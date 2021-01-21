Trafik Sigortası Nerede Yapılmalı?

Trafik sigortası kişinin bütçesine uygun en iyi fiyatları görüntüleyebileceği ve en avantajlı seçeneğe ulaşmak için tek bir kaynak üzerinden çok sayıda fiyat teklifi alabileceği bir platformda gerçekleştirilmelidir.

Trafik sigortası kişinin bütçesine uygun en iyi fiyatları görüntüleyebileceği ve en avantajlı seçeneğe ulaşmak için tek bir kaynak üzerinden çok sayıda fiyat teklifi alabileceği bir platformda gerçekleştirilmelidir. Bu kapsamda Sigortam Net 20 farklı sigorta şirketinin indirimli fiyatlarını aynı pencere üzerinden sunarak, kişinin kendine en uygun trafik sigortasına erişebilmesini sağlıyor. Sigorta tanımlama koşullarında ise ek kampanyalar sunuyor.

En Avantajlı Trafik Sigortası İnternetten Nasıl Yaptırılır?

En avantajlı trafik sigortasını internet üzerinden, sigorta acentelerini tek tek ziyaret etmek zorunda kalmadan yaptırmak amacıyla izlenen adımlar:

İnternetten sigortam.net adresine giriş sağlanır.

Erişim sağlanan ana sayfa bölümünden trafik sigortası sorgulama işlemini gerçekleştirmek için ‘’ trafik sigortası teklifi al’’ başlıklı kutucuğa tıklanır.

İşlem ile otomatik olarak pencereye yansıyan tablo üzerine TC kimlik numarası, araç plakası, ruhsat sahibine ilişkin bilgiler, araç ve ruhsat bilgileri girilip, ‘’ teklifleri karşılaştır’’ butonuna tıklanır.

İşlem ile listelenen en avantajlı fiyat değerleri ve 20 farklı sigorta şirketi arasından tercih edilen üzerine tıklanır.

Son aşamada ekrana gelen online güvenli ödeme paneline kart numarası girişi ve onayı ardından sigorta yaptırma işlemi tamamlanır.

Kişinin aklında yer alan fiyat değerini bulabildiği sistem üzerinden gerçekleşen sigortalar kapsamında ekstra 500 TL’ye varan hediye seçenekleri sunulmaktadır.

Trafik Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Trafik sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken unsurlar:

Araç eğer hiç kaza yapmamış ise ödenecek olan sigorta pirimleri azalır. Bu bilgi ışığında kazasız araçlarda en avantajlı fiyatlardan yararlanılabilen bir alanda sigorta yaptırmaya dikkat edilmelidir.

Trafik sigorta kapsamını genişletmek isteyenler, belirli bir ücret karşılığında hukuki koruma, anahtar kaybı hizmeti, ferdi kaza, onarım gibi ekstra sigorta kapsamlarından yararlanabilen bir seçeneğe ulaşmaya dikkat etmelidirler.

Trafik sigortası yaptırırken, genel şatlar hakkında bilgi sahibi olunmalı, sigorta teminatı dışında kalan konuları öğrenilmelidir.

Fiyat karşılaştırma koşullarından yararlanılmalıdır.

Poliçelerin 1 yıl geçerli olduğu ve her yıl yenilenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu yüzden 1 yıllık süre içinde sahip olunacak haklar öğrenilmelidir.

Trafik sigortası yaptırırken, ruhsat sahibi ve araç ruhsatı hakkında doğru, eksiksiz ve yasal süreçlere uygun bilgilerin verilmesine önem gösterilmelidir.

Doğru Bir Trafik Sigortası Neleri Kapsamalı?

Doğru bir trafik sigortası, kaza gerçekleşmesi halinde maddi hasarı karşılama, sağlık giderlerini karşılama ve sakatlık, ölüm durumları halinde gerekli teminatları sunma koşullarını karşılamadır. Ekstra hizmet ve sigorta kapsamı koşullarından yararlanılmayan temel trafik sigortalarında bu 3 ana başlık yer almalıdır. Bu maddeler kapsamında haklı olarak zarar gören sürücülerin poliçe limitleri üzerinden zararları karşılanır.

Tercih edenler, trafik sigortası için poliçe üzerinde belirtilecek olan genişletilmiş imkanlardan yararlanabilirler. Bu gibi bir durumda sigorta işlemleri yapılırken yararlanılmak istenilen ek teminatlar tanımlanmalıdır.