Kış Turizmi Kayseri'nin Yüzünü Güldürdü ! Turist Sayısında İnanılmaz Değişim Rekor Rekor üstüne Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, kış turizminin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İşte detaylar…
O Bölgemiz de Turist Sayısında İnanılmaz Değişim Rekor Kırdı !!!
İç Anadolu'nun gözdesi ..Kış Turizminin Gözde Şehri Büyük Rekor'a İmza Attı İşte detaylar…
Büyükşehir Belediyesi'nin milyon luk büyük yatırım sağlayarak hayata gözlerini açan Erciyes Dağı Master Planı kapsamında Dünya çapında standartlara kapılarını araladı Erciyes , kış turizminin en çok parlayan yıldızı durumunu almıştır . Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi, kış turizmi ve kayak yapmak konusunda dünyaca ünlü olmasına Avusturyalı şirketlerden danışmanlık hizmeti ni dahil etmesinin de payı büyüktür.
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