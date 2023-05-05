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Rusya-Ukrayna savaşında önemli gelişme! Wagner, mühimmat gelmediği için Bahmut'tan çekilme kararı aldı

Rusya-Ukrayna savaşında önemli gelişme! Wagner, mühimmat gelmediği için Bahmut'tan çekilme kararı aldı

Rusya-Ukrayna savaşında önemli gelişme! Wagner, mühimmat gelmediği için Bahmut'tan çekilme kararı aldı
Admin
Admin
05 Mayıs 2023 Cuma 15:39

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çatışmaların yaşandığı Bahmut kentinde bulunan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin yaptığı açıklamayla çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Prigojin, "Wagner birimlerini Bahmut'tan çekiyorum çünkü mühimmat yokluğunda boşu boşuna yok olup gidecekler. Cephanemiz yüzde 70 oranında eksik. Şoygu! Gerasimov! Nerede bu mühimmat?" ifadelerini kullandı.

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken, cephe hattında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kiev ordusunun büyük bir saldırıya hazırlandığı savaşta Rus ve Ukraynalı güçlerin Bahmut kentindeki çatışmaları yoğunlaşırken, Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin geçtiğimiz günlerde yetersiz mühimmat desteği nedeniyle kayıpların çok olduğunu açıklamıştı.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Prigojin yaptığı yeni açıklamada Bahmut'tan çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Prigojin mühimmat verilmemesi nedeniyle 10 Mayıs'ta kentten çekileceklerini ifade etti.

Prigojin açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; "Wagner savaşçıları adına ve Wagner komutanlığı adına, yaralarımızı sarmak için 10 Mayıs 2023'te Bahmut yerleşimindeki mevzileri savunma bakanlığının birimlerine devretmek ve Wagner'in kalıntılarını lojistik kamplara çekmek zorunda olduğumuzu beyan ederim.

Wagner birimlerini Bahmut'tan çekiyorum çünkü mühimmat yokluğunda boşu boşuna yok olup gidecekler. Cephanemiz yüzde 70 oranında eksik. Şoygu! Gerasimov! Nerede bu mühimmat?"

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