İŞKUR 29-30-31 Ocak ve Şubat iş ilanları yayınlandı! 42 bin 862 kişi işe alınacak!

Türkiye İş Kurumu üzerinden yeni bir ilan yayımlandı. Yayımlanan personel alım ilanına göre toplam da 42 bin 862 kişinin işe alınacağı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen adayların en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. Ocak ayı işkur iş ilanları 2021 şubat ayı işkur iş ilanları detaylar haberde..
İş arayanlara müjdeli haber geldi. Yapılan açıklamada 42 bin 862 kişinin işe alımı için başvuruların başladığı duyuruldu. Peki, başvurular nasıl yapılacak?
Başvuruda bulunmak isteyen adayların başvuruları İŞKUR üzerinden online olarak alınacak. 42 bin 862 kişinin işe alımı için başvuru şartları ve hangi alanlarda alım yapılacağı da açıklandı. Detaylar haberimizde
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru yapmak isteyen adayların genel başvuru şartlarını taşıması gerekiyor. Genel başvuru şartları İŞKUR'da şu şekilde açıklandı:
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5. En az ilköğretim mezunu olmak,
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
8. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
HEMEN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN..
ALIM YAPILACAK BİRİMLER
İŞKUR üzerinden alınan bilgiye göre alım yapılacak birimler şu şekilde ifade edildi:
Beden İşçisi (Genel) 6275
Makineci (Dikiş) 1350
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 865
Satış Danışmanı / Uzmanı 817
Ön Muhasebeci 808
Konfeksiyon İşçisi 695
Dokuma Konfeksiyon Makineci 690
Temizlik Görevlisi 648
CNC Torna Tezgahı Operatörü 557
Bisküvi İmalat İşçisi 550
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 536
Şoför-Yük Taşıma 464
Forklift Operatörü 392
Elektrikçi (Genel) 384
Paketleme işçisi 323
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 315
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 309
Lojistik Elemanı 273
Pazarlamacı 260
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 258
Büro Memuru (Genel) 256
Makine Mühendisi 249
Kalite Kontrolcü 245
Muhasebeci 241
Ambar/Depo Görevlisi 240
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 239
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 238
Düz Dikiş Makineci 232
Makine Teknikeri 226
Depo İşçisi (Elleçleme) 221
Elektrik Teknisyeni 216
CNC Freze Tezgahı Operatörü 214
Depo Görevlisi (Gıda) 210
Mekanik Bakım Onarımcısı 206
Beden İşçisi (Temizlik) 193
Muhasebe Meslek Elemanı 191
Reyon Görevlisi 190
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 186
Kasiyer 185
Güvenlik Görevlisi 177
Elektrik Teknikeri 176
Tır-Çekici Şoförü 176
Aşçı 175
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 171
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler 167
Kurye 163
Ayakkabı İmalatçısı 162
Mermer İşçisi 162
Depo Sevkiyat Sorumlusu 159
Kalite Kontrolcü-Tekstil 154
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 151
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi 150
Metal Mamuller Montaj İşçisi 148
Satış Temsilcisi / Plasiyer 146
Marangoz 144
Garson (Servis Elemanı) 143
Sevkiyat Görevlisi 143
Büro İşçisi 140
Sekreter 140
Kamyon Şoförü 137
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 136
Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 136
Mobilya Montajcısı 134
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 131
Bulaşıkçı (Stevard) 128
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 123
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 121
Seramik İmal İşçisi 121
Teknik Ressam 120
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 118
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 117
Motosikletli Kurye 114
Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 113
Çağrı Merkezi Elemanı 111
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 111
Makine Bakımcı 111
Madenci (Genel) 109
Makine Montaj İşçisi 106
Boyacı-Metal 105
Mutfak Görevlisi 105
Deri Konfeksiyon Makinecisi 104
Kağıt İmal İşçisi 102
Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 101
Soğutucu İmal İşçisi 100
Elektrostatik Boya Operatörü 96
NC/CNC Tezgah Operatörü 96
Çorap Örme Makinesi Operatörü 95
Teknik Servis Elemanı 95
Makine Montajcısı 94
Ütücü 94
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı 93
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 93
Endüstri Mühendisi 92
Market Elemanı 90
CNC Lazerle Kesme Operatörü 88
Kalite Kontrolcü (Metal) 87
Gıda Mühendisi 85
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 84
Ahşap Mobilya İmalatçısı 84
Beden İşçisi (İnşaat) 84
Şoför (Yolcu Taşıma) 83
Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 80
Kaynak Operatörü 80
Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı 80
Grafiker 79
Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah 79
Punta Kaynak Makinesi İşçisi 78
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 78
Aşçı Yardımcısı 77
Makine Teknolojisi Teknisyeni 76
Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) 76
E-Ticaret Meslek Elemanı 75
Montaj İşçisi (Havalı Tornavida) 75
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 74
Son Ütücü 72
Anketör 71
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 70
Müşteri Temsilcisi 69
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 69
Veri Giriş Elemanı 68
Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi 65
Ambalajcı (El İle) 64
Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi 63
İthalat-İhracat Sorumlusu 63
Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 63
Taşlama Tezgâh İşçisi 62
Montajcı (Kurgucu) 61
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 61
Elektrik-Elektronik Mühendisi 60
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı 60
Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 60
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 59
Kalite Kontrol Sorumlusu 59
Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı 57
Çaycı 55
Elektrik Mühendisi 55
Mobilyacı 55
Zırhlı Para Taşıma Araç Şoförü 55
Hemşire 54
Kimyager 54
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 54
Dış Ticaret Meslek Elemanı 53
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri 53
Otomotiv Boya İşçisi 53
Çelik Kaynakçısı 52
Terzi 52
İnşaat Mühendisi 51
Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 51
Satın Alma Sorumlusu 51
Tesviyeci 51
Güneş Enerjisi Sistemleri Teknisyeni 50
Medikal Maske İmal İşçisi 50
Muhasebe Uzmanı 50
Örgü Makinası Operatörü 50
Tarak İşçisi-Trikotaj 50
Figüran 49
Kimya Mühendisi 49
Metal Sac İşleme İşçisi 49
Okul Öncesi Öğretmeni 49
Asansör Montaj İşçisi 48
Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi 48
Elektronik Montörü (Genel) 48
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 48
Mobilya Döşeme İşçisi 48
Pazarlama Sorumlusu 48
Sosyal Medya Uzmanı 48
Plastik Mamuller İmal İşçisi 47
Satış Destek Personeli 47
Yazılım Geliştiricisi 47
Bilgisayar Mühendisi 46
Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen 46
İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı 46
Mimar 46
Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 46
Alüminyum imalat işçisi 45
Dökümcü 45
İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi 45
İşletme Elektrik Bakımcısı 45
Plastik Mamuller Montaj İşçisi 45
Dökümcü (Metal) 44
Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 44
Endüstriyel Mekanik Teknisyeni 44
Beton Transmikser Operatörü 43
Diğer Mobilya İşçileri 43
Elektronik Teknisyeni 42
Kasap 42
Pazarlama Uzmanı 42
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 41
Gıda Teknikeri 40
Tekstil Mühendisi 40
Asansör Bakım ve Onarım Ustası 39
CNC Programcısı 39
Formacı ( Çorap) 39
Paketleme İşçisi (Gıda) 39
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 38
Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni 38
Grafik Tasarımcısı 38
Kapalı Depo Görevlisi 38
Proses İşçisi 37
Alüminyum Doğramacı 36
Elektrik Pano Elemanı 36
Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 36
Mekatronik Teknikeri 36
Mekatronik Teknisyeni 36
Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri 35
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 35
Kablo İmal Makinesi Operatörü 35
Manav 35
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 34
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni 34
Elyaf Sarıcı 34
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi 34
Satın Alma Görevlisi 34
Ziraat Mühendisi 34
Muhasebe Yardımcı Elemanı 33
NC/CNC Tezgah İşçisi 33
Üretim Planlama Memuru 33
Bilgi İşlem Destek Elemanı 32
Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik 32
Demir Doğramacı 32
İnşaat Teknolojisi Teknikeri 32
Mekatronik Bakım Onarımcısı 32
Mobilya Döşeme Ustası 32
Otomotiv Elektrikçisi 32
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 31
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü 30
Çevre Mühendisi 30
Diğer Bıçkıcılar, Kontrplak İmalatçıları Ve İlgili Ağaç İşlem İşçileri 30
Elektronik Haberleşme Teknisyeni 30
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektronikçisi 30
Kablo Gruplama İşçisi 30
Kauçuk Kalıp Presi Operatörü 30
Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim 30
Mekatronik Mühendisi 30
Yazılım Mühendisi 30
İlaç Üretim Operatörü 29
Makine Nakışçısı 29
Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı 28
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası 28
İplik Operatörü 28
Kimya Teknisyeni 28
Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç) 28
Plastik Enjeksiyon Sorumlusu 28
Satış Görevlisi 28
Sigorta Acentesi Teknik Personeli 28
Vardiya Amiri - İmalat 28
Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 28
Çapakçı 27
Diğer Elektrik Teknisyenleri 27
İnşaat İşçisi 27
Ofset Baskı Operatörü 27
Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform Makinesi Operatörü 27
Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol ve Tamir Teknisyeni 27
Sıhhi Tesisatçı 27
Tekstüre İplik Üretim Makinesi Operatörü 27
Ahşap İskeletçi 26
Ambalajcı (Makine İle) 26
Bahçıvan 26
CNC Plazma Kesim Operatörü 26
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni 26
Depo Görevlisi (Yarı Mamul) 26
İç Mimar 26
Metal Levha İşçisi 26
Otomotiv Kaporta Ustası 26
Uzman Yardımcısı (Genel) 26
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 25
Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) 25
Bilgisayar Programcısı 25
Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek) 25
Diğer Metal İşlemcileri 25
Diğer Öğretmenler 25
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 25
Kadın Plaj Giysileri Dikim Elemanı 25
Kurutulmuş Sebze ve Meyve Operatörü 25
Metal Pres Makinesi Operatörü 25
Piliç Kesim ve İşleme Elemanı 25
Robot Kaynak Operatörü 25
Vinç Operatörü 25
Web Tasarımcısı 25
Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı 24
Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni 24
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 24
Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı 24
Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri 24
Hidrolik Apkant Pres Operatörü 23
Mağaza Sorumlusu/şefi 23
Pazarlamacı (Telefonla) 23
Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder) 23
Reklam Tabelacı 23
Brode Makinesi Operatörü/Brodeci 22
Elektrik malzemesi montaj işçisi 22
İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) 22
Makastar-Tekstil 22
Makine Bakım Ustası 22
Mermer Ebatlandırma İşçisi 22
Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) 22
Yağ Dolum Makinesi Operatörü 22
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 21
Bilgi Teknoloji Danışmanı 21
Boyahane Tesis Takip İşçisi 21
İmal İşçisi 21
Kalite Kontrolcü (Giyim Üretimi) 21
Metal İşleme Tezgâhları Ayarcı-Operatörleri 21
Modelist-Hazır Giyim 21
Otomotiv Boya Ustası 21
Otomotiv Kaporta İşçisi 21
Otomotiv Mekanikçisi 21
Otopark Görevlisi/Vale 21
Raportör 21
Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi 21
Usta Yardımcısı 21
Borverk (Bohrwerk) Operatörü 20
Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 20
Cer Makinesi Operatörü-Tekstil 20
Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde 20
Dış Ticaret Uzmanı 20
İngilizce Öğretmeni 20
Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları) 20
Kamyonet Şoförü 20
Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) 20
Konserve Üretim Elemanı 20
Malzeme Muayene ve Kontrolcüsü 20
Orman Teknikeri 20
Plastik Boru İmal İşçisi 20
Sigortacı 20
Ağaç Palet İmalatçısı 19
Beton Santral Operatörü 19
Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi 19
Geri Dönüşüm İşçisi 19
Mali Müşavir 19
Otomotiv Servis Danışmanı 19
Pres Ustası 19
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 18
Bayan Kuaförü 18
Bekçi 18
Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam) 18
Diğer Metal Levha İşçileri 18
Elektrik Tesisat Ustası 18
Elektro-Mekanik Montajcısı 18
Gemi-Yat-Tekne Boyacısı 18
Halkla İlişkiler Görevlisi 18
İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 18
Laboratuvar Teknikeri 18
Mağaza Müdürü 18
Metalurji Ve Malzeme Mühendisi 18
Otomotiv Yedek Parça Danışmanı 18
Sınıf Öğretmeni 18
Süthane/ Mandıra İşçisi 18
Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu 18
Yaş Boya Ustası/Operatörü 18
Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) 18
Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 17
Ayakçı (Tekstil) 17
Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı 17
CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü 17
Engelli Bakıcısı 17
İnşaat Boyacısı/Boyacı 17
İstihsal Teknisyeni 17
Kalıpçı-Pres 17
Kepçe Operatörü 17
Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı 17
Meydancı - imalat 17
Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM) 17
Otomotiv Montaj İşçisi 17
Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil) 17
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 17
Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 17
Alüminyum Kaynakçısı 16
Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 16
Cam Mamul İmalatçısı 16
