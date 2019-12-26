Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Kayseri'nin ilçelerinde etkisini hissettirdi. Sarız ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre yağışlı havanın 30 Aralık Pazartesi gününe kadar devam etmesinin tahmin edildiği, hava sıcaklığının ise en düşük sıfırın altında 3 olarak beklendiği öğrenildi.
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Kayseri'nin ilçelerinde etkisini hissettirdi. Sarız ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Sarız ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
Sarız'da eğitime bir gün ara Okullar Tatil
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Kayseri'nin ilçelerinde etkisini hissettirdi. Sarız ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Sarız ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Kayseri'nin ilçelerinde etkisini hissettirdi. Sarız ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
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