119 Sözleşmeli Personel Alımı için Başvurular 19 Şubat'ta Son Bulacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne çeşitli unvanlarda toplam 119 personel alınacağına dair duyuru geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanmış, resmi duyuruda alım yapılacak unvanlar; sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetler olarak açıklanmıştı. Resmi duyuruda başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra unvanlara göre belirtilen şartları da yerine getirmesi gerektiğine yer verilmiş, adayların İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde istihdam edileceği kaydedilmişti. Buna göre başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde sıralandı:

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha

fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya

yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

BAŞVURULAR

Resmi açıklamada başvuru sürecine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

Sınav başvuru formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecektir.

Adayların, sınav başvuru formunu ve bu ilanın “D" maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf, jpeg, vb. (güncellenemez)

formatta hazırlayarak, [email protected] e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, sınav

ilanının yayımlandığı tarihten itibaren, son başvuru tarihi olan 19/02/2021 tarihi saat 24:00’ e kadar başvuruda bulunmaları

gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma

ulaşmaması halinde sorumluluk kuruma ait olmayacaktır.

Adaylar, sınav başvuru formlarında hangi il ve pozisyonlar (unvan) için sınava gireceklerini belirtmek zorundadırlar. Adaylar

1 il ve 1 pozisyon (unvan) için tercihte bulunacaklardır.

Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda Genel Müdürlüğümüz ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında

sözleşmesi bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Figüran sözleşmeliler hariç)

Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak

kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat

yapılmayacaktır.

Adayların Sınava Giriş Belgeleri, sınav başvuru formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta

yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır.

Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme

alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde

sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

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