Diğer Mühendisler 16
Direksiyon Eğitmeni 16
Eğitim Danışmanı 16
Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni 16
İklimlendirme Sistemleri Teknisyeni 16
İtfaiyeci 16
Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu 16
Muhasebe Yetkilisi 16
Satın Alma Uzmanı 16
Vater Makinası Operatörü 16
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 15
Bankacılık ve Finans Uzmanı 15
CNC Taşlama Operatörü 15
Diğer Elektrik Tesisatçıları 15
Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü 15
İnsan Kaynakları Uzmanı 15
Kesimci (Konfeksiyon) 15
Matbaa Baskı Montajcısı 15
Matbaa İşçisi 15
Müdür Yardımcısı (Anaokulu) 15
Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) 15
Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler) 15
Tele-Satış Elemanı 15
Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci 15
Veteriner Hekim 15
Yazılım Destek Uzmanı 15
Yemekhane işçisi 15
Yıpratmacı (Tekstil) 15
Bant elemanı 14
Baskı Operatörü - Tekstil 14
CNC Punch Makinesi Operatörü 14
Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni 14
Finansman Sorumlusu 14
Harita Mühendisi 14
İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı 14
Kargo Takip Görevlisi 14
Kimya Teknikeri 14
Maden Mühendisi 14
Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 14
Otomatik Metal İşleme Transfer Tezgahı Ayarcı-Operatörü 14
Psikolog 14
Traktör Bakım Onarımcısı 14
Büro Memuru (İdari İşler) 13
Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) 13
Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler 13
Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 13
Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) 13
Hamal/Elle Taşıma 13
Isıl İşlem İşçisi 13
İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı 13
Kalite Kontrolcü (Plastik) 13
Laborant (Tekstil) 13
Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 13
Otomotiv Elektromekanik Teknisyeni 13
Posta Ayırım Memuru 13
Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) 13
Şardon Makinesi Operatörü 13
Üretim Müdürü (İmalat Sanayi) 13
Üretim Şefi 13
Üretim ve Planlama Mühendisi 13
Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç) 13
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 12
Ciltçi ( Mücellit ) 12
CNC Kayar Otomat Operatörü 12
Danışma Memuru 12
Dizel Otomotiv Mekanikeri 12
Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 12
Hekim-Pratisyen 12
İç Giyim Konfeksiyon Makineci 12
İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B) 12
Kumaş Paketleme İşçisi 12
Metal Kesim İşçisi 12
Metal Kesme Operatörü 12
Mobilya Döşeme Dikim İşçisi 12
Numune Takip İşçisi 12
Open End Makinesi Operatörü 12
Polyester İmal İşçisi 12
Arge Elemanı 11
Balık Temizleme İşçisi 11
Baz İstasyonu Montaj Elemanı 11
Boru Kaynakçısı 11
Boya Renk Ayar Elemanı 11
Büro Yönetimi Elemanı 11
CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü 11
Çelikhane İşçisi 11
Depo Görevlisi (Hammadde) 11
Diğer Elektronik Teknisyenleri 11
Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı 11
Elektrik Pano Montaj Ustası 11
Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) 11
Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 11
Isıcam İmal İşçisi 11
İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı) 11
İplik Temizleme İşçisi 11
Kadın Terzisi 11
Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim 11
LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı 11
Makine ve İmalat Mühendisi 11
Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi 11
Sac Metal Kalıpçısı 11
Telefon Santral Operatörü 11
Temizlik Görevlisi (Hastane) 11
Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 10
Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı 10
Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı 10
Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı 10
Bobin aktarma işçisi 10
Çelik Hasır İmal İşçisi 10
Çocuk Bezi Makinesi Operatörü 10
Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri 10
Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) 10
Elektro-Mekanik Montaj Ustası 10
Endüstriyel Reklam Ölçü Keşif ve Montaj İşçisi 10
Fason Takip Elemanı (Tekstil) 10
Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim 10
Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı 10
Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi 10
İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı 10
Kalite Kontrolcü (Boya) 10
Kalite Kontrolörü-Kumaş 10
Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha) 10
Kümes Bakım İşçisi 10
Laminasyon Makinesi Operatörü 10
Lehimci 10
Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç) 10
Örgü Kontrolörü 10
Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna) 10
Pastalcı 10
Plastik Kırma Makine Operatörü 10
Proje Mühendisi 10
Servis Komisi 10
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 10
Sterilizasyon Görevlisi 10
Strafor Enjeksiyon Makinesi Operatörü 10
Şişirmeci (İplik) 10
Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle) 10
Yapı Yalıtımcısı 10
Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim 10
Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 9
Bilişim Teknolojileri Teknisyeni 9
Çelik Kapı Montaj İşçisi 9
Çiğ Köfte Ustası 9
Çikolata İmal İşçisi 9
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı 9
Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri 9
Diğer Sağlık Personeli 9
Elektronik Mühendisi (Genel) 9
Gübre Üretim İşçisi 9
Hidrolik Pnömatikçi 9
Hizmetçi-Ev İşleri 9
İdari Destek Görevlisi 9
Jeneratör Tamircisi 9
Jet Boya Makinesi Operatörü 9
Kağıt İmalat Makinesi Operatörü 9
Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi 9
Lavaş Ustası 9
Lojistik Operasyon Elemanı 9
Matkap Tezgah İşçisi 9
Metal Sac İşleme Ustası 9
Muhasebe Müdürü 9
Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi 9
Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı 9
Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı 9
Satış Pazarlama Şefi 9
Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri) 9
Servis Şoförü (Okul) 9
Soğuk Demirci 9
Stajyer (Öğrenci) 9
Üç Boyutlu Ölçüm (Cmm) Operatörü 9
Vardiya Amiri (Genel) 9
Ahşap Montaj Elemanı 8
Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 8
Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 8
Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni 8
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı 8
Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni 8
Çiftçi (Tarla Ürünleri) 8
Çözgü Operatörü 8
Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi 8
Desinatör (Tekstil) 8
Diğer Elektroliz Kaplamacıları Ve Daldırma Kaplamacıları 8
Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar 8
Dijital Baskı Operatörü 8
Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) 8
Elektrik ve Otomasyon Şefi 8
Elyaf Değerlendirici 8
Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı 8
Granül İmal İşçisi 8
Harman-Hallaç Makinesi Operatörü 8
Kapıcı 8
Klima Sistemleri Teknisyeni 8
Konik Çözgü Makinesi Operatörü 8
