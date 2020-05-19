Kayseri'deki en iyi boşanma avukatları 2020

kayseri en iyi boşanma avukatları,KAYSERİ EN İYİ BOŞANMA AVUKATI,Av.Ezgi Akdivit Lafcı,SELAHATTİN LEKESİZBAŞ ,Avukat AYHAN ÖZTAŞ ve diğer başarılı boşanma avukatlarımız..

Malesef günümüzde sayabileceğimiz onlarca nedenden ötürü her geçen gün boşanma sayısında artış yaşanıyor.Boşanma sebeblerinin arasında en büyük sebeb olarak şiddetli geçimsizlik gözüküyor.Ancak şiddetli geçimsizlik nedenli açılan boşanma davalarında,genelde altta yatan bir olgunun olduğunu unutmamalıyız.

Evli çiftlerin özellikle son yıllarda ortada çok büyük sebebler olmamasına rağmen neden boşanma davası açtıklarından haberin devamında detaylı olarak bahsedeceğim.Ancak öncesinde size uygun,doğru,ekonomik ve sizi haklı olduğunuz davalarda başarıya ulaştırabilecek Kayserideki yetenekli avukatlarımızdan bahsetmek isterim.

Peki Kayseri'de boşanma oranları nasıl?

1,5 milyon nüfusa yaklaşmış olan ve Anadolunun ticaret merkezi sayılan Kayseri ilimizde malesef ailelerin sebebsiz yere yıkılmasına şahit oluyoruz.Gönül istiyor ki hiçbir aile ayrılmasın,zor duruma düşmesin,çocukları annesiz babasız bir aile de büyümesin.Ancak bu sözlerim temenniden öteye gidemiyor.

Diğer illere nazaran Kayseri'de boşanan çift sayımız biraz daha az.Bu aslında güzel bir haber.Ancak gelin görün ki her ne kadar diğer illere kıyasla az da olsa Kayseri'de 2019 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaptığı araştırmaya göre 1 yıl içerisinde evlenen sayısı 9 bin 537 olur iken,boşanan sayımız malesef 2804 oldu.Yani Kayseri ilimizde her üç çiftten biri malesef boşanıyor.

Kayseri'deki en iyi boşanma avukatları isimleri 2020

Kayseri'de evli çiftlerin anlaşaması durumunda,evli çiftlerden biri ya da her ikisi de haklarını en iyi şekilde savunabilmeleri için iyi bir avukat arıyor.Eskisi gibi kapı kapı gezerek değil de, internet arama motorlarından faydalanan kişiler,Kayseri'de en iyi boşanma avukatı diye sık sık aramalarda bulunuyor.Kamusaati.com olarak kayserideki en iyi boşanma avukatlarını araştırdık.Birebir kullanıcı deneyimlerine başvurarak doğru sonuçlara ulaştık.

Kayserideki en iyi boşanma avukatları sıralamamızda Av.Ezgi Akdivit göze çarpıyor..Aşağıda bir sıralama yapacak olursak Kayserimizin en iyi boşanma avukatı olarak Ezgi hanımı ilk sıraya koyabiliriz.

1-Av.Ezgi Akdivit Lafcı

1984 yılında Adana'da dünyaya gelen Akdivit,2008 yılında yani yaklaşık 12 yıldır aktif olarak serbest avukatlık yapıyor.Özellikle aile hukuku konusundaki başarıları neticesinde,bir çok vatandaşımız Av. Ezgi hanımı tavsiye ediyor.2012 yılında evlenerek Kayseri'ye yerleşen Akdivit,kendi özel hukuk bürosunda hizmet veriyor.Kayseri'de ailevi sorunları olan birçok kişi boşanma durumu söz konusu olduğunda Akdivit'i tercih ediyor ve ondan hukuki yardım alıyor.İstasyon mahallesindeki ofisinde hizmet veren avukat Akdivit'e 0 352 222 7807 nolu telefondan ulaşarak randevu alabilirsiniz.

Kayserideki en sık başvurulan Aile hukuku yani boşanma avukatı olarak listemizin ikinci sırasında,Selahayttin Lekesizbaş göze çarpıyor.

