Devlet Su İşleri (DSI) en az 5.000 TL maaşla memur alım ilanı! Başvurular ne zaman başlayacak?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSI) en az 70 KPSS puan ile 63 memur alımı yapacağını duyurdu. Kurumun merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek olan mühendis adaylarına ilişkin başvuru tarihi ve şartları ilanda ayrıntıları ile belirtildi. İşte DSİ memur alımına ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSI) 2021 yılının ilk memur alım ilanını duyurdu. Kurumun merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere ataması yapılacak memur alımına ilişkin başvuru şartları ve tarihi başta olmak üzere tüm detaylar ilan ile adaylara gösterildi. Adaylardan KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almış olma şartı aranıyor. Peki DSİ memur alım başvuru şartları ve tarihi ne zaman? İşte memur alımı boş kadrolar tablosu...

DSİ BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DSİ 63 memur alımı başvuruları 11 Ocak 2021 tarihi saat 10.00 da başlayacak. Adaylar 20 Ocak 2021 tarihi saat 24.00'e kadar başvurularını tamamlayabilecek.

Ayrıca Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacak. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

DSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.

c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

DSİ SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) 2020 yılı KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Özgeçmiş,

d) Üç adet vesikalık fotoğraf.

Belgelerin posta ile gönderilmesi halinde, postadaki gecikmeler veya benzeri sebeplerle 3 Şubat 2021 tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmayacaktır

DSİ HANGİ KADROLARA ATAMA YAPILACAK? MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

A) İnşaat Mühendisi

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3468) bölümünden mezun olmak.

B) Ziraat Mühendisliği veya Biyosistem Mühendisliği

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Ziraat Mühendisliği programının Tarımsal Yapılar ve Sulama (YÖKSİS Kayıt No:5161) veya Tarım Ekonomisi (YÖKSİS Kayıt No:5130) veya son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Biyosistem Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:2148) bölümlerinden mezun olmak.

C) Makina Mühendisliği

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Makina Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3987) bölümünden mezun olmak.

D) Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Geomatik veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Uzaktan Algılama

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Harita Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3191) veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3588) veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Geomatik (YÖKSİS Kayıt No:3585) veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Uzaktan Algılama (YÖKSİS Kayıt No: 3586) veya Geomatik Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3051) bölümlerinden mezun olmak.

E) Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Jeoloji Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3594) veya Hidrojeoloji Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3288) bölümlerinden mezun olmak.

F) Elektrik Mühendisi veya Elektrik - Elektronik Mühendisi

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Elektrik Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:2637), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:2644) bölümlerinden mezun olmak.

G) Bilgisayar Mühendisi veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:2010) veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:2038) bölümünden mezun olmak.

H) Maden Mühendisi

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Maden Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No:3961) bölümünden mezun olmak.

I) Meteoroloji Mühendisi

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Meteoroloji Mühendisliği (YÖKSİS Kayıt No: 4120) bölümünden mezun olmak.

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