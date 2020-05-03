Şok Karar ! AVM'lerde Şok Korona Düzenlemesi AVM'de rotadan çıkmak yok

Önümüzdeki günlerde açılacak olan AVM'lerde uyulması gereken tedbirler ve bu alandaki kapsamlar değişmiştir AVM'lerde Şok Düzenleme Şok Karar ! AVM'lerde Şok Korona Düzenlemesi Alışveriş merkezleri ne zaman açılacak?, alışveriş merkezleri korona virüs önlemleri neler? İşte Detaylar..

Alışveriş merkezlerinde 11 Mayıs'ta kontrollü açılış için hazırlıklar sürerken, bütün bunlar en ince detayına kadar tektek çalışmalar yapılmaktadır . Sayılı müşterinin içeri alınacağı, ateş ölçümü yapılmadan, maskesiz girişin asla olmayaağı AVM'lerdeki tüm güvenlik yapısı, toplum sağlığını öncelik alınacak şekilde şekilde baştan aşağı yapılanacak .Ayrıca giyim magazalarında ürün deneme yok sanal ortamda almak istediğiniz ürünler ise üzerinize sanal bir sistem üzerinde denenecek..

AVM'lerde Maske Zorunlu ,Müşteri Sayısı Sınırlı

AVM'lerde şu an halen devam ettiği gibi kapalı alan içerisinde olduğu gibi mağaza metrekaresinin yüzde 10'u kadar (100 metrekare alanda 10 kişi) olarak sayıda müşteri alınması ve kasa önlerinin genişletilmesi ve sosyal mesafe kuralının en üst seviyede tutulması da çalışmalar içerisinde .

AVM'lerde SİNEMALAR VE YİYECEK ALANLARI FAALİYET GÖSTERMEYECEK

Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği, bir AVM'nin kâr etmesi için yüzde 70 doluluk oranını yakalaması gerektiğini savunmakta ek maliyet getiren salgın sebebiyle bu oran pek mümkün olmayacak vaziyette . Mayıs ortasında yakın bir süre içerisinde faaliyeti beklenen AVM'lerin tamamının açılması da pek mümkün değildir . Yemek alanları, çocuk oyun alanları ve sinemaların epey uzun süre açılmayacak.

AVM'lerde SERBEST GEZMEK YASAK

AVM içerisinde bundan böyle o biryrden çıkıp diğerine kontrolsüz olarakgeçiş yapmak mümkün olmayacak. Serbest gezmek mümkün değildir . Mağaza içlerinde ve genel AVM içerisi ve çevresinden başlayarak müşteriler için patikalar çizilecek ve müşterilerin bu alandan sürdürülmesi istenecek. Mağaza içinde de anlatılan patikadan ilerleyerek kasaya gidiş ya da mağaza dışına çıkış mümkün olacak. Kasa önlerinde iki metre aralıklı çizgiler çizilerek sosyal mesafe maskedezenfektan bulundurma gibi hususlara maksimum önem veilecek .