2-SELAHATTİN LEKESİZBAŞ

Lekesizbaş Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak hizmet veren Av. Lekesizbaş Kayseri'de boşanmak isteyen çiftlere hem danışmanlık yapıyor hemde avukatlıklarını yapıyor.Mesleki etik kurallarına son derece uyduğu dikkatimizi çekti.Çünkü Lekesizbaş'dan hizmet alan bir çok aile kendisinden çok memnun olduklarını dile getiriyor.Anlaşmalı / Çekişmeli Boşanma Davaları – Nafaka Talebi – Velayet Davaları gibi alanlarda uzmanlaşmış olan değerli Avukatımız Lekesizbaş,Mükemmel kanun yoktur, mükemmel uygulama vardır sözü ile dikkatleri üzerine çeken Avukatımız,Kayseri'deki hukuk ofisinde hizmetlerine devam ediyor.Sahabiye Mah. Ahmet Paşa Cad. İkizler İş Merkezinde hizmet veren Lekesizbaş'a randevu talebiniz olursa 0352 231 73 37 nolu telefondan ulaşabiliyorsunuz

Avukat Lekesizbaş'a başarılarının devamını dilerken 3.sıradaki en iyi boşanma avukatını anlatalım.

3-Avukat AYHAN ÖZTAŞ

Yine Kayseri ilimizde hizmet veren adından sıklıkla söz ettiren Av.AYHAN ÖZTAŞ, Aile Hukuku, Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku ve Türk – gibi konularda oldukça uzman.Kayseri boşanma avukatı listemizde 3.sıraya koyduğumuz Öztaş,başarılı bir iş geçmişine sahip avukatlarımızdan biri.En büyük amaçlarınının müvekkillerine en doğru ve hızlı bir şekilde yardımcı olabilmek olduğunu bildiren Öztaş.Kendilerine başvuran müvekkillerinin sorunları dikkatlice analiz ediyor ve Avukat-Müvekkil ilişkilerini çok etkin bir şekilde icra ediyor. Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi Özal Plaza'da hizmetlerine devam eden Öztaş müşteri deneyimlerine göre Kayseri'deki en iyi boşanma avukatlarından biri.Öztaş hukuk bürosuna 0352 222 98 45 nolu telefondan ulaşabiliyorsunuz.

Kullanıcı yorumları ve deneyimlerine göre hazırladığımız bu makalede 4.sırada yine ünlü bir avukatımız var.

4-Melike Kavugudurmaz

Genç avukatımız kısa sürede başarılı davalara katılmış ve bir çok insana güzel hizmetler vermiştir. 2012 Yılında Hukuk Fakültesine Türkiye de derece yaparak giren Av.Melike Kavugudurmaz,2016 yılında 15 yıllık Avukatlık Deneyimi olan Av. Hidayet Dönmez'in ofisinde iş hayatına devam eden Av.Melike Kavugudurmaz,Kayseri boşanma avukatlığında son yıllarda adından söz ettirmeyi başardı.Belli bir zamandan sonra kendi özel Hukuk bürosunu açan Melike Kavugudurmaz insanlara daha iyi nasıl hizmet verme amacı ile kendini sürekli geliştiriyor ve yeniliyor. Barbaros Mah. 3304 Sok. Garanti Plaza'da hizmetlerine devam eden Kavugudurmaz'dan 352 503 38 96 nolu telefondan ulaşıp randevu alabilirsiniz.

5-Metin Polat

2010 yılında kurdukları Hukuk bürosu ile yaklaşık 10 yıldır faaliyetlerine devam eden Avukat Metin Polat,bir çok hukuk problemlerinde Kayseri'de vatandaşlarımıza hizmet veriyor.Özellikle arabulucuk,boşanma avukatlığı gibi konularda başarısını takdir ettiğimiz Polat, ayrıca uzman olduğu ticaret hukuku, şirketler hukuku, marka, patent ve tasarım başvuru ve tescili işlemlerinde müvekkillerimize hizmet veriyor. Metin Polat'la alakalı internetten yorumlara ulaşabilirsiniz.Mesela gözümüze çarpan bir yorum: " Metin bey ve İrem İlayda Hanım, çok kıymetlisiniz benim için, öncelikle teşekkür ederim .Umarım iş hayatınızdaki başarınız ve insana verdiğiniz o değer benim için tarif edilemez. Sanırsam, avukattan beklenen en önemli şey heran ulaşabilmek ben de bu konuda gerçekten çok memnun kaldım. "

Avukat Metin Polat'ın hukuk bürosu olan Polat Hukuk bürosu Sahabiye Mah. Buyurkan Sok. Yolgösteren İş Merkezinde bulunuyor.Polat hukuk bürosuna bizzat da gidip görülebilirsiniz ya da arayarak da randevu alabilirsiniz.Telefon numaraları +90 352 211 1111.Avukatımıza iş hayatında başarılar dileriz.

