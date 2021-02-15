İş Bankası şoför personel alımı yapacak! Nereden Nasıl başvurulur?

Banka iş ilanları için haber bekleyenlere müjde Türkiye İş Bankası'ndan geldi. Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası bünyesine en az lise mezunu olma koşulu ile şoför alımları için ilana çıkıldı. İş Bankası şoför alımı için haber bekleyenlere müjde geldi. Sınav ile yapılacak alıma dair detaylar İş Bankası'nın resmi sitesinden paylaşıldı.

İş Bankası şoför alımı için başvurular bugün başladı. Son başvuru tarihi ise 5 Mart 2021 olarak belirlendi. Alım yapılacak iller; Adana, Bursa, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir oldu. Başvurularda ikamet şartı yok. Yani bu iller için Türkiye'nin her yerinden başvuru kabul edilecek. Fakat başvuran aday bu illerden birinde yaşayabilecek durumda olmalı. Başvurusu kabul edilen adaylar ise 12 Mart'ta sınava çağırılacak. İŞ BANKASI ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI Kuruma yapılacak şoför alımında şu şartlar aranıyor; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Sınav tarihi itibarıyla 28 yaşını doldurmamış olmak. (12 Mart 1993 ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir.)

2017 yılından önce alınmış en az B sınıfı ehliyet veya 2017 yılından sonra alınmış en az D1 sınıfı ehliyet sahibi olmak.

Erkek adaylar için askerlik görevini 12.03.2021 tarihi itibarıyla tamamlamış olmak

En az lise veya ticaret meslek lisesi mezunu olmak.

Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak

Adana, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir illerinde ikamet etmek ya da bu illerde ikamet edebilecek olmak

SRC1 ve SRC2 belgelerinden herhangi birine, SRC3 ve SRC4 belgelerinden herhangi birine sahip olmak

12.03.2023 tarihine kadar geçerli bir psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak.

Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak.

Daha önce, Bankamızca yapılan Şoför, Özel Güvenlik Görevlisi veya Operasyon Elemanı (Operasyon Destek Elemanı) işe alım sınavlarından birinin mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak.

Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak. NASIL BAŞVURU YAPILIR? Başvuru için cv.isbank.com.tr adresine girip, ardından; Üye değilseniz YENİ ÜYE yazan yere tıklayıp, istenen bilgileri girip üye olduktan sonra yine istenen bilgiler ile başvurunuz. En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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