilanları detaylar haberde..

İş arayanlara müjdeli haber geldi. Yapılan açıklamada 42 bin 862 kişinin işe alımı için başvuruların başladığı duyuruldu. Peki, başvurular nasıl yapılacak?

Başvuruda bulunmak isteyen adayların başvuruları İŞKUR üzerinden online olarak alınacak. 42 bin 862 kişinin işe alımı için başvuru şartları ve hangi alanlarda alım yapılacağı da açıklandı. Detaylar haberimizde

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapmak isteyen adayların genel başvuru şartlarını taşıması gerekiyor. Genel başvuru şartları İŞKUR'da şu şekilde açıklandı:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5. En az ilköğretim mezunu olmak,

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

8. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

HEMEN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN..

ALIM YAPILACAK BİRİMLER

İŞKUR üzerinden alınan bilgiye göre alım yapılacak birimler şu şekilde ifade edildi:

Beden İşçisi (Genel) 6275

Makineci (Dikiş) 1350

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 865

Satış Danışmanı / Uzmanı 817

Ön Muhasebeci 808

Konfeksiyon İşçisi 695

Dokuma Konfeksiyon Makineci 690

Temizlik Görevlisi 648

CNC Torna Tezgahı Operatörü 557

Bisküvi İmalat İşçisi 550

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 536

Şoför-Yük Taşıma 464

Forklift Operatörü 392

Elektrikçi (Genel) 384

Paketleme işçisi 323

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 315

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 309

Lojistik Elemanı 273

Pazarlamacı 260

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 258

Büro Memuru (Genel) 256

Makine Mühendisi 249

Kalite Kontrolcü 245

Muhasebeci 241

Ambar/Depo Görevlisi 240

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 239

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 238

Düz Dikiş Makineci 232

Makine Teknikeri 226

Depo İşçisi (Elleçleme) 221

Elektrik Teknisyeni 216

CNC Freze Tezgahı Operatörü 214

Depo Görevlisi (Gıda) 210

Mekanik Bakım Onarımcısı 206

Beden İşçisi (Temizlik) 193

Muhasebe Meslek Elemanı 191

Reyon Görevlisi 190

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 186

Kasiyer 185

Güvenlik Görevlisi 177

Elektrik Teknikeri 176

Tır-Çekici Şoförü 176

Aşçı 175

Elektrik-Elektronik Teknisyeni 171

Diğer Teknisyen Ve Teknikerler 167

Kurye 163

Ayakkabı İmalatçısı 162

Mermer İşçisi 162

Depo Sevkiyat Sorumlusu 159

Kalite Kontrolcü-Tekstil 154

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 151

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 150

Metal Mamuller Montaj İşçisi 148

Satış Temsilcisi / Plasiyer 146

Marangoz 144

Garson (Servis Elemanı) 143

Sevkiyat Görevlisi 143

Büro İşçisi 140

Sekreter 140

Kamyon Şoförü 137

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 136

Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 136

Mobilya Montajcısı 134

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 131

Bulaşıkçı (Stevard) 128

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 123

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 121

Seramik İmal İşçisi 121

Teknik Ressam 120

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 118

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 117

Motosikletli Kurye 114

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 113

Çağrı Merkezi Elemanı 111

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 111

Makine Bakımcı 111

Madenci (Genel) 109

Makine Montaj İşçisi 106

Boyacı-Metal 105

Mutfak Görevlisi 105

Deri Konfeksiyon Makinecisi 104

Kağıt İmal İşçisi 102

Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 101

Soğutucu İmal İşçisi 100

Elektrostatik Boya Operatörü 96

NC/CNC Tezgah Operatörü 96

Çorap Örme Makinesi Operatörü 95

Teknik Servis Elemanı 95

Makine Montajcısı 94

Ütücü 94

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı 93

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 93

Endüstri Mühendisi 92

Market Elemanı 90

CNC Lazerle Kesme Operatörü 88

Kalite Kontrolcü (Metal) 87

Gıda Mühendisi 85

Ahşap Mobilya İmalat Ustası 84

Ahşap Mobilya İmalatçısı 84

Beden İşçisi (İnşaat) 84

Şoför (Yolcu Taşıma) 83

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 80

Kaynak Operatörü 80

Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı 80

Grafiker 79

Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah 79

Punta Kaynak Makinesi İşçisi 78

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 78

Aşçı Yardımcısı 77

Makine Teknolojisi Teknisyeni 76

Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) 76

E-Ticaret Meslek Elemanı 75

Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) 75

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 74

Son Ütücü 72

Anketör 71

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 70

Müşteri Temsilcisi 69

Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 69

Veri Giriş Elemanı 68

Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi 65

Ambalajcı (El İle) 64

Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi 63

İthalat-İhracat Sorumlusu 63

Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 63

Taşlama Tezgâh İşçisi 62

Montajcı (Kurgucu) 61

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 61

Elektrik-Elektronik Mühendisi 60

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı 60

Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 60

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 59

Kalite Kontrol Sorumlusu 59

Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı 57

Çaycı 55

Elektrik Mühendisi 55

Mobilyacı 55

Zırhlı Para Taşıma Araç Şoförü 55

Hemşire 54

Kimyager 54

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 54

Dış Ticaret Meslek Elemanı 53

Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri 53

Otomotiv Boya İşçisi 53

Çelik Kaynakçısı 52

Terzi 52

İnşaat Mühendisi 51

Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 51

Satın Alma Sorumlusu 51

Tesviyeci 51

Güneş Enerjisi Sistemleri Teknisyeni 50

Medikal Maske İmal İşçisi 50

Muhasebe Uzmanı 50

Örgü Makinası Operatörü 50

Tarak İşçisi-Trikotaj 50

Figüran 49

Kimya Mühendisi 49

Metal Sac İşleme İşçisi 49

Okul Öncesi Öğretmeni 49

Asansör Montaj İşçisi 48

Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi 48

Elektronik Montörü (Genel) 48

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 48

Mobilya Döşeme İşçisi 48

Pazarlama Sorumlusu 48

Sosyal Medya Uzmanı 48

Plastik Mamuller İmal İşçisi 47

Satış Destek Personeli 47

Yazılım Geliştiricisi 47

Bilgisayar Mühendisi 46

Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen 46

İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı 46

Mimar 46

Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 46

