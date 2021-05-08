MANAVGATLI İPEK ÇİFTÇİ ANTALYA’NIN GURURU OLDU!

Manavgatlı 5.sınıf öğrencisi İpek ÇİFTÇİ, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı resmi tüm sosyal medya hesaplarında ve ulusal kanallarda yayınlanan, ‘7 Bölge 7 Çocuk’ adlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması filminde uluslararası başarısından dolayı yer alarak Antalya’nın gururu oldu.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama filminde oynayan öğrenciler, farklı alanlarda Uluslar arası başarıları ile Türkiye’yi başarıyla temsil eden ve gururlandıran öğrenciler arasından seçildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çekilen film, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın tüm resmi sosyal medya hesaplarında ve ulusal kanallarda; ‘Çocuk sevgidir, umuttur, gelecektir. Çocuk olmak, yarına heyecanla yürümektir.

Tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu günde, dünyadaki tüm çocukların barış ve huzur içinde yaşaması dileklerimizle,

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.’ mesajı ile yayınlandı.

Gururumuz olan ve bölgemizi temsil eden İpek ÇİFTÇİ’nin annesi Av. Umut ÇİFTÇİ ve babası Sigortacı Salih ÇİFTÇİ, kızlarının şubat ayında İngiltere’de düzenlenen kısa video tasarlama yarışmasında Dünya Birincisi olmasından dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek kızlarının öğretmenlerine teşekkür ettiler. Ve tüm eğitim camiasında öğrencilerin, kendi potansiyellerini keşfedip kendilerini geliştirebilmeleri adına teşvik edilmeleri gerektiğine vurgu yaptılar.

MANAVGATLI ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİSİ İPEK ÇİFTÇİ,

VİDEO TASARLAMADA DÜNYA BİRİNCİSİ!

Manavgat’ta yaşayan ortaokul 5. sınıf öğrencisi İpek ÇİFTÇİ, Şubat ayında büyük bir başarıya imza atarak hazırladığı İngilizce kısa video ile DÜNYA BİRİNCİSİ olmuştu.

İpek ÇİFTÇİ, öğretmenlerinin teşvikiyle katıldığı, İngiltere’de düzenlenen kısa video tasarlama yarışmasında, dünya genelinde 40 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı yarışmada 9-11 yaş kategorisinde DÜNYA BİRİNCİSİ seçilmişti.

İngilizce olarak hazırladığı videoda takım olmanın önemine işaret eden ÇİFTÇİ’nin kısa videosu, İngiltere’de düzenlenen kısa video tasarlama yarışmasında 9-11 yaş kategorisinde Dünya Birinciliğini hak ederek hem ailesini hem de Antalya Milli Eğitim camiasını gururlandırmıştı.



Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih TÜRKÖZ, Dünya Birincisi İpek ÇİFTÇİ’yi Ödüllendirerek Kutladı.

Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Fatih TÜRKÖZ, Dünya Birincisi İpek ÇİFTÇİ’yi ve ailesini makamında misafir ederek başarılı öğrenciye hediye takdiminde bulunarak başarılarının devamını dilemişti.