Kumlama Makinesi Operatörü 8
Laborant-Boya 8
Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü 8
Metal Doğramacı 8
Metal Kesimci (Şaloma) 8
Oksi-Gaz Kaynakçısı 8
Oto Yıkama Elemanı 8
Özel Eğitim Öğretmeni 8
Paket yapma işçisi - kağıt, karton vb. 8
Pide Ustası 8
Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü 8
Prefabrik Yapı Montaj İşçisi 8
Revolver Torna Tezgâhı Ayarcı Operatörü (Metal İşçiliği) 8
Sünger Kesim Makinesi Operatörü 8
Taşlama ve Alet Bilemecisi 8
Teknik Satış Temsilcisi 8
Telekomünikasyon Mühendisi 8
Acil Tıp Teknisyeni 7
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 7
Avukat 7
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 7
Biyomedikal Cihaz Teknikeri 7
Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası 7
Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) 7
Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 7
Denetçi 7
Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) 7
Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 7
Diğer Kimya Mühendisleri 7
Diğer Makine Teknisyenleri 7
Dokuma Sorumlusu 7
Düğüm Makinesi İşçisi (Dokuma Tezgahı) 7
Endüstriyel Cam İşleme Elemanı 7
Endüstriyel Otomasyon İşçisi 7
Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı 7
Fotoğrafçı 7
Jelkot Ustası 7
Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 7
Kumaş Boyacısı 7
Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme 7
Metal İşleri Teknisyeni 7
Metal Teknolojisi Teknisyeni 7
Metal Testere Tezgahı Operatörü 7
Metal Yüzey Temizleyici 7
Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni 7
Orman Endüstri Mühendisi 7
Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı 7
Perde İmal İşçisi 7
Polimer Üretim Elemanı 7
Proje Yöneticisi 7
Restoran Yöneticisi 7
Taşlama Tezgâh Ustası 7
Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 7
Treyler Montaj İşçisi 7
Tuğla İmal İşçisi 7
Üretim ve Planlama Uzmanı 7
Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü 7
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) -Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) 6
Aksesuar Şefi (Tekstil) 6
Beton Parke Üretim Makinası Operatörü 6
Bilişim Uzmanı 6
Biyolog 6
Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 6
Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu 6
Çelik Yapılandırmacı 6
Çift İğne Makineci 6
Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı 6
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı 6
Demir Dövme Presi Operatörü 6
Döner Ustası 6
Ebe 6
Eczane Hizmetleri Teknikeri 6
Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü 6
Fabrika/İşletme Müdürü 6
Fantezi Bükümcü 6
Finans Uzmanı 6
Fizyoterapist 6
İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal) 6
İnşaat Kalfası (Genel) 6
İşe Alım Uzmanı 6
İşletme Elektrik Bakım Ustası 6
Jeoloji Mühendisi 6
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) 6
Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) 6
Kimya Proses Elemanı 6
Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle) 6
Kumaş Açıcı 6
Makine Bakım Yardımcı Elemanı 6
Matbaacılık Teknikeri 6
Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü 6
Otomasyon Sistemleri Teknisyeni 6
Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 6
RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı) 6
Satış Müdürü 6
Soğutma Sistemleri Teknisyeni 6
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni 6
Şantiye Şefi-İnşaat 6
Tekne Ustası (Polyester) 6
Traktör Şoförü 6
Unlu Mamüller Paketleme İşçisi 6
Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik) 6
Web Programcısı 6
Züccaciye Satış Elemanı 6
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 5
Asansör Görevlisi 5
Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı 5
Atıksu Arıtma Operatörü 5
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 5
Banka Gişe Yetkilisi 5
Betonarmeci 5
Bilgisayar Ağ Veri Tabanı Elemanı 5
Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı 5
Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) 5
Bilişim Personeli 5
Boya ve Apre Operatörü 5
Cam Eşya Kesici (Makineyle) 5
Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı 5
Camcı 5
Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni 5
Cilt Bakımı, Epilasyon ve Masaj Teknikleri Uygulayıcısı 5
Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim 5
Çamaşırcı (Genel) 5
Çelik Kapı Mobilya İşlemecisi 5
Çiftlik İşçisi (Genel) 5
Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü 5
Çocuk Gelişimcisi(Çocuk ve Gençlik Merkezleri) 5
Çömlek Ve Porselen Presçisi (Kalıpla) 5
Dekoratif Cam İmal İşçisi 5
Depocu (Giyim Üretim) 5
Diğer Değirmen İşçileri (Hububat, Baklagil Ve İlgili Ürünler) 5
Diğer Muhasebeciler 5
Diğer Orta Öğretim Öğretmenleri 5
Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) 5
Dokusuz Yüzey Operatörü 5
Döküm Ocakçısı 5
Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı 5
Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) 5
El Perçincisi 5
Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi 5
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi/ Otomatik Kumanda/ Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)/ / Kontrol Ve Enstrümanta 5
Endüstriyel Tasarım Mühendisi 5
Fiksaj İşçisi 5
Giyotin Makas İşçisi 5
Harita Teknikeri 5
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 5
Haşıl Makinesi Operatörü 5
Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni 5
Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 5
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri 5
İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri/Acil Yardım/Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği/Paramedik 5
İş Analisti 5
İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı 5
İş Makineleri Teknikeri 5
Kahvaltı Hazırlama Elemanı 5
Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi 5
Kalite Güvence Müdürü 5
Kantin Görevlisi 5
Kapı Montaj İşçisi 5
Kaplama Operatörü (Draje) 5
Kartelacı 5
Kaynak Teknikeri 5
Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru) 5
Kompozit Ürün Üretim Elemanı (El Yatırması, Püskürtme, RTM, İnfüzyon) 5
Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri 5
Lastik Kaplama İşçisi 5
Lastik Üretim Teknisyeni 5
Lojistik Operasyon Sorumlusu 5
Makam Şoförü 5
Manken 5
Mantı Ustası 5
Metot Mühendisi 5
Meydancı - dokuma 5
Mobilya Döşeme Kesim İşçisi 5
Mobilya Paketleme İşçisi 5
Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi 5
Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası 5
Modelist Yardımcısı(Tekstil) 5
Muhasebe Şefi 5
Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi 5
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Tekstil-Paketleme) 5
Oto Kuaför Elemanı 5
Otomotiv Şasi Ve İskelet İşçisi 5
Ön İplik Operatörü 5
Paket Teslim Elemanı 5
Pastacı Çırağı 5
Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası 5
Pil İmal İşçisi 5
Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi 5
Seri Çözgü Makinesi Operatörü 5
Servis Büro Elemanı (Otomotiv) 5
Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 5
Seyahat Acentesi Satış Görevlisi 5
Sıvama Taslama Operatörü 5
Sıvı Dolum Makinesi Operatörü 5
Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı 5
Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil 5
Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) 5
Tekstil Teknikeri 5
Tekstil Terbiye İşçisi 5
Tel Çekme İşçisi (Makine İle) 5
Tel Halat İmal İşçisi 5
Tercüman (Arapça) 5
Tercüman (İngilizce) 5
Tıbbi Malzeme İmal İşçisi 5
Usta Öğretici (şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı) 5
Veteriner Sağlık Teknisyeni 5
Yay İmal İşçisi (Otomotiv) 5
Yazılım Test Edicisi 5
Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı 5
Yumurta Paketleme İşçisi 5
Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik), 5
Acil Servis Hemşiresi 4
Ahşap Kapı İmalatçısı 4
Araç Filo Sorumlusu 4
Araç Üstü Vinç Platform Operatörü 4
Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri 4
Bankacılık Meslek Elemanı 4
Baş Laborant/Kimya Laboratuarı Sorumlusu 4
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri 4
Bilgisayar Teknisyeni 4
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri 4
Biyomedikal Mühendisi 4
Boya dolum ve ambalajlama işçisi 4
Boya Üretim Operatörü 4
Çevre Görevlisi 4
Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri) 4
Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri) 4
Diğer Elektrik Mühendisleri 4
Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri 4
Diğer Hizmet Müdürleri 4
Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri 4
Diğer Satış Nezaretçileri 4
Diğer Teknik Hizmet Personeli 4
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı 4
Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni 4
Eczane İşçisi 4
Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü 4
El Ve Makine Dikişçisi (Genel) 4
Elektronik Teknolojisi Teknikeri 4
Endüstriyel Kalıpçılık Teknikeri 4
Evde Çocuk Bakım Elemanı 4
Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim 4
Finans Hizmetleri Elemanı 4
Flekso Baskı Makinesi Operatörü/İşçisi 4
Folyo Uygulamacısı 4
Gemi Makine Bakımcısı 4
Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı 4
Hava Kanalı Montaj ve İmalatçısı 4
Hayvan Bakıcısı 4
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı 4
Izgara Ustası 4
İlan Ve Reklam Satıcısı 4
İletişim Uzmanı/Danışmanı 4
İlköğretim Matematik Öğretmeni 4
İnşaat Teknolojisi Teknisyeni 4
İş Sağlığı Ve Güvenliği Teknikeri 4
JET Boya Makinesi Operatörü (Kumaş Boyama) 4
Kablo Ağı Bantlama Elemanı 4
Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü 4
Kapıcı-Kaloriferci 4
Kat Şefi ( Floor Supervisior) 4
Kauçuk Yoğurucu 4
Kaynak Mühendisi 4
Kesim Şefi (Tekstil) 4
Kimya Laboratuvarı Görevlisi 4
Kompleci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 4
Kumaş Kesme Makinesi İşçisi 4
Laborant (Gıda) 4
Lojistik Meslek Elemanı 4
Mermer Seleksiyon İşçisi 4
Mermer Silim İşçisi 4
Metal İşleri Teknikeri 4
Metocu/Numaratör 4
Minibüs Şoförü 4
Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni 4
Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi 4
Motorlu Kara Taşıtları Eksperi 4
Muhabir 4
Müdür (Anaokulu) 4
Oto Kiralama Danışmanı 4
Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı 4
Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı 4
Parke Ve Bordür Taşı İmal İşçisi 4
Penye Makinesi Operatörü 4
Pizza Ustası 4
Planlama Mühendisi 4
Pres Döküm Makinesi Operatörü 4
Proje Satış Sorumlusu 4
Ring Makineci 4
Satın Alma Yöneticisi/Müdürü 4
Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı 4
Sigorta Eksperi 4
Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat 4
Sosyal Hizmet Uzmanı 4
Su Ürünleri Mühendisi 4
Süt Ve Ürünleri Teknikeri 4
Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt) 4
Şekerleme İmal İşçisi (Elle) 4
Tabldot Aşçısı 4
Tatlı Ustası (Baklava) 4
Teknik Müdür 4
Toz Altı Kaynak Operatörü 4
Traşçı (Tekstil) 4
Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim 4
Türkçe Öğretmeni 4
Uluslararası Satış Elemanı 4
Varyant (Baskı Boya Mutfağı) 4
Yangın Tesisatçısı 4
Yatak İmalat İşçisi 4
Yatak Keçeleme İşçisi 4
Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı 4
Yönetici (Perakende Ticaret) 4
Yufka Ustası 4
Ziraat Teknikeri 4
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 3
Ambar Sorumlusu 3
Arge Şefi 3
Ark Kaynakçısı 3
Aşçı (Özel Hizmet) 3
Atık Toplayıcısı 3
Baca Temizleyicisi 3
Basınçlı Döküm Makinesi Operatörü 3
Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 3
Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü 3
Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı 3
Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri 3
Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni 3
Boru Kıvırma Makinesi İşçisi 3
Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) 3
Büro Memuru (Dış Ticaret) 3
Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı 3
Cilacı 3
Çevirmen/Tercüman 3
Çivi İmal Makinesi Operatörü 3
Çocuk Giyim Modelisti 3
Dış Ticaret Uzman Yardımcısı 3
Diğer Çamaşırcılar,kuru Temizleyiciler Ve Ütücüler 3
Diğer Hassas Ve Dakik Aletler,saat İmalat İşçileri Ve Tamircileri 3
Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri 3
Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri 3
Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) 3
Direnç Kaynak Ayarcısı 3
Diş Hekimi Sekreteri 3
Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi 3
Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane) 3
Eczacı 3
Ekmek Ustası 3
Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi 3
Elektro Komponent Dizgi İşçisi 3
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı 3
Etiket görevlisi - ambar 3
Etiketçi (Makineyle) 3
Finansman Planlamacısı 3
Fizikçi 3
Flap Operatörü (Zımpara) 3
Freze Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 3
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi 3
Gıda İşlemecisi 3
Gözlük Çerçeve İmalatçısı 3
Grafik ve Fotoğraf Teknisyeni 3
Gümrük Müşavir Yardımcısı 3
Halı Yıkama İşçisi 3
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı 3
Havuz Görevlisi 3
İdari Ve Mali İşler Müdürü 3
İnsan Kaynakları Şefi 3
İnşaat Ustası 3
İnternet Editörü 3
İş Makineleri Operatörü 3
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni 3
Kablo Montaj İşçisi 3
Kalıp ve Takım-Aparat İşçisi 3
Kalibrasyoncu 3
Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu 3
Karıştırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler 3
Kaşar Peyniri İmalat Ustası 3
Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi 3
Kebap Ustası 3
Kimya Proses Teknisyeni 3
Klima İmalat ve Montaj Elemanı 3
Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü) 3
Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) 3
Kurumsal İletişim Uzmanı 3
Kurye (İlaç Dağıtım) 3
Lastik-Cant Montaj İşçisi 3
LED Aydınlatma Sistemleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı 3
Lojistik Uzmanı 3
Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu 3
