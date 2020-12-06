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Koronavirüsü bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'den 2021 kehanetleri! Türkiye için söyledikleri tüyler ürpertti

Koronavirüs salgınını daha ortaya çıkmadan bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 kehanetleri tüyler ürpertti. 2020 yılı için söyledikleri bir bir çıkan kahinin kıyamet senaryosu olarak nitelendirilebilecek 2021 kehanetlerinde Türkiye de var.

Koronavirüsü bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'den 2021 kehanetleri! Türkiye için söyledikleri tüyler ürpertti
06 Aralık 2020 Pazar 17:54
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Koronavirüsü bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'den 2021 kehanetleri! Türkiye için söyledikleri tüyler ürpertti

2020 yılı tüm dünya için felaket yılı oldu. Başta koronavirüs salgını olmak üzere depremler, yangınlar gibi doğal afetler insanlığın zor zamanlar geçirmesine neden oldu.

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Koronavirüsü bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'den 2021 kehanetleri! Türkiye için söyledikleri tüyler ürpertti

İnsanlık bir an önce 2020 yılını unutmaya çalışırken, 2021 için ortaya atılan kehanetler duyanları karamsarlığa sürükledi.

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Koronavirüsü bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'den 2021 kehanetleri! Türkiye için söyledikleri tüyler ürpertti

Koronavirüsü önceden bilen ve diğer kehanetlerde de başarılı olan Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 Yılı İçin Türkiye ve dünya kehanetleri tüyler ürpertti. İşte o kehanetler.

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Koronavirüsü bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'den 2021 kehanetleri! Türkiye için söyledikleri tüyler ürpertti

Toprak tam üç defa sallanacak. İlk sallantı yılın başlarında.

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Koronavirüsü bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'den 2021 kehanetleri! Türkiye için söyledikleri tüyler ürpertti

Joe Biden, Türkiye'nin arkasından kuyuları kazacak.

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Koronavirüsü bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'den 2021 kehanetleri! Türkiye için söyledikleri tüyler ürpertti

Yeditepeli güzel şehir üzerinde kara bulutlar var.

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Koronavirüsü bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'den 2021 kehanetleri! Türkiye için söyledikleri tüyler ürpertti

Deniz kabarıyor, kendisinden alınanı geri alacak.

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Koronavirüsü bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'den 2021 kehanetleri! Türkiye için söyledikleri tüyler ürpertti

Çiçekler açana kadar herkes evlerinde oturacak ama musibet bu yıl da bitmeyecek.

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Koronavirüsü bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'den 2021 kehanetleri! Türkiye için söyledikleri tüyler ürpertti

Koronavirüs salgını devam edeceği gibi yeni salgınlar da kapıda.

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Koronavirüsü bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'den 2021 kehanetleri! Türkiye için söyledikleri tüyler ürpertti

Türk siyasetinde bir lider köşeye sıkışacak ve bile bile hata yapacak.

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Koronavirüsü bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'den 2021 kehanetleri! Türkiye için söyledikleri tüyler ürpertti

Halk sokakta devleti ile karşı karşıya gelecek.

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Koronavirüsü bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'den 2021 kehanetleri! Türkiye için söyledikleri tüyler ürpertti

Toplu hayvan ölümleri görülecek.

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Koronavirüsü bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'den 2021 kehanetleri! Türkiye için söyledikleri tüyler ürpertti

ABD'de 11 Eylül benzeri bir olay yaşanacak. Dünya Savaşı'nın kıvılcımları çıkacak ama savaşa daha var.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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