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Mutlu Ülkeler Sıralamasında 'Türkiye' Kaçıncı Sırada?

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında Türkiye 104. sıraya geriledi Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında Finlandiya birinci olurken, Afganistan 149 ülke arasında son sırada yer aldı. 2017'de 69 sırada yer alan ve geçen sene 93. olan Türkiye, bu yıl 104. sıraya kadar geriledi.

Mutlu Ülkeler Sıralamasında 'Türkiye' Kaçıncı Sırada?
17 Nisan 2021 Cumartesi 13:16
 
Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında Türkiye 104. sıraya geriledi


Kaynak: Kamu Saati Özel
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