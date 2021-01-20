2021 Gardiyan alımı ne zaman başlayacak! Adalet Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi!

Adalet Bakanlığı tarafından Ocak ayında 6 bin İnfaz Koruma Memuru yani gardiyan alımı yapılaması bekleniyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılan açıklamaya göre ilk memur alım ilanı 2021 Ocak ayında yayınlanmaya başlayacak. İşte gardiyan alımına ilişkin merak edilen detaylar.... CTE katip alımı başvurusu başladı! Katip alımı başvuru şartları açıklandı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 2021 yılında yapılacak memur alımına ilişkin adaylara müjdeli haberi verdi. Bilindiği üzere Bakanlık her yıl memur, sözleşmeli personel ve daimi işçi alımlarını sürdürüyor. Bu alımlar yıl bazında 10 binlere kadar ulaşıyor. Yeni alımlara Ocak ayı içerisinde başlayacağını duyuran Bakan gül infaz koruma memuru yani gardiyan alımı için yeşil ışık yakmış oldu. Peki Adalet Bakanlığı 2021 memur alımları ne zaman başlayacak? 2021 Gardiyan alımı ne zaman? İşte merak edilen sorulara ilişkin cevaplar...

2021 İNFAZ KORUMA MEMURU ( GARDİYAN) ALIMI NE ZAMAN?

2021 yılı gardiyan alımının ne zaman yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Lakin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ilk memur alımlarının 2021 Ocak ayında duyurulacağı müjdesini verdi. Alım ilanlarının yayınlanması ile birlikte tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca 2021 yılı içerisinde 6 bin İnfaz Koruma Memuru yani Gardiyan alınması bekleniyor.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;

Merkezî sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

CTE katip alımı başvurusu için süreç 18 Ocak'ta başladı. 5 Şubat 2021'e kadar sürecek katip alımı başvurusu süreci öncesinde başvuru şartları belli oldu. Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak alımlarda başvuru yapacak adaylardan KPSS puanı istenecek ve sürecin sonunda 160 katip istihdam edilecek.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 160 katip alımı yapacağını duyurdu. CTE katip alımı konusundaki detaylar adaylarla paylaşıldı. KPSS puanı ile yapılacak başvuru süreci 18 Ocak'ta başlarken, adaylar 5 Şubat 2021'e kadar başvuru işlemlerine devam edebilecek. Adaylar CTE katip alımı başvuru işlemleri için Adalet Komisyonu Başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başklanlığına başvuracaklar. I. Genel Şartlar: a) Türk Vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, c) Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.) e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak, g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 05.02.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (ceza infaz kurumu kâtibi) 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak. A- Ceza infaz kurumu kâtipliği kadrolarına başvurabilmek için; a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak.

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