Alüminyum imalat işçisi 45

Dökümcü 45

İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi 45

İşletme Elektrik Bakımcısı 45

Plastik Mamuller Montaj İşçisi 45

Dökümcü (Metal) 44

Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 44

Endüstriyel Mekanik Teknisyeni 44

Beton Transmikser Operatörü 43

Diğer Mobilya İşçileri 43

Elektronik Teknisyeni 42

Kasap 42

Pazarlama Uzmanı 42

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 41

Gıda Teknikeri 40

Tekstil Mühendisi 40

Asansör Bakım ve Onarım Ustası 39

CNC Programcısı 39

Formacı ( Çorap) 39

Paketleme İşçisi (Gıda) 39

Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 38

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni 38

Grafik Tasarımcısı 38

Kapalı Depo Görevlisi 38

Proses İşçisi 37

Alüminyum Doğramacı 36

Elektrik Pano Elemanı 36

Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 36

Mekatronik Teknikeri 36

Mekatronik Teknisyeni 36

Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri 35

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 35

Kablo İmal Makinesi Operatörü 35

Manav 35

Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 34

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni 34

Elyaf Sarıcı 34

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi 34

Satın Alma Görevlisi 34

Ziraat Mühendisi 34

Muhasebe Yardımcı Elemanı 33

NC/CNC Tezgah İşçisi 33

Üretim Planlama Memuru 33

Bilgi İşlem Destek Elemanı 32

Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik 32

Demir Doğramacı 32

İnşaat Teknolojisi Teknikeri 32

Mekatronik Bakım Onarımcısı 32

Mobilya Döşeme Ustası 32

Otomotiv Elektrikçisi 32

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 31

Beton Pompa-Püskürtme Operatörü 30

Çevre Mühendisi 30

Diğer Bıçkıcılar, Kontrplak İmalatçıları Ve İlgili Ağaç İşlem İşçileri 30

Elektronik Haberleşme Teknisyeni 30

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi 30

Kablo Gruplama İşçisi 30

Kauçuk Kalıp Presi Operatörü 30

Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim 30

Mekatronik Mühendisi 30

Yazılım Mühendisi 30

İlaç Üretim Operatörü 29

Makine Nakışçısı 29

Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı 28

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası 28

İplik Operatörü 28

Kimya Teknisyeni 28

Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) 28

Plastik Enjeksiyon Sorumlusu 28

Satış Görevlisi 28

Sigorta Acentesi Teknik Personeli 28

Vardiya Amiri - İmalat 28

Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 28

Çapakçı 27

Diğer Elektrik Teknisyenleri 27

İnşaat İşçisi 27

Ofset Baskı Operatörü 27

Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform Makinesi Operatörü 27

Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol ve Tamir Teknisyeni 27

Sıhhi Tesisatçı 27

Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü 27

Ahşap İskeletçi 26

Ambalajcı (Makine İle) 26

Bahçıvan 26

CNC Plazma Kesim Operatörü 26

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni 26

Depo Görevlisi (Yarı Mamul) 26

İç Mimar 26

Metal Levha İşçisi 26

Otomotiv Kaporta Ustası 26

Uzman Yardımcısı (Genel) 26

Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 25

Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) 25

Bilgisayar Programcısı 25

Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek) 25

Diğer Metal İşlemcileri 25

Diğer Öğretmenler 25

Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 25

Kadın Plaj Giysileri Dikim Elemanı 25

Kurutulmuş Sebze ve Meyve Operatörü 25

Metal Pres Makinesi Operatörü 25

Piliç Kesim ve İşleme Elemanı 25

Robot Kaynak Operatörü 25

Vinç Operatörü 25

Web Tasarımcısı 25

Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı 24

Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni 24

Perakende Satış Elemanı (Gıda) 24

Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı 24

Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri 24

Hidrolik Apkant Pres Operatörü 23

Mağaza Sorumlusu/şefi 23

Pazarlamacı (Telefonla) 23

Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder) 23

Reklam Tabelacı 23

Brode Makinesi Operatörü/Brodeci 22

Elektrik malzemesi montaj işçisi 22

İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) 22

Makastar-Tekstil 22

Makine Bakım Ustası 22

Mermer Ebatlandırma İşçisi 22

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) 22

Yağ Dolum Makinesi Operatörü 22

Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 21

Bilgi Teknoloji Danışmanı 21

Boyahane Tesis Takip İşçisi 21

İmal İşçisi 21

Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) 21

Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri 21

Modelist-Hazır Giyim 21

Otomotiv Boya Ustası 21

Otomotiv Kaporta İşçisi 21

Otomotiv Mekanikçisi 21

Otopark Görevlisi/Vale 21

Raportör 21

Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi 21

Usta Yardımcısı 21

Borverk (Bohrwerk) Operatörü 20

Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 20

Cer Makinesi Operatörü-Tekstil 20

Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde 20

Dış Ticaret Uzmanı 20

İngilizce Öğretmeni 20

Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları) 20

Kamyonet Şoförü 20

Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) 20

Konserve Üretim Elemanı 20

Malzeme Muayene ve Kontrolcüsü 20

Orman Teknikeri 20

Plastik Boru İmal İşçisi 20

Sigortacı 20

Ağaç Palet İmalatçısı 19

Beton Santral Operatörü 19

Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi 19

Geri Dönüşüm İşçisi 19

Mali Müşavir 19

Otomotiv Servis Danışmanı 19

Pres Ustası 19

Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 18

Bayan Kuaförü 18

Bekçi 18

Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam) 18

Diğer Metal Levha İşçileri 18

Elektrik Tesisat Ustası 18

Elektro-Mekanik Montajcısı 18

Gemi-Yat-Tekne Boyacısı 18

Halkla İlişkiler Görevlisi 18

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 18

Laboratuvar Teknikeri 18

Mağaza Müdürü 18

Metalurji Ve Malzeme Mühendisi 18

Otomotiv Yedek Parça Danışmanı 18

Sınıf Öğretmeni 18

Süthane/ Mandıra İşçisi 18

Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu 18

Yaş Boya Ustası/Operatörü 18

Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) 18

Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 17

Ayakçı (Tekstil) 17

Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı 17

CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü 17

Engelli Bakıcısı 17

İnşaat Boyacısı/Boyacı 17

İstihsal Teknisyeni 17

Kalıpçı-Pres 17

Kepçe Operatörü 17

Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı 17

Meydancı - imalat 17

Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) 17

Otomotiv Montaj İşçisi 17

Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil) 17

Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 17

Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 17

Alüminyum Kaynakçısı 16

Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 16

Cam Mamul İmalatçısı 16

Diğer Mühendisler 16

Direksiyon Eğitmeni 16

Eğitim Danışmanı 16

Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni 16

İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni 16

İtfaiyeci 16

Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu 16

Muhasebe Yetkilisi 16

Satın Alma Uzmanı 16

Vater Makinası Operatörü 16

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 15

Bankacılık ve Finans Uzmanı 15

CNC Taşlama Operatörü 15

Diğer Elektrik Tesisatçıları 15

Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü 15

İnsan Kaynakları Uzmanı 15

Kesimci (Konfeksiyon) 15

Matbaa Baskı Montajcısı 15

Matbaa İşçisi 15

Müdür Yardımcısı (Anaokulu) 15

Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) 15

Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler) 15

Tele-Satış Elemanı 15

Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci 15

Veteriner Hekim 15

Yazılım Destek Uzmanı 15

Yemekhane işçisi 15

Yıpratmacı (Tekstil) 15

Bant elemanı 14

Baskı Operatörü - Tekstil 14

CNC Punch Makinesi Operatörü 14

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni 14

Finansman Sorumlusu 14

Harita Mühendisi 14

İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı 14

Kargo Takip Görevlisi 14

Kimya Teknikeri 14

Maden Mühendisi 14

Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 14

Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü 14

Psikolog 14

Traktör Bakım Onarımcısı 14

Büro Memuru (İdari İşler) 13

Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) 13

Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler 13

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 13

Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) 13

Hamal/Elle Taşıma 13

Isıl İşlem İşçisi 13

İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı 13

Kalite Kontrolcü (Plastik) 13

Laborant (Tekstil) 13

Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 13

Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni 13

Posta Ayırım Memuru 13

Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) 13

Şardon Makinesi Operatörü 13

Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) 13

Üretim Şefi 13

Üretim ve Planlama Mühendisi 13

Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç) 13

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 12

Ciltçi ( Mücellit ) 12

CNC Kayar Otomat Operatörü 12

Danışma Memuru 12

Dizel Otomotiv Mekanikeri 12

Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 12

Hekim-Pratisyen 12

İç Giyim Konfeksiyon Makineci 12

İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B) 12

Kumaş Paketleme İşçisi 12

Metal Kesim İşçisi 12

Metal Kesme Operatörü 12

Mobilya Döşeme Dikim İşçisi 12

Numune Takip İşçisi 12

Open End Makinesi Operatörü 12

Polyester İmal İşçisi 12

Arge Elemanı 11

Balık Temizleme İşçisi 11

Baz İstasyonu Montaj Elemanı 11

Boru Kaynakçısı 11

Boya Renk Ayar Elemanı 11

Büro Yönetimi Elemanı 11

CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü 11

Çelikhane İşçisi 11

Depo Görevlisi (Hammadde) 11

Diğer Elektronik Teknisyenleri 11

Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı 11

Elektrik Pano Montaj Ustası 11

Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) 11

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 11

Isıcam İmal İşçisi 11

İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) 11

İplik Temizleme İşçisi 11

Kadın Terzisi 11

Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim 11

LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı 11

Makine ve İmalat Mühendisi 11

Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi 11

Sac Metal Kalıpçısı 11

Telefon Santral Operatörü 11

Temizlik Görevlisi (Hastane) 11

Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 10

Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı 10

Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı 10

Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı 10

Bobin aktarma işçisi 10

Çelik Hasır İmal İşçisi 10

Çocuk Bezi Makinesi Operatörü 10

Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri 10

Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) 10

Elektro-Mekanik Montaj Ustası 10

Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi 10

Fason Takip Elemanı (Tekstil) 10

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim 10

Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı 10

Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi 10

İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı 10

Kalite Kontrolcü (Boya) 10

Kalite Kontrolörü-Kumaş 10

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha) 10

Kümes Bakım İşçisi 10

Laminasyon Makinesi Operatörü 10

Lehimci 10

Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) 10

Örgü Kontrolörü 10

Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna) 10

Pastalcı 10

Plastik Kırma Makine Operatörü 10

Proje Mühendisi 10

Servis Komisi 10

Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 10

Sterilizasyon Görevlisi 10

Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü 10

Şişirmeci (İplik) 10

Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle) 10

Yapı Yalıtımcısı 10

Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim 10

Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 9

Bilişim Teknolojileri Teknisyeni 9

Çelik Kapı Montaj İşçisi 9

Çiğ Köfte Ustası 9

Çikolata İmal İşçisi 9

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı 9

Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri 9

Diğer Sağlık Personeli 9

Elektronik Mühendisi (Genel) 9

Gübre Üretim İşçisi 9

Hidrolik Pnömatikçi 9

Hizmetçi-Ev İşleri 9

İdari Destek Görevlisi 9

Jeneratör Tamircisi 9

Jet Boya Makinesi Operatörü 9

Kağıt İmalat Makinesi Operatörü 9

Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi 9

Lavaş Ustası 9

Lojistik Operasyon Elemanı 9

Matkap Tezgah İşçisi 9

Metal Sac İşleme Ustası 9

Muhasebe Müdürü 9

Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi 9

Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı 9

Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı 9

Satış Pazarlama Şefi 9

Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri) 9

Servis Şoförü (Okul) 9

Soğuk Demirci 9

Stajyer (Öğrenci) 9

Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü 9

Vardiya Amiri (Genel) 9

Ahşap Montaj Elemanı 8

Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 8

Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 8

Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni 8

