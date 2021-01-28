Kısıtlamaların kalkması için tarih verildi! Resmen açıklanacak

Kısıtlamaların kalkması için Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek açıklama yapılacağını duyurdu.

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kısıtlamalar kalkıyor mu? sorularının cevapları merak konusu olurken Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkalamada bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI TARİHİNİ İŞARET ETTİ Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında tarih olarak Kabine toplantısını işaret ederek açıklama yapılacağını duyurdu. KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA AÇIKLANACAK Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "(Kısıtlamaların kaldırılması) Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız."da, " dedi.

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