A101 personel alımı yapacak! A101 2021 eleman alımı kadroların listesi! A101 iş ilanları ve başvuru formu

A101, 49 farklı personel alım ilanı yayınladı. 2021 yılının ilk ilanını yayınlayan marketler zinciri Türkiye genelinde yeni açtığı ve hali hazırda olan mağazalarında görevlendirmek üzere eleman alımı yapacak. İşte A101 personel alımı başvuru ekranı ve şartları...
A101, 2021 yılının ilk ayında 49 farklı personel alım ilanı yayınladı. Türkiye'nin önde gelen marketler zinciri ülkenin farklı illerinde Kasa reyon personeli, Kasiyer, Satış elemanı, Kozmetik personeli, Meyve ve sebze personeli, Bölge taze gıda personeli, Reyon görevlisi, Beden işçisi, Depo görevlisi/Ambar görevlisi, Satış danışmanı ve yönetim kadrosu gibi birçok departmanda alım yapıyor. Peki A101 personel alım şartları neler? işte merak edilen detaylar
A101 MARKET HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK?
A101 tarafından bu yıl personel alımı yapılacak boş kadrolar şu şekilde;
-
Bölge Taze Gıda Personeli
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Kasa Reyon Personeli
-
Kozmetik Personeli
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Meyve-Sebze Personeli
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Unlu Mamüller Personeli
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Et-Şarküteri Personeli
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Satış Elemanı
-
Kasiyer
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Beden işçisi
-
Reyon görevlisi,
-
PErakende satış temsilcisi,
-
Ambar/Depo görevlisi,
-
Satış danışmanı
A 101 MARKET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
A101 personel alımı için adayların aşağıda yer alan genel başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor. İşte başvuru şartları;
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TC vatandaşı olmak,
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En az ilkokul mezunu olmak,
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Perakende mağazacılık sektöründe çalışabilecek, kariyer hedefi olan.
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Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış ,
-
Takım çalışmasına uyum sağlayabilecek,
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Müşterilere karşı güler yüzlü olacak
-
Dinamik, dikkatli ve sorumluluk sahibi,
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Müşterileri talepleri doğrultusunda bölümünde etkili hizmeti sunabilen,
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Temizlik ve hijyen kuralları konusunda titiz,
-
Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,
-
İletişim yeteneği güçlü, ikna kabiliyeti yüksek,
-
Müşteri memnuniyetini ön planda tutacak, pratik, güler yüzlü,
-
Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirecek, motivasyonu yüksek olmak.
A101 PERSONEL ALIMI BAŞURU EKRANI www.kariyer.net/firma-profil/yeni-magazacilik-anonim-sirketi-42673-174505
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