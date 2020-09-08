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İŞKUR 2020 Yılı Temizlik Görevlisi İlanları! TYP (Toplum Yararına Program) Katılım Şartları Nelerdir?

İŞKUR tarafından 2020 yılı TYP (Toplum Yararına Program) başvurusu kapsamında özellikle işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde, işsiz vatandaşlara hem gelir sağlamak hem de çalışma alışkanlıklarını devam ettirmek adına çalışmalar yürütülmektedir. TYP kapsamında katılımcı vatandaşlara asgari ücret düzeyinde ödeme yapılıyor. TYP'ye kabul edilenler noter kurası, liste veya yüzde seksen noter kurası, yüzde yitmi liste yöntemlerinden birisi ile belirlenmektedir.

İŞKUR 2020 Yılı Temizlik Görevlisi İlanları! TYP (Toplum Yararına Program) Katılım Şartları Nelerdir?
08 Eylül 2020 Salı 01:11
 
İŞKUR aracılığı ile birçok işsiz vatandaş vasıflarına göre iş sahibi olma imkanını buluyor. İŞKUR temizlik görevlisi ilanları da İŞKUR internet sitesinde sık sık yayınlanmakta ve yoğun talep almaktadır. Çeşitli kurum ve kuruluşlar temizlik personeli istihdamı için İŞKUR'a başvuruyorlar. Gerek TYP kapsamında gerek farklı şekillerde İŞKUR temizlik görevlisi ilanlarına ulaşabileceğiniz bağlantıları haberimizde bulabilirsiniz.

İŞKUR Toplum Yararına Program projesine göre: Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz. Ayrıca İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan yararlanmış olan işsiz vatandaşlar 6 ay geçmeden TYP’ye tekrar başvuramazlar.



İŞKUR TYP Arama Sayfası için tıklayınız

E-Devlet Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve Başvuru Ekranı için tıklayınız


TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?


- İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),



TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?


- Çevre temizliği

- Kamusal altyapının yenilenmesi

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

- Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

- Ağaçlandırma

- Park düzenlemeleri

- Vadi ve dere ıslahı

- Erozyon engelleme çalışmaları

TYP UYGULAMA SÜRESİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR ?

 
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. TYP’de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.



TYP’DEN KİMLER YARARLANAMAZ?



- İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.

- Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

- Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

- Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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