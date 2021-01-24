3.750 TL maaşla İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu paketleme işçisi ilanları! İşte başvuru ekranı ve alım yapılacak iller

Binlerce işsiz vatandaş tarafından İŞKUR 3.750 TL maaşla telefon kabı paketleme personel alımı başvuruları nasıl yapılır sorusu araştırılmaya devam ediyor. Türkiye'nin hemen hemen birçok ilinden başvurular açıklanmıştır. Buna göre adayların sağlaması gereken başvuru şartları da ilanı veren firmaya göre değişiklik göstermektedir. Fakat genel olarak ifade edilecek olunursa adayların ilanlara başvurmaları için en az ilköğretim mezunu olma, ilgili yaş aralığında olma, takım çalışmasına uyum sağlayacak, gelişime açık, dikkatli, askerliğini yapmış ya da tecilli, ilgili il ve ilçede ikamet ediyor olma, ilana göre değişmekle birlikte vardiyalı olarak çalışabilme şartları gibi birçok farklı şartı sağlamaları istenebilmektedir

İŞKUR üzerinden Ocak 2021 ayı itibari ile yayınlana ilanlarda birçok farklı sektörde birçok farklı kadroda istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra çoğunlukla özel sektöre yönelik gerçekleştirilen alım ilanlarında paketleme işçisi ön plana çıkmaktadır. İlanlar İŞKUR üzerinden yayınlanmış olup adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=22893 adresinden ilan numarasını ilgili yere yapıştırıp arama yaparak ilanlara ulaşmak ve başvuru yapmak mümkündür. Adayların başvuruları İŞKUR üzerinden online olarak alınmaktadır, bu sebeple İŞKUR'a kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları .

İŞKUR 3.750 TL maaşla telefon kabı paketleme personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Binlerce işsiz vatandaş tarafından İŞKUR 3.750 TL maaşla telefon kabı paketleme personel alımı başvuruları nasıl yapılır sorusu araştırılmaya devam ediyor. Online bir şekilde yapılan başvurular için sadece buraya tıklamak yeterli olacak. Ardından gerekli formu doldurmak başvuru için yeterli olacaktır.

Alım yapılacak iller

Bursa şehrinde 3

Bursa ilinde 1

Bursa şehrinde 1

Bursa ilinde 1

İstanbul ilinde 5

Gaziantep şehrinde 6

Gaziantep ilinde 2

İstanbul şehrinde 5

İstanbul ilinde 1

Tekirdağ ilinde 1

İstanbul ilinde 3

Kastamonu ilinde 3

Ankara ilinde 3 işçi

Sivas ilinde 6 işçi

Gaziantep ilinde 5 işçi.

Gaziantep şehrinde 2 personel alımı yapılacak.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©