Cam Balkon Sistemleri Montajcısı 8

Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni 8

Çiftçi (Tarla Ürünleri) 8

Çözgü Operatörü 8

Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi 8

Desinatör (Tekstil) 8

Diğer Elektroliz Kaplamacıları Ve Daldırma Kaplamacıları 8

Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar 8

Dijital Baskı Operatörü 8

Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) 8

Elektrik ve Otomasyon Şefi 8

Elyaf Değerlendirici 8

Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı 8

Granül İmal İşçisi 8

Harman-Hallaç Makinesi Operatörü 8

Kapıcı 8

Klima Sistemleri Teknisyeni 8

Konik Çözgü Makinesi Operatörü 8

Kumlama Makinesi Operatörü 8

Laborant-Boya 8

Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü 8

Metal Doğramacı 8

Metal Kesimci (Şaloma) 8

Oksi-Gaz Kaynakçısı 8

Oto Yıkama Elemanı 8

Özel Eğitim Öğretmeni 8

Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb. 8

Pide Ustası 8

Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü 8

Prefabrik Yapı Montaj İşçisi 8

Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) 8

Sünger Kesim Makinesi Operatörü 8

Taşlama ve Alet Bilemecisi 8

Teknik Satış Temsilcisi 8

Telekomünikasyon Mühendisi 8

Acil Tıp Teknisyeni 7

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 7

Avukat 7

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 7

Biyomedikal Cihaz Teknikeri 7

Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası 7

Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) 7

Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 7

Denetçi 7

Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) 7

Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 7

Diğer Kimya Mühendisleri 7

Diğer Makine Teknisyenleri 7

Dokuma Sorumlusu 7

Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı) 7

Endüstriyel Cam İşleme Elemanı 7

Endüstriyel Otomasyon İşçisi 7

Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı 7

Fotoğrafçı 7

Jelkot Ustası 7

Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 7

Kumaş Boyacısı 7

Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme 7

Metal İşleri Teknisyeni 7

Metal Teknolojisi Teknisyeni 7

Metal Testere Tezgahı Operatörü 7

Metal Yüzey Temizleyici 7

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni 7

Orman Endüstri Mühendisi 7

Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı 7

Perde İmal İşçisi 7

Polimer Üretim Elemanı 7

Proje Yöneticisi 7

Restoran Yöneticisi 7

Taşlama Tezgâh Ustası 7

Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 7

Treyler Montaj İşçisi 7

Tuğla İmal İşçisi 7

Üretim ve Planlama Uzmanı 7

Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü 7

Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) -Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) 6

Aksesuar Şefi (Tekstil) 6

Beton Parke Üretim Makinası Operatörü 6

Bilişim Uzmanı 6

Biyolog 6

Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 6

Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu 6

Çelik Yapılandırmacı 6

Çift İğne Makineci 6

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı 6

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı 6

Demir Dövme Presi Operatörü 6

Döner Ustası 6

Ebe 6

Eczane Hizmetleri Teknikeri 6

Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü 6

Fabrika/İşletme Müdürü 6

Fantezi Bükümcü 6

Finans Uzmanı 6

Fizyoterapist 6

İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) 6

İnşaat Kalfası (Genel) 6

İşe Alım Uzmanı 6

İşletme Elektrik Bakım Ustası 6

Jeoloji Mühendisi 6

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) 6

Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) 6

Kimya Proses Elemanı 6

Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) 6

Kumaş Açıcı 6

Makine Bakım Yardımcı Elemanı 6

Matbaacılık Teknikeri 6

Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü 6

Otomasyon Sistemleri Teknisyeni 6

Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 6

RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı) 6

Satış Müdürü 6

Soğutma Sistemleri Teknisyeni 6

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni 6

Şantiye Şefi-İnşaat 6

Tekne Ustası (Polyester) 6

Traktör Şoförü 6

Unlu Mamüller Paketleme İşçisi 6

Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik) 6

Web Programcısı 6

Züccaciye Satış Elemanı 6

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 5

Asansör Görevlisi 5

Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı 5

Atıksu Arıtma Operatörü 5

Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 5

Banka Gişe Yetkilisi 5

Betonarmeci 5

Bilgisayar Ağ Veri Tabanı Elemanı 5

Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı 5

Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) 5

Bilişim Personeli 5

Boya ve Apre Operatörü 5

Cam Eşya Kesici (Makineyle) 5

Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı 5

Camcı 5

Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni 5

Cilt Bakımı, Epilasyon ve Masaj Teknikleri Uygulayıcısı 5

Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim 5

Çamaşırcı (Genel) 5

Çelik Kapı Mobilya İşlemecisi 5

Çiftlik İşçisi (Genel) 5

Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü 5

Çocuk Gelişimcisi(Çocuk ve Gençlik Merkezleri) 5

Çömlek Ve Porselen Presçisi (Kalıpla) 5

Dekoratif Cam İmal İşçisi 5

Depocu (Giyim Üretim) 5

Diğer Değirmen İşçileri (Hububat, Baklagil Ve İlgili Ürünler) 5

Diğer Muhasebeciler 5

Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri 5

Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) 5

Dokusuz Yüzey Operatörü 5

Döküm Ocakçısı 5

Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı 5

Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) 5

El Perçincisi 5

Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi 5

Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümanta 5

Endüstriyel Tasarım Mühendisi 5

Fiksaj İşçisi 5

Giyotin Makas İşçisi 5

Harita Teknikeri 5

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 5

Haşıl Makinesi Operatörü 5

Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni 5

Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 5

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri 5

İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik 5

İş Analisti 5

İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı 5

İş Makineleri Teknikeri 5

Kahvaltı Hazırlama Elemanı 5

Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi 5

Kalite Güvence Müdürü 5

Kantin Görevlisi 5

Kapı Montaj İşçisi 5

Kaplama Operatörü (Draje) 5

Kartelacı 5

Kaynak Teknikeri 5

Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru) 5

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (El Yatırması, Püskürtme, RTM, İnfüzyon) 5

Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri 5

Lastik Kaplama İşçisi 5

Lastik Üretim Teknisyeni 5

Lojistik Operasyon Sorumlusu 5

Makam Şoförü 5

Manken 5

Mantı Ustası 5

Metot Mühendisi 5

Meydancı - dokuma 5

Mobilya Döşeme Kesim İşçisi 5

Mobilya Paketleme İşçisi 5

Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi 5

Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası 5

Modelist Yardımcısı(Tekstil) 5

Muhasebe Şefi 5

Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi 5

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme) 5

Oto Kuaför Elemanı 5

Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi 5

Ön İplik Operatörü 5

Paket Teslim Elemanı 5

Pastacı Çırağı 5

Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası 5

Pil İmal İşçisi 5

Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi 5

Seri Çözgü Makinesi Operatörü 5

Servis Büro Elemanı (Otomotiv) 5

Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 5

Seyahat Acentesi Satış Görevlisi 5

Sıvama Taslama Operatörü 5

Sıvı Dolum Makinesi Operatörü 5

Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı 5

Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil 5

Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) 5

Tekstil Teknikeri 5

Tekstil Terbiye İşçisi 5

Tel Çekme İşçisi (Makine İle) 5

Tel Halat İmal İşçisi 5

Tercüman (Arapça) 5

Tercüman (İngilizce) 5

Tıbbi Malzeme İmal İşçisi 5

Usta Öğretici (şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı) 5

Veteriner Sağlık Teknisyeni 5

Yay İmal İşçisi (Otomotiv) 5

Yazılım Test Edicisi 5

Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı 5

Yumurta Paketleme İşçisi 5

Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik), 5

Acil Servis Hemşiresi 4

Ahşap Kapı İmalatçısı 4

Araç Filo Sorumlusu 4

Araç Üstü Vinç Platform Operatörü 4

Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri 4

Bankacılık Meslek Elemanı 4

Baş Laborant/Kimya Laboratuarı Sorumlusu 4

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri 4

Bilgisayar Teknisyeni 4

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri 4

Biyomedikal Mühendisi 4

Boya dolum ve ambalajlama işçisi 4

Boya Üretim Operatörü 4

Çevre Görevlisi 4

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri) 4

Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri) 4

Diğer Elektrik Mühendisleri 4

Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri 4

Diğer Hizmet Müdürleri 4

Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri 4

Diğer Satış Nezaretçileri 4

Diğer Teknik Hizmet Personeli 4

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı 4

Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni 4

Eczane İşçisi 4

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü 4

El Ve Makine Dikişçisi (Genel) 4

Elektronik Teknolojisi Teknikeri 4

Endüstriyel Kalıpçılık Teknikeri 4

Evde Çocuk Bakım Elemanı 4

Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim 4

Finans Hizmetleri Elemanı 4

Flekso Baskı Makinesi Operatörü/İşçisi 4

Folyo Uygulamacısı 4

Gemi Makine Bakımcısı 4

Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı 4

Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı 4

Hayvan Bakıcısı 4

Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı 4

Izgara Ustası 4

İlan Ve Reklam Satıcısı 4

İletişim Uzmanı/Danışmanı 4

İlköğretim Matematik Öğretmeni 4

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni 4

İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri 4

JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) 4

Kablo Ağı Bantlama Elemanı 4

Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü 4

Kapıcı-Kaloriferci 4

Kat Şefi ( Floor Supervisior) 4

Kauçuk Yoğurucu 4

Kaynak Mühendisi 4

Kesim Şefi (Tekstil) 4

Kimya Laboratuvarı Görevlisi 4

Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 4

Kumaş Kesme Makinesi İşçisi 4

Laborant (Gıda) 4

Lojistik Meslek Elemanı 4

Mermer Seleksiyon İşçisi 4

Mermer Silim İşçisi 4

Metal İşleri Teknikeri 4

Metocu/Numaratör 4

Minibüs Şoförü 4

Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni 4

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi 4

Motorlu Kara Taşıtları Eksperi 4

Muhabir 4

Müdür (Anaokulu) 4

Oto Kiralama Danışmanı 4

Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı 4

Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı 4

Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi 4

Penye Makinesi Operatörü 4

Pizza Ustası 4

Planlama Mühendisi 4

Pres Döküm Makinesi Operatörü 4

Proje Satış Sorumlusu 4

Ring Makineci 4

Satın Alma Yöneticisi/Müdürü 4

Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı 4

Sigorta Eksperi 4

Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat 4

Sosyal Hizmet Uzmanı 4

Su Ürünleri Mühendisi 4

Süt Ve Ürünleri Teknikeri 4

Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt) 4

Şekerleme İmal İşçisi (Elle) 4

Tabldot Aşçısı 4

Tatlı Ustası (Baklava) 4

Teknik Müdür 4

Toz Altı Kaynak Operatörü 4

Traşçı (Tekstil) 4

Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim 4

Türkçe Öğretmeni 4

Uluslararası Satış Elemanı 4

Varyant (Baskı Boya Mutfağı) 4

Yangın Tesisatçısı 4

Yatak İmalat İşçisi 4

Yatak Keçeleme İşçisi 4

Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı 4

Yönetici (Perakende Ticaret) 4

Yufka Ustası 4

Ziraat Teknikeri 4

Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 3

Ambar Sorumlusu 3

Arge Şefi 3

Ark Kaynakçısı 3

Aşçı (Özel Hizmet) 3

Atık Toplayıcısı 3

Baca Temizleyicisi 3

Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü 3

Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 3

Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü 3

Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı 3

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri 3

Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni 3

Boru Kıvırma Makinesi İşçisi 3

Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) 3

Büro Memuru (Dış Ticaret) 3

Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı 3

Cilacı 3

Çevirmen/Tercüman 3

Çivi İmal Makinesi Operatörü 3

Çocuk Giyim Modelisti 3

Dış Ticaret Uzman Yardımcısı 3

Diğer Çamaşırcılar,kuru Temizleyiciler Ve Ütücüler 3

Diğer Hassas Ve Dakik Aletler,saat İmalat İşçileri Ve Tamircileri 3

Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri 3

Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri 3

Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) 3

Direnç Kaynak Ayarcısı 3

Diş Hekimi Sekreteri 3

Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi 3

Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane) 3

Eczacı 3

Ekmek Ustası 3

Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi 3

Elektro Komponent Dizgi İşçisi 3

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 3

Etiket görevlisi - ambar 3

Etiketçi (Makineyle) 3

Finansman Planlamacısı 3

Fizikçi 3

Flap Operatörü (Zımpara) 3

Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 3

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi 3

Gıda İşlemecisi 3

Gözlük Çerçeve İmalatçısı 3

Grafik ve Fotoğraf Teknisyeni 3

Gümrük Müşavir Yardımcısı 3

Halı Yıkama İşçisi 3

