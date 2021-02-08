İçişleri Bakanlığı ve 112 Çağrı merkezi personel alım sonuçları açıklandı! Mülakatı kazanan adayların listesi yayımlandı!

Gelen bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı bünyesine 1772 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde başvuruların sona erdiği personel alımına ilişkin sonuçlar az önce İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

İçişleri Bakanlığı alım yapacağı iller için yayımladığı başvuru sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlarda mülakata girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS taban puanları da belli olmuş oldu.

5 KATI ADAY LİSTEYE DAHİL EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı, yayımladığı personel alım sonuçlarına ilişkin şu ifadeyi kaydetti:

“Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı için ilan edilen pozisyonlara başvuruda bulunan adaylardan; her il ve pozisyon unvanı için 2020 yılı KPSS puan türüne göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adaya ait il ve unvan bazlı listeler öğrenim durumuna göre (Lisans, Ön Lisans ve Lise) aşağıda yayımlanmaktadır”

BU TARİHLERE DİKKAT

Listede adı olan adayların 8 – 12 Şubat 2021 tarihleri arasında SMS ve e-posta adreslerini kontrol etmeleri gerektiği ifade edildi.

ÖNEMLİ DUYURU:

1- KPSS puan türüne göre ilan edilen pozisyon sayılarının 5 katı aday arasına giren en son aday ile aynı puana sahip aday/adaylar da listeye dâhil edilmiştir.

2- Yayımlanan bu listelerde yer alan adaylara ait tercih ettikleri pozisyonun bulunduğu sınav komisyonlarınca başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları 08-12 Şubat 2021 tarihleri arasında incelenecek olup, başvuru şartlarından herhangi birini veya birkaçını taşımayan adaylara başvurularının reddedildiği İş Talep Formunda beyan ettikleri cep telefon numaralarına SMS olarak, mail adreslerine de e- posta olarak bildirilecektir. Bu nedenle adayların belirtilen tarihler arasında sms ve e- posta adreslerini takip etmeleri gerekmektedir.

3- Başvurusunun bu aşamada reddedildiğini öğrenen aday/adayların itiraz için en geç iki gün içerisinde (mesai saatleri içinde) tercih ettikleri pozisyonun bulunduğu valilik il yazı işleri müdürlüğüne itiraz edilen hususların belgelendirilmesi kaydıyla başvurmaları gerekmektedir.

4- Belirtilen itiraz süresi içerisinde itiraza neden olan bilgi /belgeyi ibraz etmeyen/edemeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, bu nedenle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

5- Süreç tamamlandıktan sonra başvurusu kabul edilen adaylara ait her il ve pozisyon unvanı için KPSS puan türüne göre giriş (sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler ile günlü katılım listeleri Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, ilanda belirtilen Ek-2 tabloda yer alan Bölgesel Sınav Merkezlerinin valilik internet sitelerinde de aynı tarihte yayımlanacaktır.

Bakanlık Merkez Teşkilatında İlan Edilen Pozisyonlar İçin Giriş (Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Liste

Öğrenim Düzeyi: Lisans

Arşiv Uzmanı

Avukat

Çözümleyici

Bilgisayar Mühendisi

Elektrik-Elektronik Mühendisi

Harita Mühendisi

Makine Mühendisi

Şehir Plancısı

Öğrenim Düzeyi: Ön Lisans

Büro Personeli

Tekniker (Harita)

Öğrenim Düzeyi: Lise

Destek Personeli (Şoför)

Bakanlık Taşra Teşkilatında İlan Edilen Pozisyonlar İçin Giriş (Sözlü) Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Liste

Öğrenim Düzeyi: Lisans

Avukat

Bilgisayar Mühendisi

Elektrik-Elektronik Mühendisi

Büro Personeli

Çağrı Karşılama Personeli

Öğrenim Düzeyi: Ön Lisans

Programcı

Tekniker (Bilgisayar)

Büro Personeli

Çağrı Karşılama Personeli (Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü)

Çağrı Karşılama Personeli (Diğer)

Öğrenim Düzeyi: Lise

Teknisyen (Elektrik-Elektronik)