Makine Resim Konstrüksiyon Teknikeri 3
Manikürcü-Pedikürcü 3
Medikal Muhasebe Elemanı 3
Mekaniker-Fabrika Bakımı 3
Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş) 3
Metal Kaplamacı (Sıcak Daldırma) 3
Metal Yüzey Kaplama Ustası 3
Metal Yüzey Kaplamacı 3
Meydancı - dökümhane 3
Meydancı - iplik 3
Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı 3
Mobilya Tasarımcısı 3
Moda ve Tekstil Tasarımcısı 3
Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog) 3
Müfettiş Yardımcısı 3
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kauçuk, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller) 3
Numune Alma Elemanı 3
Okul Müdürü 3
Operasyon Yöneticisi 3
Orman Mühendisi 3
Oto Cam Filmi Uygulama Ustası 3
Oto Satış Elemanı 3
Otomotiv Kaynakçısı 3
Pazarlama Müdürü 3
Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi) 3
Petrol Ve Doğal Gaz Mühendisi 3
Peyzaj Mimarı 3
Plastik Şişirme Kalıpçısı 3
Pres Makineleri Operatör Yardımcısı 3
Puantör 3
Reklamcı 3
Satış Müdürü/Yöneticisi 3
Seramik Süsleyici (Püskürtmeyle) 3
Sipariş Alıcı 3
Sistem Mühendisi(ÜRETİM) 3
Sondaj Operatörü/Sondör 3
Stilist 3
Su Pompası Operatörü 3
Sulama Sistemleri Montaj İşçisi 3
Taksi Şoförü 3
Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim 3
Tekstil Terbiye İşçisi (Baskı) 3
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri 3
Usta Öğretici (Anaokulu) 3
Üretim Müdürü(Maden) 3
Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi 3
Yakıt Birim Yöneticisi 3
Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) 3
Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü 3
Yazılım Satış Uzmanı 3
Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü 3
Yemekhane servis işçisi 3
Zımparacı (Tekstil) 3
Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 2
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 2
Ahşap Doğrama İmalatçısı 2
Ahşap Kaplama Pres Operatörü 2
Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı 2
Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 2
Ara Ütücü 2
Araç Takip Görevlisi (Kargo) 2
Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü 2
Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 2
Asistan/Stajyer Muhabir 2
Aşçıbaşı 2
Avize İmalatçısı 2
Ayakkabı Modelisti 2
Bakım Onarım Mühendisi 2
Bant Şefi (Tekstil) 2
Barkodcu 2
Baskı Operatörü - Tekstil (Nezaretçi/Ustabaşı) 2
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 2
Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı 2
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü 2
Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı 2
Bilgisayar Programcılığı Teknikeri 2
Bilişim Sistemleri Mühendisi 2
Boru Kesme Makinesi İşçisi 2
Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi 2
Boya Hazırlayıcı (Tekstil) 2
Boya Teknikeri 2
Branda Pvc Kaplama İşçisi 2
Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil 2
Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi 2
Çay Paketleme Makinesi Operatörü 2
Çay Servis Elemanı (Askıcı) 2
Çelik Kapı Boya İşçisi 2
Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri 2
Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan) 2
Çocuk Gelişimcisi(Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri) 2
Çömlekçi 2
Deterjan Üretim İşçisi 2
Diğer Aşçılar 2
Diğer Betonarmeciler, Şap İşçileri Ve Mozaik (Terrazo) İşçileri 2
Diğer Büro Memurları 2
Diğer Cam Ve Seramik Süsleyicileri Ve Dekoratörleri 2
Diğer Çatı İşçileri 2
Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar 2
Diğer Elektrik Montörleri 2
Diğer Elektronik Mühendisleri 2
Diğer İnşaat Teknisyenleri 2
Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları 2
Diğer Kimya Teknisyenleri 2
Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları 2
Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri 2
Diğer Örgücüler Ve Örgü Tezgah Ayarcıları 2
Dijital Elektronikcihazlar Bakım Onarımcısı 2
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim 2
Döküm Modelcisi 2
Duşakabin Montajcısı 2
Düz Örme Giyim Modelisti 2
Ebe Yardımcısı 2
Ebe-Hemşire 2
Eczacı Kalfası 2
El İşçisi (Deri/Kürk Hazır Giyim) 2
El Sanatları Ürünleri Satış Elemanı 2
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Endüstriyel Elektronik Teknikeri 2
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi 2
Elementer Sigorta Temsilcisi 2
Endüstriyel Kalıp Teknisyeni 2
Endüstriyel Robot Programcısı 2
Epoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı 2
Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı 2
Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı 2
Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazları İmal İşçisi 2
Genel Alan Sorumlusu 2
Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) 2
Gıda Laboratuvar Elemanı 2
Gözleme Ustası 2
Güvenlik Amiri/Sorumlusu 2
Güvenlik Sistemleri Teknisyeni 2
Haber Editörü 2
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 2
Hasta Bakımevi Müdürü 2
Hasta Danışmanı 2
Helezon Yay Makinası Operatörü 2
Isı Yalıtımcısı 2
İç Giyim Modelisti 2
İdari Büro Görevlisi 2
İdari İşler Şefi 2
İdari İşler Uzmanı 2
İlk Yardım Eğitmeni (Sürücü Kursu) 2
İmalat Çizeri 2
İnternet ve E- Posta Yönetim Elemanı 2
İstatistik Büro Elemanı 2
İş Geliştirme Uzmanı 2
İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A) 2
İş Makineleri Yağcısı 2
İş Zekası Uzmanı/Danışmanı 2
İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni 2
İşletme Mühendisi 2
Kalıpçılık Teknikeri 2
Kalite Kontrol Müdürü 2
Kalorifer Kazan imalatçısı 2
Kameraman 2
Kapı/Kantar Görevlisi 2
Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle) 2
Katrak Makinesi Operatörü (Mermer) 2
Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Sarma) 2
Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) 2
Kibrit İmal İşçisi 2
Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi 2
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/ Otomasyon Teknikeri 2
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi/Endüstriyel Otomasyon Teknikeri 2
Kurutma-Apre Makinesi Operatörü 2
Lahmacun Ustası 2
Lokum Ustası 2
Makas Tamircisi (Motorlu Taşıt) 2
Makine Kurma Ve Tesisat İşçisi 2
Matematikçi 2
Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 2
Medya Ve Görsel Sanatlar Uzmanı 2
Mekaniker-Buhar Kazanları 2
Mermer Torna Makinesi Operatörü 2
Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı 2
Merserize Kumaş Makinesi İşçisi 2
Metal Öğretmeni 2
Metal Şekillendirici (Elle) 2
Motosiklet Bakım Onarımcısı 2
Muhasebe Görevlisi (Otel) 2
Müracaat Görevlisi 2
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Makine Ve Metal Mamuller İmalatı) 2
Ocakçı (Eritici) 2
Odyometri Sağlık Teknikeri 2
Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı 2
Optisyenlik Sağlık Teknikeri 2
Otel Müdürü 2
Oto Aksesuarları Satış Elemanı 2
Oto Döşemecisi 2
Oto Klima Bakım Onarımcısı 2
Otobüs Kaptanı (Şoförü) 2
Otobüs Muavini 2
Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) 2
Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) 2
Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı 2
Otomotiv Montajcısı 2
Örgü Tezgahı Ayarcısı 2
Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Şifanöz) 2
Pelet Yakıt (Odun Talaşı) İmal İşçisi 2
Polimer Teknolojisi Teknikeri 2
Poliüretan Makinesi Operatörü 2
Pompacı (Petrol Rafinesi) 2
Pres Operatörü (Yağ) 2
Proje Danışmanı 2
Proje Yazma Elemanı 2
Refrakterci 2
Reklam Ve Tanıtım Uzmanı 2
Restoran Müdürü 2
Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist) 2
Sağlık Memuru 2
Sanforcu 2
Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) 2
Satış Sonrası Hizmet Personeli 2
Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz) 2
Seramik Mühendisi 2
Seramik Sırlama Makinesi Operatörü 2
Sıcak Mutfak Aşçısı 2
Sigorta Memuru 2
Simit İmalat Ustası 2
Sistem Uzmanı/Danışmanı 2
Soğuk Haddeci-Çelik 2
Soğuk Hava Depo İşçisi 2
Soğuk Mezeci 2
Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı 2
Sondaj Çamurcusu 2
Sosyal Çalışma Uzmanı 2
Su Taşıyıcı 2
Su Ürünleri Teknikeri 2
Sürücü Kursu Pisti Görevlisi 2
Şirket Genel Sekreteri 2
Şömine Ustası 2
Takım-Avadanlık Bakım Onarımcısı (Tersane) 2
Tasarım Uygulama Teknisyeni 2
Temel Metal Şekillendirme Elemanı 2
Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.) 2
Tesis Sorumlusu (Maden) 2
Tesis Yöneticisi 2
Tıbbi Cihaz Üretimi Teknisyeni 2
Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni 2
Tüp Kesme Makinesi Operatörü (Tesktil) 2
TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 2
Usta Öğretici (Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçılık) 2
Uygulama Destek Uzmanı/(Bilişim) 2
Üretim Paneli Kontrol Operatörü 2
Üretim ve Planlama Uzman Yardımcısı 2
Veri Tabanı Analisti 2
Vulkanizasyon İşçisi (Sıcak İşlem) 2
Yapı Denetim Teknikeri 2
Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni 2
Yay Makinesi Operatörü 2
Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi 2
Yiyecek Servis Tezgahı Çalışanı 2
Yükleyici (Loder) Operatörü 2
Yüksek Gerilim Trafo Merkezi İşletme Elemanı 2
Zımpara Dilimleme Makinesi Operatörü 2
Ziraat Mühendisi (Tarımsal Yapılar ve Sulama) 2
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 1
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 1
Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 1
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 1
Alakart Aşçısı 1
Almanca Öğretmeni 1
Ambalaj Makinesi Operatörü (Bisküvi) 1
Anestezi Sağlık Teknikeri 1
Apartman İdarecisi 1
Araç Muayene İstasyon Amir Yardımcısı 1
Aşçı (Yöresel Mutfak) 1
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Teknikeri 1
Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) 1
Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı 1
Barmen-Barmaid 1
Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni 1
Bayi Temsilcisi (Gıda) 1
Beton Laboratuvar Test Elemanı 1
Beton Ve Betonarme Kalıpçısı 1
Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) 1
Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri) 1
Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 1
Bilgisayar Operatörü (Resim Düzenleme Proğramları) 1
Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim 1
Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi 1
Bilgisayar Yazılım Teknisyeni 1
Bisiklet Tamircisi 1
Biyeci 1
Biyosidal Ürün Uygulayıcısı 1
Bizoteci 1
Boru Taşlama Tezgahı İşçisi 1
Bozulabilir Döküm Kalıpçısı 1
Bölge Müdürü 1
Börek Ustası 1
BT Satış Sorumlusu 1
Buldozer (Dozer) Operatörü 1
Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Teknikeri 1
CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü 1
CNC Router Operatörü 1
CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü 1
Çevre Hizmetleri Elemanı 1
Çiftçi (Hayvancılık) 1
Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri) 1
Çocuk Giysi Tasarımı Teknisyeni 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 1
Daire Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) 1
Demir Doğramacı (Mobilya) 1
Demirciler, Şahmerdancılar Ve Pres Operatörleri 1
Denetçi Yardımcısı 1
Dış Lastik Tamircisi 1
Diğer Camcılar 1
Diğer Elektronik Montörleri 1
Diğer Endüstri Mühendisleri 1
Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar 1
Diğer Hemşireler 1
Diğer İlaç Ve Makyaj Malzemeleri İmalat İşçileri 1
Diğer İnşaat Boyacıları 1
Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri 1
Diğer Kimyagerler 1
Diğer Lastik İmalat İşçileri 1
Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları 1
Diğer Nakliye Kondüktörleri 1
Diğer Servis İşçileri (Manken Ve Model) 1
Diğer Veterinerler 1
Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 1
Diskjokey(DJ) 1
Diş Hekimi 1
Diş Hekimi-Ağız Cerrahisi 1
Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) 1
Doğal Gaz Tesisatçısı 1
Doğal Gaz ve Tesisat Teknikeri 1
Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı 1
Dokuma Makineleri Operatörü ve Ayarcısı 1
Doküman Kontrol Sorumlusu 1
Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı 1
Dolgu Makinesi Operatörü 1
Dolum Tesisi Makinesi-Aseptik Operatörü-İçecek 1
Döküm Öğretmeni-Ortaöğretim 1
Editör-Gazete, Dergi Vb. 1
Egzoz Emisyon Ölçüm Ustası 1
Ekmek Dağıtım Elemanı 1
Elektrik Öğretmeni 1
Elektrik Pano Mantajcısı (Nezaretçi-Ustabaşı) 1
Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü 1
Elektronik Cihazlar Montörleri 1
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri 1
Eloksal Kaplama İşçisi 1
Emlakçı/Emlak Komisyoncusu 1
Endüstriyel Elektronik Öğretmeni-Ortaöğretim 1
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmeni 1
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı 1
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Uzmanı 1
Enerji Sistemleri Mühendisi 1
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri 1
Erkek Berberi/Erkek Kuaförü 1
Etiket Dokuma Makinesi Operatörü 1
Etiket yapıştırma işçisi (el ile) 1
Ev Mefruşatı Dikimcisi 1
Evsel ve Ticari Soğutma Sistemleri Servis Ustası 1
Fabrika Satış Temsilcisi 1
Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim 1
Fırça Makinesi İşçisi 1
Fiberglasçı 1
Finans Analisti 1
Fotokopi Makinesi Operatörü 1
Gayrimenkul Planlamacısı 1
Gazeteci 1
Gemi Acente Personeli 1
Gemi Ve Deniz Yapıları Mühendisi 1
Gemi ve Yat Tasarımcısı 1
Gemi Vinç Operatörü 1
Gemici 1
Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri 1
Gümrük Stajyeri 1
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı 1
Hadde İşçisi 1
Halı Desinatörü 1
Hammadde Hazırlama İşçisi (Boya) 1
Harita ve Kadastro Teknikeri 1
Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni 1
Hassas Ve Dakik Aletler İmalat İşçisi Ve Tamircisi 1
Hasta Refakatçisi 1
Hastane Hizmetlisi 1
Havuz Suyu Operatörü 1
Hayvan Sağlığı Teknisyeni 1
Helezon Yay Dizgi Makinesi Operatörü 1
Isıl İşlem Teknisyeni 1
Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Elemanı 1
İç Denetçi (Özel Sektör) 1
İç Mekan Tasarımcısı/Teknikeri 1
İdari İşler Müdürü 1
İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi 1
İnternet Medyası Uzmanı 1
İplik-Elyaf Boyama Makinesi Operatörü 1
