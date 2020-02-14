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O Bölgemiz de Turist Sayısında İnanılmaz Değişim Rekor Kırdı !!!

Kış Turizmi Kayseri'nin Yüzünü Güldürdü ! Turist Sayısında İnanılmaz Değişim Rekor Rekor üstüne Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, kış turizminin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İşte detaylar…

O Bölgemiz de Turist Sayısında İnanılmaz Değişim Rekor Kırdı !!!
14 Şubat 2020 Cuma 23:00

O Bölgemiz de Turist Sayısında İnanılmaz Değişim Rekor Kırdı !!!

İç Anadolu'nun gözdesi ..Kış Turizminin Gözde Şehri Büyük Rekor'a İmza Attı İşte detaylar…

Yapmış olduğumuz çalışmaların sonuçlarını Kayseri olarak  alıyoruz.Yerli-yabancı turist miktarları geçen sene Ocak ayına kıyasla  yeni yıl Ocak ayındaki %80’gibi çok yüksek rakamlara ulaşmıştır.Bu artış  çok iyi ancak,yetmez diyoruz.Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Büyükşehir Belediyesi'nin milyon luk büyük yatırım sağlayarak  hayata gözlerini açan Erciyes Dağı  Master Planı kapsamında Dünya çapında standartlara kapılarını araladı Erciyes , kış turizminin en çok  parlayan yıldızı durumunu almıştır . Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi,  kış turizmi ve kayak yapmak konusunda dünyaca ünlü olmasına Avusturyalı şirketlerden danışmanlık hizmeti ni dahil etmesinin de payı büyüktür.

 
Kapadokya bölgesine yakın oluşu , ulaşımda  kolaylık dağ havasında tatil yapmak isteyenlerin de büyük  gözdesi halindedir. Modern liftleri ve en son teknoloji teleferik kullanışı ile yaklaşık 25 kilometrekarelik büyük kayak alanına sahip  21 bin 300 metre büyüklüğüne ve saatteki taşıma büyüklüğüne 25 bin 500 kişi olan 2'si gondol 18 mekanik sosyal alan ağı ile misafirlerine çok farklı noktalarda kayak yapma imkanı tanıyor.
erciyes turizm ile ilgili görsel sonucu
erciyes kayak merkezi yoğunluk ile ilgili görsel sonucu

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #kayseri erciyes dağı
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