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı 3

Havuz Görevlisi 3

İdari Ve Mali İşler Müdürü 3

İnsan Kaynakları Şefi 3

İnşaat Ustası 3

İnternet Editörü 3

İş Makineleri Operatörü 3

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni 3

Kablo Montaj İşçisi 3

Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi 3

Kalibrasyoncu 3

Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu 3

Karıştırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler 3

Kaşar Peyniri İmalat Ustası 3

Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi 3

Kebap Ustası 3

Kimya Proses Teknisyeni 3

Klima İmalat ve Montaj Elemanı 3

Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü) 3

Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) 3

Kurumsal İletişim Uzmanı 3

Kurye (İlaç Dağıtım) 3

Lastik-Cant Montaj İşçisi 3

LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı 3

Lojistik Uzmanı 3

Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu 3

Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri 3

Manikürcü-Pedikürcü 3

Medikal Muhasebe Elemanı 3

Mekaniker-Fabrika Bakımı 3

Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş) 3

Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) 3

Metal Yüzey Kaplama Ustası 3

Metal Yüzey Kaplamacı 3

Meydancı - dökümhane 3

Meydancı - iplik 3

Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı 3

Mobilya Tasarımcısı 3

Moda ve Tekstil Tasarımcısı 3

Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) 3

Müfettiş Yardımcısı 3

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller) 3

Numune Alma Elemanı 3

Okul Müdürü 3

Operasyon Yöneticisi 3

Orman Mühendisi 3

Oto Cam Filmi Uygulama Ustası 3

Oto Satış Elemanı 3

Otomotiv Kaynakçısı 3

Pazarlama Müdürü 3

Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi) 3

Petrol Ve Doğal Gaz Mühendisi 3

Peyzaj Mimarı 3

Plastik Şişirme Kalıpçısı 3

Pres Makineleri Operatör Yardımcısı 3

Puantör 3

Reklamcı 3

Satış Müdürü/Yöneticisi 3

Seramik Süsleyici (Püskürtmeyle) 3

Sipariş Alıcı 3

Sistem Mühendisi(ÜRETİM) 3

Sondaj Operatörü/Sondör 3

Stilist 3

Su Pompası Operatörü 3

Sulama Sistemleri Montaj İşçisi 3

Taksi Şoförü 3

Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim 3

Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı) 3

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri 3

Usta Öğretici (Anaokulu) 3

Üretim Müdürü(Maden) 3

Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi 3

Yakıt Birim Yöneticisi 3

Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) 3

Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü 3

Yazılım Satış Uzmanı 3

Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü 3

Yemekhane servis işçisi 3

Zımparacı (Tekstil) 3

Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 2

Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 2

Ahşap Doğrama İmalatçısı 2

Ahşap Kaplama Pres Operatörü 2

Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı 2

Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 2

Ara Ütücü 2

Araç Takip Görevlisi (Kargo) 2

Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü 2

Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 2

Asistan/Stajyer Muhabir 2

Aşçıbaşı 2

Avize İmalatçısı 2

Ayakkabı Modelisti 2

Bakım Onarım Mühendisi 2

Bant Şefi (Tekstil) 2

Barkodcu 2

Baskı Operatörü - Tekstil (Nezaretçi/Ustabaşı) 2

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 2

Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı 2

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü 2

Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı 2

Bilgisayar Programcılığı Teknikeri 2

Bilişim Sistemleri Mühendisi 2

Boru Kesme Makinesi İşçisi 2

Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi 2

Boya Hazırlayıcı (Tekstil) 2

Boya Teknikeri 2

Branda Pvc Kaplama İşçisi 2

Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil 2

Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi 2

Çay Paketleme Makinesi Operatörü 2

Çay Servis Elemanı (Askıcı) 2

Çelik Kapı Boya İşçisi 2

Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri 2

Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan) 2

Çocuk Gelişimcisi(Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri) 2

Çömlekçi 2

Deterjan Üretim İşçisi 2

Diğer Aşçılar 2

Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik (Terrazo) İşçileri 2

Diğer Büro Memurları 2

Diğer Cam Ve Seramik Süsleyicileri Ve Dekoratörleri 2

Diğer Çatı İşçileri 2

Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar 2

Diğer Elektrik Montörleri 2

Diğer Elektronik Mühendisleri 2

Diğer İnşaat Teknisyenleri 2

Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları 2

Diğer Kimya Teknisyenleri 2

Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları 2

Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri 2

Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları 2

Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı 2

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim 2

Döküm Modelcisi 2

Duşakabin Montajcısı 2

Düz Örme Giyim Modelisti 2

Ebe Yardımcısı 2

Ebe-Hemşire 2

Eczacı Kalfası 2

El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim) 2

El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı 2

Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Endüstriyel Elektronik Teknikeri 2

Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi 2

Elementer Sigorta Temsilcisi 2

Endüstriyel Kalıp Teknisyeni 2

Endüstriyel Robot Programcısı 2

Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı 2

Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı 2

Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı 2

Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazları İmal İşçisi 2

Genel Alan Sorumlusu 2

Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) 2

Gıda Laboratuvar Elemanı 2

Gözleme Ustası 2

Güvenlik Amiri/Sorumlusu 2

Güvenlik Sistemleri Teknisyeni 2

Haber Editörü 2

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 2

Hasta Bakımevi Müdürü 2

Hasta Danışmanı 2

Helezon Yay Makinası Operatörü 2

Isı Yalıtımcısı 2

İç Giyim Modelisti 2

İdari Büro Görevlisi 2

İdari İşler Şefi 2

İdari İşler Uzmanı 2

İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu) 2

İmalat Çizeri 2

İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı 2

İstatistik Büro Elemanı 2

İş Geliştirme Uzmanı 2

İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A) 2

İş Makineleri Yağcısı 2

İş Zekası Uzmanı/Danışmanı 2

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni 2

İşletme Mühendisi 2

Kalıpçılık Teknikeri 2

Kalite Kontrol Müdürü 2

Kalorifer Kazan imalatçısı 2

Kameraman 2

Kapı/Kantar Görevlisi 2

Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) 2

Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) 2

Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) 2

Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) 2

Kibrit İmal İşçisi 2

Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi 2

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/ Otomasyon Teknikeri 2

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi/Endüstriyel Otomasyon Teknikeri 2