İskele Kurucusu-İnşaat (Metal Veya Ahşap) 1
İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı 1
İş Makineleri Teknisyeni 1
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 1
İşbağcı (Düğümcü) 1
İthalat-İhracat Müdürü 1
Japonca Öğretmeni 1
Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) 1
Kalaycı 1
Kalıp Teknisyeni (Tekstil Konfeksiyon) 1
Kalite Güvence Analisti (Bilgisayar) 1
Kalite Kontrolcü (Maden) 1
Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi 1
Kalorifer Tesisatçısı 1
Kambiyocu 1
Kanal Ve Izgara İşçisi 1
Kapı/Geçiş Kontrol Sistemleri Montajcısı 1
Kasa Sorumlusu/Şefi 1
Kavurma Vakumlama Makinesi Operatörü 1
Kaynak Teknisyeni 1
Keçe İmal Ustası 1
Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret 1
Kimya ve Süreç (Proses) Mühendisi 1
Kitap Yayıncısı 1
Klinik Psikolog 1
Kolileme Makinesi Operatörü 1
Konfeksiyon Makineleri Bakım Ve Onarım Teknisyeni 1
Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) 1
Konut Hizmetleri Görevlisi 1
Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü 1
Kumaş Abajur Yapımcısı 1
Kumaş Kontrol İşçisi 1
Kumaş Test Elemanı 1
Kurtarıcı Araç Şoförü 1
Kuru Temizlemeci 1
Kurutma Makinesi Operatörü-Kimyasal Ve İlgili İşlemler 1
Kuruyemişçi 1
Lastik Teknikeri 1
Lif ve Polimer Mühendisi 1
Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü 1
Lobi Karşılama Görevlisi (Otel) 1
Lojistik Gümrük Takipçisi 1
Maça Hazırlayıcısı 1
Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı 1
Madeni Yağ Satış Elemanı 1
Makarna Paketleme İşçisi 1
Makina Mühendisliği Öğretim Üyesi 1
Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni 1
Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi 1
Makine Lostromosu 1
Mali Analist 1
Malzeme Mühendisi 1
Market Müdürü 1
Matbaa İşçisi (Baskı Sonrası) 1
Matbaa Ustası 1
Matkap Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 1
Mekaniker (Kompresör) 1
Mekaniker-Matbaa Makineleri 1
Mekanizasyon-Pres İşçisi 1
Mermer Ocakçısı 1
Mermer Teknikeri 1
Mesleki Rehberlik Danışmanı 1
Metal Bükücü (Tornada) 1
Metal Dökümcüsü (Elle) 1
Metal Ekstrüzyon Kalıpçısı 1
Metin Yazarı 1
Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri 1
Misafir İlişkileri Müdürü (Guest Relations Officer) 1
Mobil Teknolojileri Teknikeri 1
Mobilya Silimci 1
Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi 1
Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri 1
Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni 1
Motor (Otomotiv) Öğretmeni-Ortaöğretim 1
Müdür Yardımcısı 1
Mütercim 1
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Metal İşleme) 1
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Plastik, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller İmalatı) 1
Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil) 1
Optalmik Optisyen 1
Organizasyon Sorumlusu 1
Orman İşçisi 1
Ortopedik Protez ve Ortez Sağlık Teknikeri 1
Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı 1
Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi 1
Otomotiv Mekanik Servis Danışmanı 1
Otomotiv Mühendisi 1
Otomotiv Öğretmeni 1
Otomotiv Sac Şekillendirme İşçisi 1
Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi 1
Otomotiv Teknolojisi Teknikeri 1
Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi 1
Overlok Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı 1
Ölçme Ve Değerlendirme Uzmanı 1
Ön Büro Şefi (Otel) 1
Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı 1
Özel Eğitimde Yardımcı Personel / Öğretmen Yardımcısı 1
Özlük İşleri Personeli 1
Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet) 1
Panel Radyatör İmalatçısı 1
Parke Taşı ve Bordür Kaplamacı 1
Parlatma Tanburu İşçisi 1
Pastacı Yardımcısı 1
Peyzaj Teknikeri 1
Pişirici (Kimyasal Ve İlgili İşlemler) 1
Planlama Şefi 1
Plastik Doğrama Montaj Elemanı 1
Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle) 1
Plastik Kalıp Teknisyeni 1
Ponterizci/Ponteriz Otomatçı 1
Proje Destek Elemanı (Mimari) 1
Proje Müdürü 1
Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç) 1
Regülatör Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) 1
Resepsiyon Şefi 1
Ressam 1
Restoran Karşılama Hostesi 1
Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı) 1
Rezistans İmal İşçisi 1
Sağlık Yöneticisi 1
Sakatatçı 1
Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni 1
Sayaç Okuma Elemanı (Su) 1
Serbest Muhasebeci 1
Servis Rehberi (Okul) 1
Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Öğretmeni 1
Seyir Zabiti 1
Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü 1
Silobas Operatörü 1
Sistem Analisti (Bt) 1
Sondaj İşçisi 1
Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim) 1
Spa Merkezi Müdürü 1
Stok Kontrol Uzmanı 1
Su Hazırlama İşçisi 1
Sucuk Bağlama İşçisi 1
Sunta Kesme İşçisi 1
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği / Seracılık Ve Süs Bitkileri Teknikeri 1
Süs Bitkileri Yetiştiricisi 1
Süt Ve Süt Ürünleri Satış Elemanı 1
Sütlü Tatlı Ustası 1
Şehir Plancısı 1
Tahmil-Tahliye İşçisi (Gemi) 1
Tahribatsız Muayene Sorumlusu 1
Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) 1
Tarımsal Laboratuvar Teknikeri 1
Tasarım Ve Konstrüksiyon Öğretmeni 1
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı 1
Teknik Servis Şefi 1
Teknik Yönetmen (Televizyon) 1
Tekstil Baskı ve Desen Teknisyeni 1
Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı) 1
Tekstil Kalite Kontrol Teknisyeni 1
Tekstil Tasarımcısı 1
Tercüman (Fransızca) 1
Tercüman (İspanyolca) 1
Tercüman (İtalyanca) 1
Tercüman (Rusça) 1
Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Kamyon Şoförü 1
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri 1
Tıbbi Laboratuar Teknikleri Sağlık Teknikeri 1
Tır/Kamyon Muavini 1
Transpalet Operatörü 1
Trim Presi Makinesi Operatörü 1
Tuğla Ve Kiremit Kalıpçısı (Elle) 1
Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı 1
Turizm ve Otel İşletmecisi 1
Turşucu 1
Tütün Teknolojisi Mühendisi (Tütün Eksperi) 1
Usta Öğretici (bobinajcılık) 1
Usta Öğretici (elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği) 1
Usta Öğretici (Frezecilik) 1
Usta Öğretici (Isıtma Ve Doğalgaz İç Tesisatçılığı) 1
Usta Öğretici (makine Ressamlığı) 1
Usta Öğretici (Saat Tamirciliği) 1
Usta Öğretici (Tarım (Ziraat) Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcılığı) 1
Üç Boyutlu Grafik Animasyoncu (3Ds Max) 1
Ürün Geliştirme Elemanı (Metal) 1
Vals Taşlama Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) 1
Vardiya Amiri/Elektrik Enerjisi Üretimi 1
Varyant Elemanı (Tekstil) 1
Vasıta Sürücüsü 1
Vücut Geliştirme Fitness Antrenörü 1
Waelz Prosesi Saha İşçisi 1
Web Sitesi Yöneticisi 1
Yağlayıcı Ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç) 1
Yaş Pasta Yapımcısı 1
Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı 1
Yönetici (İş Hizmetleri) 1
Yönetici-Sigorta 1
Yönetmen 1
Yüzey Boyama Elemanı 1
Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü 1
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) 1
Ziraat Mühendisi (Zootekni) 1