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Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! iŞTE O anlar anbean kameraya yansıdı

El Salvador'da cadde ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran iki kadının kavgasına sokak köpekleri de dahil oldu. Köpeklerden biri, durdurmak istediği kadını, taytından tutup çekince olanlar oldu. Kalçası ortaya çıkan kadın kavga etmeye devam ederken, olay anı anbean kameraya yansıdı.

Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! iŞTE O anlar anbean kameraya yansıdı
14 Aralık 2020 Pazartesi 00:07

7 Kasım'da yaşanan olayda kimliği belirlenemeyen iki kadın, işlek bir cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine siyahlı taytlı kadın, diğer kadını yumruklamaya başladı.

SOKAK KÖPEKLERİ DE DAHİL OLDU

Birbirlerini tekme tokat dövmeye başlayan kadınların kavgasına sokak köpekleri de dahil oldu. Köpeklerden biri siyah taytlı kadını durdurmak için kadının taytını aşağıya indirdi.

OLAY ANI KAMERADA

Kadının gözüken kalçasıyla birlikte çevredekiler gülmeye başlarken, ilginç olay bir şahsın telefonu tarafından anbean kameraya alındı.

Kadınların kim olduğu ve kavganın niçin yapıldığına dair bir bilginin olmadığı öğrenildi.

Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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