Kurutma-Apre Makinesi Operatörü 2

Lahmacun Ustası 2

Lokum Ustası 2

Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) 2

Makine Kurma Ve Tesisat İşçisi 2

Matematikçi 2

Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 2

Medya Ve Görsel Sanatlar Uzmanı 2

Mekaniker-Buhar Kazanları 2

Mermer Torna Makinesi Operatörü 2

Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı 2

Merserize Kumaş Makinesi İşçisi 2

Metal Öğretmeni 2

Metal Şekillendirici (Elle) 2

Motosiklet Bakım Onarımcısı 2

Muhasebe Görevlisi (Otel) 2

Müracaat Görevlisi 2

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı) 2

Ocakçı (Eritici) 2

Odyometri Sağlık Teknikeri 2

Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı 2

Optisyenlik Sağlık Teknikeri 2

Otel Müdürü 2

Oto Aksesuarları Satış Elemanı 2

Oto Döşemecisi 2

Oto Klima Bakım Onarımcısı 2

Otobüs Kaptanı (Şoförü) 2

Otobüs Muavini 2

Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) 2

Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) 2

Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı 2

Otomotiv Montajcısı 2

Örgü Tezgahı Ayarcısı 2

Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Şifanöz) 2

Pelet Yakıt (Odun Talaşı) İmal İşçisi 2

Polimer Teknolojisi Teknikeri 2

Poliüretan Makinesi Operatörü 2

Pompacı (Petrol Rafinesi) 2

Pres Operatörü (Yağ) 2

Proje Danışmanı 2

Proje Yazma Elemanı 2

Refrakterci 2

Reklam Ve Tanıtım Uzmanı 2

Restoran Müdürü 2

Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist) 2

Sağlık Memuru 2

Sanforcu 2

Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) 2

Satış Sonrası Hizmet Personeli 2

Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz) 2

Seramik Mühendisi 2

Seramik Sırlama Makinesi Operatörü 2

Sıcak Mutfak Aşçısı 2

Sigorta Memuru 2

Simit İmalat Ustası 2

Sistem Uzmanı/Danışmanı 2

Soğuk Haddeci-Çelik 2

Soğuk Hava Depo İşçisi 2

Soğuk Mezeci 2

Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı 2

Sondaj Çamurcusu 2

Sosyal Çalışma Uzmanı 2

Su Taşıyıcı 2

Su Ürünleri Teknikeri 2

Sürücü Kursu Pisti Görevlisi 2

Şirket Genel Sekreteri 2

Şömine Ustası 2

Takım-Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane) 2

Tasarım Uygulama Teknisyeni 2

Temel Metal Şekillendirme Elemanı 2

Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.) 2

Tesis Sorumlusu (Maden) 2

Tesis Yöneticisi 2

Tıbbi Cihaz Üretimi Teknisyeni 2

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni 2

Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil) 2

TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 2

Usta Öğretici (Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçılık) 2

Uygulama Destek Uzmanı/(Bilişim) 2

Üretim Paneli Kontrol Operatörü 2

Üretim ve Planlama Uzman Yardımcısı 2

Veri Tabanı Analisti 2

Vulkanizasyon İşçisi (Sıcak İşlem) 2

Yapı Denetim Teknikeri 2

Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni 2

Yay Makinesi Operatörü 2

Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi 2

Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı 2

Yükleyici (Loder) Operatörü 2

Yüksek Gerilim Trafo Merkezi İşletme Elemanı 2

Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü 2

Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama) 2

Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 1

Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 1

Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 1

Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 1

Alakart Aşçısı 1

Almanca Öğretmeni 1

Ambalaj Makinesi Operatörü (Bisküvi) 1

Anestezi Sağlık Teknikeri 1

Apartman İdarecisi 1

Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı 1

Aşçı (Yöresel Mutfak) 1

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri 1

Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) 1

Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı 1

Barmen-Barmaid 1

Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni 1

Bayi Temsilcisi (Gıda) 1

Beton Laboratuvar Test Elemanı 1

Beton Ve Betonarme Kalıpçısı 1

Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) 1

Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri) 1

Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 1

Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme Proğramları) 1

Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim 1

Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi 1

Bilgisayar Yazılım Teknisyeni 1

Bisiklet Tamircisi 1

Biyeci 1

Biyosidal Ürün Uygulayıcısı 1

Bizoteci 1

Boru Taşlama Tezgahı İşçisi 1

Bozulabilir Döküm Kalıpçısı 1

Bölge Müdürü 1

Börek Ustası 1

BT Satış Sorumlusu 1

Buldozer (Dozer) Operatörü 1

Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Teknikeri 1

CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü 1

CNC Router Operatörü 1

CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü 1

Çevre Hizmetleri Elemanı 1

Çiftçi (Hayvancılık) 1

Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri) 1

Çocuk Giysi Tasarımı Teknisyeni 1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 1

