O Bölgemiz de Turist Sayısında İnanılmaz Değişim Rekor Kırdı !!!

Yapmış olduğumuz çalışmaların sonuçlarını Kayseri olarak alıyoruz.Yerli-yabancı turist miktarları geçen sene Ocak ayına kıyasla yeni yıl Ocak ayındaki %80’gibi çok yüksek rakamlara ulaşmıştır.Bu artış çok iyi ancak,yetmez diyoruz.Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Büyükşehir Belediyesi'nin milyon luk büyük yatırım sağlayarak hayata gözlerini açan Erciyes Dağı Master Planı kapsamında Dünya çapında standartlara kapılarını araladı Erciyes , kış turizminin en çok parlayan yıldızı durumunu almıştır . Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi, kış turizmi ve kayak yapmak konusunda dünyaca ünlü olmasına Avusturyalı şirketlerden danışmanlık hizmeti ni dahil etmesinin de payı büyüktür.