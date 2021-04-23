Belediye özel güvenlik alımı iş ilanları iş başvurusu nereden nasıl yapılır? 2021 güncel Güvenlik iş ilanları

Belediye özel güvenlik alımı yapacağını duyurdu. Kamu kurum ve kuruluşlarına son dönemlerde personel alımının hız kazandığı bilinmektedir. Kamu kurumlarına, çeşitli illerde ve dönemlerde farklı branşlar da kamu personel alımı yapılmaktadır. Kamu kurumlarının içinde en çok ise belediye özel güvenlik alımı ve temizlik personeli alımı yer aldığı gözlenmektedir. En son yayınlanan ile göre belediye 18 özel güvenlik görevlisi alınacağı belirtildi. Alım detayları özel güvenlik haber (ogg haberler) sitemizde.

Belediye özel güvenlik görevlisi alımı Güvenlik Personeli Alımı yapılması için iş ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanlarda Konya Belediyesi başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 18 adet Güvenlik alımı yapılacak. BAŞVURU BİLGİLERİ Konya Belediyesi Güvenlik Personeli Alımı ilanı son başvuru tarihi 30.12.2020 olarak açıklanmıştır. Başvuru yapmak isteyen kişilerin aşağıda yazılı olan mail adresine ön kayıt formunu doldurarak gödermeleri gerekiyor. [email protected] Kurum adresi: Konevi mahallesi Alay caddesi No: 27 Konya Tren garı civarı Meram – Konya ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER Konya Güvenlik elemanı ilanına başvuracak tüm adayların Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi gerekmektedir. Konya Güvenlik elemanı Alımı ilanına başvuracak tüm Bay bayan adayların Diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gerekmektedir. Konya Güvenlik elemanı Alımı ilanına başvuracak tüm adayların Yabancı Okul Mezunu adaylar için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gerekmektedir. Konya Güvenlik elemanı Alımı ilanına başvuracak tüm erkek Adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gerekmektedir. Konya Güvenlik elemanı Alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı. Belediye özel güvenlik alımı Konya Güvenlik elemanı Alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğraf gerekmekte ve bir adedi forma yapıştırılacaktır. Konya Güvenlik elemanı Alımı ilanına başvuracak tüm adayların Sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gerekmektedir. Konya Güvenlik elemanı alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gerekmektedir. Konya Güvenlik elemanı alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gerekmektedir. Konya Güvenlik elemanı alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Fotoğraflı öz geçmiş gerekmektedir. Konya Güvenlik elemanı alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gerekmektedir. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR 1 – Konya Güvenlik elemanı alımı ilanına başvuracak Türk vatandaşı olması gerekmektedir. 2 – Konya Güvenlik elemanı alımı ilanına başvuracak kamu haklarından mahrum bulunmaması gerekmektedir. 3 – Konya Güvenlik elemanı alımı ilanına başvuracak affedilmiş olsalar bile devletin ve milletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olması gerekiyor. Belediye özel güvenlik alımı hakkında daha fazla bilgi için sosyal medya hesabımızdan bizi takip edebilirsiniz. En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©