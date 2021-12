KPSS nasıldı? 2022 KPSS uzman yorumları

2022 KPSS soruları nasıldı? Pazar günü sınava katılan tüm önlisans mezunları ile birlikte 2022 KPSS sorularını yorumluyoruz. Sınava katılan adayların genel bir eğilim belirlemesi için KPSS zor muydu kolay mıydı diye sizlere soruyoruz. Milyonlarca adayın merakla beklediği sorular yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sizce 2022 KPSS nasıldı? İşte tüm ziyaretçilerimizin Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık yorumları ve KPSS uzman yorumları...

Yüzbinlerce önlisans mezununun katıldığı 2022 KPSS Önlisans sınavı tamamlandı. Peki 2022 KPSS nasıldı? Sınava katılan adayların sınav sonrası yaptığı yorumlar KPSS'nin zor mu kolay mı olduğunu gözler önüne seriyor. KPSS Türkçe soruları nasıldı, matematik soruları nasıldı veya vatandaşlık soruları nasıldı diyenler sınav sonrası tam bir muamma yaşıyor. Bu haberimizde sizlere 2022 KPSS uzman yorumları ile sınava katılan adayların yorumlarını derledik. Siz de sitemizin en altındaki yorum bölümünden 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz.



KPSS zor muydu diyen binlerce aday sınava katılıp sınav sonrası genel kültür ve genel yetenek sınavıyla ilgili zor veya kolay yorumu yapıyor. Ancak genel olarak uzmanlar sınav kalitesinin iyi olduğundan bahsediyor. Peki sizce bu durum nasıl?

2022 KPSS SORULARI NASILDI?

KPSS'nin sabah oturumuna tüm adaylar katıldı. Sınava katılan adaylar matematik sorularında zorlandıklarını, özellikle problemlerde çok kafa yorduklarını, buna rağmen genelde iki şık arasında kaldıklarını belirten adaylar Türkçedeki anlam sorularının bazılarında takıldıklarını da sözlerine eklediler.



KPSS'ye katılan adaylar özellikle güncel bilgiler sorularında çok düşündüklerini, bu soruların sorulacağına ihtimal vermediklerini de belirttiler.

KPSS UZMAN YORUMLARI

Sınava katılan uzman öğretmenler kendi branşlarıyla ilgili 2022 KPSS'yi değerlendirdi. 2022 KPSS uzman yorumları şöyle:



KPSS Türkçe nasıldı?: Türkçe sınavlarında her sene seviyenin biraz daha zorlaştığını gözlemliyoruz. 2022 YGS ile başlayan anlam sorularını zorlaştırma hadisesi ALES ve KPSS Önlisans birlikte devam etti. ÖSYM artık okuyan, okuduğunu yorumlayan birey tipi istiyor. Bu sebeple KPSS Türkçe soruları için de çıkan soruların kaliteli olduğunu düşünüyorum.



KPSS Matematik nasıldı?: 2022 KPSS'de sorulan matematik sorularının kaliteli olduğunu düşünüyorum. Her sene yapılan sınavlarda olduğu gibi orta güçlükte bir sınavdı. Başarılı aday ile başarısız adayı ayırt etmek için ideal sorular soruldu. Özellikle problemler sorularının adayların hızlı düşünme, pratik davranma becerilerini ölçtüğünü, iyi paragraf çözebilen öğrencilerin bu soruları da rahatlıkla yapabileceklerini belirtti.



Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık nasıldı?: Her sene olduğu gibi bu sene de bilgiyi ve yorumu ölçen bir sınav oldu. Ancak daha güncel, toplumun tamamını ilgilendiren sorular olmasını beklerdim. KPSS güncel bilgiler zor muydu diye birçok öğrenciden telefon alıyoruz. şunu belirtmeliyim ki, güncel bilgiler soruları rastgeledir. Yani sizin mükemmel derecede gündemi takip etmeniz gerekiyor. Hem ders çalışıp hem de gündemi takip etmek maalesef zor. Bu sebeple bu sorular birazcık şans eseri diyebiliriz.



Siz de 2022 KPSS yorumlarınızı sayfanın en altında yer alan yorum bölümünden yapabilirsiniz.

