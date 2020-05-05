ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri 05-08 Mayıs 2020 bim aktüel A 101, Bim, Şok Marketler Aktüel Ürünler İşte 05-08 Mayıs 'dan İtibaren Geçerli İndirimli Ürünler
BİM, A101 ve ŞOK aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Her hafta birbirinden farklı ğrğnlerde indirim yapan BİM, A101 ve ŞOK market zincirlerinin indirim kataloglarında bu
hafta sürprizler yer alıyor. En çok öne çıkanlar iser gıda ve mutfak eşyaları oldu. İşte, 05 Mayıs ŞOK ve A101 aktüel ürünler kataloğu ile 6-7-8-9 Mayıs 2020 BİM aktüel
ürünler kataloğu
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri
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