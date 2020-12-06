Koronavirüsü bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'den 2021 kehanetleri! Türkiye için söyledikleri tüyler ürpertti

Koronavirüs salgınını daha ortaya çıkmadan bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 kehanetleri tüyler ürpertti. 2020 yılı için söyledikleri bir bir çıkan kahinin kıyamet senaryosu olarak nitelendirilebilecek 2021 kehanetlerinde Türkiye de var.
2020 yılı tüm dünya için felaket yılı oldu. Başta koronavirüs salgını olmak üzere depremler, yangınlar gibi doğal afetler insanlığın zor zamanlar geçirmesine neden oldu.
İnsanlık bir an önce 2020 yılını unutmaya çalışırken, 2021 için ortaya atılan kehanetler duyanları karamsarlığa sürükledi.
Koronavirüsü önceden bilen ve diğer kehanetlerde de başarılı olan Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 Yılı İçin Türkiye ve dünya kehanetleri tüyler ürpertti. İşte o kehanetler.
Toprak tam üç defa sallanacak. İlk sallantı yılın başlarında.
Joe Biden, Türkiye'nin arkasından kuyuları kazacak.
Yeditepeli güzel şehir üzerinde kara bulutlar var.
Deniz kabarıyor, kendisinden alınanı geri alacak.
Çiçekler açana kadar herkes evlerinde oturacak ama musibet bu yıl da bitmeyecek.
Koronavirüs salgını devam edeceği gibi yeni salgınlar da kapıda.
Türk siyasetinde bir lider köşeye sıkışacak ve bile bile hata yapacak.
Halk sokakta devleti ile karşı karşıya gelecek.
Toplu hayvan ölümleri görülecek.
ABD'de 11 Eylül benzeri bir olay yaşanacak. Dünya Savaşı'nın kıvılcımları çıkacak ama savaşa daha var.
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