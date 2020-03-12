2020 kpss öncesi sağlık atamaları,Corona virüsü nedeni ile sağlık bakanlığı personel alımı yapacak mı 2020

corona virüsü nedeni ile sağlık bakanlığı personel alımı 2020, kpss sınavı olmadan sağlık bakanlığı memur alacak mı

Corona Virüsü nedeni ile akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı ve Milli eğitim eğitim bakanlığından yapılan açıklamalar tüm Türkiye'yi televizyonların başına kilitledi..Dünyayı şoke eden corona virüs nedeni ile eğitime en az 2 hafta ara verildi.Ayrıca tüm Türkiye'de uygulanacak tedbirler açıklandı.

Ancak sağlığı bu kadar ilgilendiren bu hastalık,Sağlık bakanlığında görev yapmak isteyen onbinlerce sağlık çalışanı adayı olan kişileri de heyecanlandırdı.

2020 KPSS YAPILMADAN SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİREBİLİR

Kısa bir zaman önce 8 bin 844 kişilik kamu personel alımını sürecini tamamlayan Sağlık Bakanlığı,2020 kpss yapılmadan da ciddi bir personel alımı gerçekleştirebilir.Henüz netleşmiş bir açıklama olmamasına rağmen,Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamarını göz önünde bulundurursak,özellikle corona virüsü ile daha iyi mücadele için binlerce personel adayının 2020 kpss olmadan önce atamaları gerçekleştirilebileceği izlenimi ortaya çıktı.

Corona virüsü nedeni ile sağlık bakanlığı personel alımı yapacak mı 2020

Türkiye'de şuanda atama bekleyen onbinlerce sağlık personeli adayı var.Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda KPSS sınavı ile boş olan kadrolara atama yapılıyor.Ancak Türkiye'nin çok önem gösterdiği Corona virüsü sebebi ile daha fazla sağlık çalışanına ihtiyaç duyulabilir.Fahrettin koca ( Sağlık Bakanı) bu konuya da değindi zaten.Şuan personel alımlarının ne zaman olacağı ya da ne şartla olacağı her ne kadar belli olmasada,kamusaati.com olarak tahminimiz ilgili bakanlık en kısa sürede personel alımı gerçekleştireceği yönünde.

Peki Sağlık Bakanlığı nasıl personel alımı gerçekleştirecek?

2020 yılı kpss sınavına çok az bir süre kalmıştı.Ancak corona virüsünün tehditi ile doğal olarak daha çok eğitimli sağlık personeline ihtiyaç duyuluyor.Bunun sonucunda da bakanlık personel alımını 2020 kpss sınavı yapılmadan önce yapabilir.Lise ve önlisans mezunu sağlık personeli alımı için 2018 de yapılan KPSS sınavı sonuçları ile, Üniversite mezunu sağlık personeli alımını 2019 yılında yapılmış olan KPSS sınavı ile alımlar gerçekleştirilecek.

Peki sağlık bakanlığı 2020 kpss öncesi hangi kadrolara atama yapabilir

Bu konuda netleşmiş kesin bir şey yoktur.Ancak Sağlık işçisi,Hemşire,Sağlık teknikeri vb kadrolarına ihtiyaç doğrultusunda atamalar yapılabileceğini düşünüyoruz.

Bakanlığın kısa bir süre içerisinde personel alımı ilanlarını mutlaka yayınlayacaktır.İlgili haberle gelişmeler oldukça kamusaati.com sitemizde anında yayınlanacaktır.

Kaynak: kamusaati.com ( aktif kaynak verilmeden kopyalanması yasaktır.)