Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! iŞTE O anlar anbean kameraya yansıdı

7 Kasım'da yaşanan olayda kimliği belirlenemeyen iki kadın, işlek bir cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine siyahlı taytlı kadın, diğer kadını yumruklamaya başladı.

SOKAK KÖPEKLERİ DE DAHİL OLDU

Birbirlerini tekme tokat dövmeye başlayan kadınların kavgasına sokak köpekleri de dahil oldu. Köpeklerden biri siyah taytlı kadını durdurmak için kadının taytını aşağıya indirdi.

OLAY ANI KAMERADA

Kadının gözüken kalçasıyla birlikte çevredekiler gülmeye başlarken, ilginç olay bir şahsın telefonu tarafından anbean kameraya alındı.

Kadınların kim olduğu ve kavganın niçin yapıldığına dair bir bilginin olmadığı öğrenildi.