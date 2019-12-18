Termik Santraldeki Filitrelere de Ziraat'tin Simitine de 'Yanlışa Yanlış' Dedik

Hükümetlerin memleket yararına yaptığı güzel işlerin yanında elbette yanlış işler de olabilmektedir.

İşte Tam da bu yüzden;

Önemli olan ise o yanlıştan çok zarar görmeden dönmek. Her hal ve şartta yanlışı savunanların yanlışa yanlış diyemeyenlerin yanında "yanlışa yanlış" diyemeyince medya, esas görevinden sapar.

Kamusaati Ceomuz Nazmi YAKUT, Site Yönetim Müdürümüz Ömer YILBAT'a bu konuda çok güvenmektedir her ne olursa olsun yanlışı savunmak yerine dozu aşmadan gerçekten anlamlı yanlıştan döndürecek üsluplu cümleler ile eleştiri yapılmasını desteklemekte ve tamda bugün geldiğimiz noktada ne kadar haklı olduğunu bir kez daha kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Kamusaati.com Termik santrallere filtre takma zorunluluğunun ertelenmesinin de Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'nı alma girişiminin de "yanlış" olduğunu söyledi.

Biz kamusaati ailesi olarak okurlarımıza gerçekten tarafsız ve adil haberler yapmaya özen gösteriyoruz Kamusaati site yönetim ailesi Filtre takma zorunluluğunun ertelenmesini önce savunup, geri adım atılınca geri adım atanlardan olmadık.

Sözün özü; yanlışa yanlış dedik.

kamusaati olarak ülkemize yaptığımız faydalardan dolayı gurur duyuyoruz Güzel Ülkemiz Türkiye ye ve Halkımıza Hizmetin en kalitelisini en doğrusunu vermeye devam edeceğiz.

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