Daire Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) 1

Demir Doğramacı (Mobilya) 1

Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri 1

Denetçi Yardımcısı 1

Dış Lastik Tamircisi 1

Diğer Camcılar 1

Diğer Elektronik Montörleri 1

Diğer Endüstri Mühendisleri 1

Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar 1

Diğer Hemşireler 1

Diğer İlaç Ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri 1

Diğer İnşaat Boyacıları 1

Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri 1

Diğer Kimyagerler 1

Diğer Lastik İmalat İşçileri 1

Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları 1

Diğer Nakliye Kondüktörleri 1

Diğer Servis İşçileri (Manken Ve Model) 1

Diğer Veterinerler 1

Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 1

Diskjokey(DJ) 1

Diş Hekimi 1

Diş Hekimi-Ağız Cerrahisi 1

Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) 1

Doğal Gaz Tesisatçısı 1

Doğal Gaz ve Tesisat Teknikeri 1

Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı 1

Dokuma Makineleri Operatörü ve Ayarcısı 1

Doküman Kontrol Sorumlusu 1

Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı 1

Dolgu Makinesi Operatörü 1

Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek 1

Döküm Öğretmeni-Ortaöğretim 1

Editör-Gazete, Dergi Vb. 1

Egzoz Emisyon Ölçüm Ustası 1

Ekmek Dağıtım Elemanı 1

Elektrik Öğretmeni 1

Elektrik Pano Mantajcısı (Nezaretçi-Ustabaşı) 1

Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü 1

Elektronik Cihazlar Montörleri 1

Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri 1

Eloksal Kaplama İşçisi 1

Emlakçı/Emlak Komisyoncusu 1

Endüstriyel Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim 1

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmeni 1

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı 1

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı 1

Enerji Sistemleri Mühendisi 1

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri 1

Erkek Berberi/Erkek Kuaförü 1

Etiket Dokuma Makinesi Operatörü 1

Etiket yapıştırma işçisi (el ile) 1

Ev Mefruşatı Dikimcisi 1

Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası 1

Fabrika Satış Temsilcisi 1

Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim 1

Fırça Makinesi İşçisi 1

Fiberglasçı 1

Finans Analisti 1

Fotokopi Makinesi Operatörü 1

Gayrimenkul Planlamacısı 1

Gazeteci 1

Gemi Acente Personeli 1

Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi 1

Gemi ve Yat Tasarımcısı 1

Gemi Vinç Operatörü 1

Gemici 1

Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri 1

Gümrük Stajyeri 1

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı 1

Hadde İşçisi 1

Halı Desinatörü 1

Hammadde Hazırlama İşçisi (Boya) 1

Harita ve Kadastro Teknikeri 1

Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni 1

Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi 1

Hasta Refakatçisi 1

Hastane Hizmetlisi 1

Havuz Suyu Operatörü 1

Hayvan Sağlığı Teknisyeni 1

Helezon Yay Dizgi Makinesi Operatörü 1

Isıl İşlem Teknisyeni 1

Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Elemanı 1

İç Denetçi (Özel Sektör) 1

İç Mekan Tasarımcısı/Teknikeri 1

İdari İşler Müdürü 1

İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi 1

İnternet Medyası Uzmanı 1

İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü 1

İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap) 1

İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı 1

İş Makineleri Teknisyeni 1

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 1

İşbağcı (Düğümcü) 1

İthalat-İhracat Müdürü 1

Japonca Öğretmeni 1

Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) 1

Kalaycı 1

Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) 1

Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) 1

Kalite Kontrolcü (Maden) 1

Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi 1

Kalorifer Tesisatçısı 1

Kambiyocu 1

Kanal Ve Izgara İşçisi 1

Kapı/Geçiş Kontrol Sistemleri Montajcısı 1

Kasa Sorumlusu/Şefi 1

Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü 1

Kaynak Teknisyeni 1

Keçe İmal Ustası 1

Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret 1

Kimya ve Süreç (Proses) Mühendisi 1

Kitap Yayıncısı 1

Klinik Psikolog 1

Kolileme Makinesi Operatörü 1

Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni 1

Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) 1

Konut Hizmetleri Görevlisi 1

Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü 1

Kumaş Abajur Yapımcısı 1

Kumaş Kontrol İşçisi 1

Kumaş Test Elemanı 1

Kurtarıcı Araç Şoförü 1

Kuru Temizlemeci 1

Kurutma Makinesi Operatörü-Kimyasal Ve İlgili İşlemler 1

Kuruyemişçi 1

Lastik Teknikeri 1

Lif ve Polimer Mühendisi 1

Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü 1

Lobi Karşılama Görevlisi (Otel) 1

Lojistik Gümrük Takipçisi 1

Maça Hazırlayıcısı 1

Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı 1

Madeni Yağ Satış Elemanı 1

Makarna Paketleme İşçisi 1

Makina Mühendisliği Öğretim Üyesi 1

Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni 1

Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi 1

Makine Lostromosu 1

Mali Analist 1

Malzeme Mühendisi 1

Market Müdürü 1

Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası) 1

Matbaa Ustası 1

Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 1

Mekaniker (Kompresör) 1

Mekaniker-Matbaa Makineleri 1

Mekanizasyon-Pres İşçisi 1

Mermer Ocakçısı 1

Mermer Teknikeri 1

Mesleki Rehberlik Danışmanı 1

Metal Bükücü (Tornada) 1

Metal Dökümcüsü (Elle) 1

Metal Ekstrüzyon Kalıpçısı 1

Metin Yazarı 1

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri 1

Misafir İlişkileri Müdürü (Guest Relations Officer) 1

Mobil Teknolojileri Teknikeri 1

Mobilya Silimci 1

Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi 1

Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri 1

Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni 1

Motor (Otomotiv) Öğretmeni-Ortaöğretim 1

Müdür Yardımcısı 1

Mütercim 1

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme) 1

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Plastik, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller İmalatı) 1

Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil) 1

Optalmik Optisyen 1

Organizasyon Sorumlusu 1

Orman İşçisi 1

Ortopedik Protez ve Ortez Sağlık Teknikeri 1

Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı 1

Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi 1

Otomotiv Mekanik Servis Danışmanı 1

Otomotiv Mühendisi 1

Otomotiv Öğretmeni 1

Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi 1

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi 1

Otomotiv Teknolojisi Teknikeri 1

Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi 1

Overlok Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı 1

Ölçme Ve Değerlendirme Uzmanı 1

Ön Büro Şefi (Otel) 1

Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı 1

Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı 1

Özlük İşleri Personeli 1

Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet) 1

Panel Radyatör İmalatçısı 1

Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı 1

Parlatma Tanburu İşçisi 1

Pastacı Yardımcısı 1

Peyzaj Teknikeri 1

Pişirici (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) 1

Planlama Şefi 1

Plastik Doğrama Montaj Elemanı 1

Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) 1

Plastik Kalıp Teknisyeni 1

Ponterizci/Ponteriz Otomatçı 1

Proje Destek Elemanı (Mimari) 1

Proje Müdürü 1

Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç) 1

Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) 1

Resepsiyon Şefi 1

Ressam 1

Restoran Karşılama Hostesi 1

Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı) 1

Rezistans İmal İşçisi 1

Sağlık Yöneticisi 1

Sakatatçı 1

Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni 1

Sayaç Okuma Elemanı (Su) 1

Serbest Muhasebeci 1

Servis Rehberi (Okul) 1

Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Öğretmeni 1

Seyir Zabiti 1

Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü 1

Silobas Operatörü 1

Sistem Analisti (Bt) 1

Sondaj İşçisi 1

Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) 1

Spa Merkezi Müdürü 1

Stok Kontrol Uzmanı 1

Su Hazırlama İşçisi 1

Sucuk Bağlama İşçisi 1

Sunta Kesme İşçisi 1

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği / Seracılık Ve Süs Bitkileri Teknikeri 1

Süs Bitkileri Yetiştiricisi 1

Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı 1

Sütlü Tatlı Ustası 1

Şehir Plancısı 1

Tahmil-Tahliye İşçisi (Gemi) 1

Tahribatsız Muayene Sorumlusu 1

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) 1

Tarımsal Laboratuvar Teknikeri 1

Tasarım Ve Konstrüksiyon Öğretmeni 1

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı 1

Teknik Servis Şefi 1

Teknik Yönetmen (Televizyon) 1

Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni 1

Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) 1

Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni 1

Tekstil Tasarımcısı 1

Tercüman (Fransızca) 1

Tercüman (İspanyolca) 1

Tercüman (İtalyanca) 1

Tercüman (Rusça) 1

Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü 1

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri 1

Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri 1

Tır/Kamyon Muavini 1

Transpalet Operatörü 1

Trim Presi Makinesi Operatörü 1

Tuğla Ve Kiremit Kalıpçısı (Elle) 1

Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı 1

Turizm ve Otel İşletmecisi 1

Turşucu 1

Tütün Teknolojisi Mühendisi (Tütün Eksperi) 1

Usta Öğretici (bobinajcılık) 1

Usta Öğretici (elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği) 1

Usta Öğretici (Frezecilik) 1

Usta Öğretici (Isıtma Ve Doğalgaz İç Tesisatçılığı) 1

Usta Öğretici (makine Ressamlığı) 1

Usta Öğretici (Saat Tamirciliği) 1

Usta Öğretici (Tarım (Ziraat) Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcılığı) 1

Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) 1

Ürün Geliştirme Elemanı (Metal) 1

Vals Taşlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 1

Vardiya Amiri/Elektrik Enerjisi Üretimi 1

Varyant Elemanı (Tekstil) 1

Vasıta Sürücüsü 1

Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü 1

Waelz Prosesi Saha İşçisi 1

Web Sitesi Yöneticisi 1

Yağlayıcı Ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç) 1

Yaş Pasta Yapımcısı 1

Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı 1

Yönetici (İş Hizmetleri) 1

Yönetici-Sigorta 1

Yönetmen 1

Yüzey Boyama Elemanı 1

Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü 1

Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) 1

Ziraat Mühendisi (Zootekni) 1