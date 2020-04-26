Koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkarılan kanunla kira borçları siliniyor mu? 1 Mart-30 Haziran arasındaki süreçte kira borcunun ödenmemesi nedeniyle işyeri kira sözleşmeleri feshedilmeyecek. Kiracı tahliye edilemeyecek. Ancak bu döneme ilişkin kira borcu silinmeyecek. İcra takipleri durdurulduğu için 30 Nisan'dan sonra icra takibi yapılabilecek. Koronavirüsten İş Yerlerini Kapatan Esnafların Kira Borcu olanlar Ne Yapacak? Kira Borçları Siliniyor Mu?

Koronavirüsten İş Yerlerini Kapatan Esnafların Kira Borcu olanlar Ne Yapacak? Kira Borçları Siliniyor Mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkarılan kanunla kira borçları siliniyor mu? 1 Mart-30 Haziran arasındaki süreçte kira borcunun ödenmemesi nedeniyle işyeri kira sözleşmeleri feshedilmeyecek. Kiracı tahliye edilemeyecek. Ancak bu döneme ilişkin kira borcu silinmeyecek. İcra takipleri durdurulduğu için 30 Nisan'dan sonra icra takibi yapılabilecek. Koronavirüsten İş Yerlerini Kapatan Esnafların Kira Borcu olanlar Ne Yapacak? Kira Borçları Siliniyor Mu?

2) "7226 sayılı kanuna göre 1 Mart-30 Haziran arası ödenmeyen kiralar için ev sahibi olarak haklarımız nedir?"

Bu durumda 1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacaktır. Ancak aynı süreç içerisinde de ilişkin kira parasının tahsili için 30 Nisan tarihinden sonra icra takibi yapılabilecek, ihtiyati haciz kararı alınıp infazı yapılabilecek , takibin kesinleşmesi halinde borçlu kiracının mal varlığı üzerine haciz yapılabilecek, tahliyesi istenemeyen işyerindeki malları haczedilip muhafaza altına alınabilecektir.

Vatandaşlar Şu hususa dikkat etmeli her ay düzenli şekilde kira borçlarını ödeyerek haciz durumu riskinden kurtulabilir ayrıca ödeme makbuzlarıda saklanmalıdır

Koronavirüs nedeniyle kira borçları silinecek mi? Konut kiraları siliniyor mu?

Koronavirüs salgını sonrası hükümet hastalığın ekonomiye olan etkilerini azaltmak için bir dizi önlem paketi açıkladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkarılan kanunla 1 Mart - 30 Haziran arası dönemde kira borcunun ödenmemesi nedeniyle iş yeri kira sözleşmeleri feshedilemeyecek. Peki kira borçları siliniyor mu? Konut kira borçları siliniyor ya da erteleniyor mu? İşte detaylar...

KANUNLA KALDIRILMADI

Okurlarımdan gelen bu yöndeki soruları emekli Yargıtay üyesi avukat Mustafa Ateş'e sordum. Ateş, bu soruları ayrıntılı şekilde şöyle yanıtladı: "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 sayılı kanunun geçici 1. maddesiyle '1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı' düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme 1/03/2020 tarihinden 30/06/2020 tarihine kadar işleyecek kira borcunu ortadan kaldırmamaktadır.

TAHLİYE İSTENEMEYECEK

Bu süre içerisinde kira borcu devam edecektir. Ancak bu dönemdeki kira borçlarının ödenmemesi sebebiyle kira sözleşmesi kiraya verenler tarafından feshedilemeyecek ve kiracının tahliyesi istenemeyecektir. Kanuna göre özellikle belirtmek gerekir ki kira ödemeleri ertelenmemiş veya ortadan kaldırılmamıştır. Bu düzenlemeye göre bu döneme ilişkin ödenmeyen kira parasının tahsili için icra takibi de yapılabilecektir. İCRA TAKİPLERİ DURDU

Ancak Cumhurbaşkanı'nın İcra İflas Kanunu'nun 330. maddesi gereğince 22 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2279 sayılı kararıyla, COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, 30 Nisan'a kadar nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuştur.

30 NİSAN'DAN SONRA

Bu durumda 1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacaktır. Ancak aynı döneme ilişkin kira parasının tahsili için 30 Nisan tarihinden sonra icra takibi yapılabilecek, ihtiyati haciz kararı alınıp infazı istenebilecek, takibin kesinleşmesi halinde borçlu kiracının mal varlığı üzerine haciz konulabilecek, tahliyesi istenemeyen işyerindeki malları haczedilip muhafaza altına alınabilecektir. İŞYERİ KİRASI FAİZİYLE

Ödenmeyen işyeri kira parası için 30 Nisan tarihine kadar icra takibi yapılamasa da kira sözleşmesinde kira parasının ödeneceği gün kesin olarak belirlenmişse bu süreçte faiz işleyecek ve kira parası faiziyle tahsil edilecektir.