Evet Kayserideki en iyi boşanma avukatlarını sıraladık.İnşallah bu makalemizle sizlere faydalı olabilmişsizdir.Lütfen sizde tavsiye edebileceğiniz arabulucu ya da boşanma avukatlarını yorumlara yazarak bizlere iletebilirsiniz.

Hayatın ve evli kalabilmenin çok zor olduğu bu dönemde,umuyoruz ki bu zor durumlarla karşılaşmazsınız.Çünkü boşanmalardan her ne kadar çiftler de etkilense de, en büyük etkilenenin çocuklar olduğu görüşündeyiz.Ülkemizde evlenme geleneği çok popülerdir ve gurur vericidir.Ancak bir çiftin ayrılmasına utançla bakılır.Bu yüzden boşanmaya karar vermeden önce bir psikologdan da destek alabilirsiniz.Ya da yukarıdaki avukatlarımızdan görüş ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Malesef ülkemizde özellikle son yıllarda boşanma sayılarında patlama yaşandı.Kayserideki boşanma avukatlarımıza bunu sorduğumuzda,bunun sebebi genel olarak 5,6 nedene bağlıyorlar.

1-Maddi : Evlilikte geçimin sağlanabilmesi için mutlaka ekonomik bir kazanç gerekiyor.Kimisinin kazancı yerinde,kimisinin ise malesef kazancı düşük.Eve giren para,ailenin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyorsa malesef o ailede sorunlar başlıyor.Maddi sıkıntıların evliliği bunaltıcı bir duruma getirmesi durumunda,alile malesef dayanamıyor ve boşanmayı tercih edebiliyor.

2-Şiddetli geçimsizlik: Aslında tüm maddelerin bir sonucu olarak da şiddetli geçimsizliği değerlendirebiliriz.Ancak plansız veya birbirini yeterince tanımadan evlenmeye kalkan çiftlerde boşanma olayı daha çok görülüyor.Özellikle Türk geleneklerinde 25 yaşındaki bir kadının artık evlenme zamanı gelmiştir.Ailelerinde baskısı ile,hızlı bir şekilde evlenen bu insanlar,birbirlerini yeterince tanıyamıyorlar ve kavgalar kısa sürede başlıyor.Türkiye de o kadar örnek var ki 1 ay evli kalıp sonrasında boşananlar...Bu yüzden o aile faciasını yani boşanmayı yaşamamak için elinizden geldiği kadar evleneceğiniz kişiyi iyi tanımaya çalışın.Araştırın,acele etmeyin.Ailenizin baskısına aldıış etmeyin.Unutmayın bir yuva kolay kurulmuyor,o kada uğraş verilip kurulan,çoluk çocuk sahibi olunan yuvalar tek celsede birkaç saat içerisinde yıkılabiliyor.

3-Aldatma: Belkide boşanmaya en hızlı götüren sebeblerden biri,çiftlerden birinin evli olduğu kişiyi aldatması.Türkiye'nin sosyolojik yapısına baktığımızda kadınların aldatması zaten asla kabul edilemez bir durum.Doğrudan boşanma sebebi.Hatta boşanmadan önce çok daha tehlikeli durumlarda yaşanabiliyor.Ancak ülkemizde araştırmalara baktığınızda genelde erkeklerin daha çok aldattığı bir toplumda yaşıyoruz.Bu yüzden boşanmaların büyük sebeblerinden biri eşin aldatması.Ahlaki olarak asla kabul edilemeyecek bu durum,çiftleri kısa bir sürede boşanmaya sürüklüyor.

4-Ailelerle yaşanan sorunlar: Ülkemizde geniş aile popülasyonu yaygındır.Kaynana,kayınbaba,görümce gibi yakınlar evliliklere sık sık müdahel edebiliyor.Bunun sonucunda da çiftler arasında yetki karmaşası çıkabiliyor.Evliliklerine sık sık müdehale de bulunulan çiftler,çareyi malesef evliliği bitirmekte buluyor.

5-madde kullanımı: Yine ülkemiz özelinde bakarsak madde kullanımı tıpkı aldatma durumunda olduğu gibi genelde erkeklerde rastlanıyor.Elbette madde kullanımı kadınlarda da yaygın.Ancak ülkemizde bu sebeble boşanma davası açan kişiler genelde kadın.Başta yoğun alkol kullanımı,kullandıktan sonra kendini kaybetme durumu,yaptıklarını hatırlayamama gibi nedenlerden ötürü bir çok insanın başına olmasını istemeyeceğimiz olaylar geliyor.Bunun neticesinde de boşanma sebebleri arasında sık olarak gördüğümüz bir durum bu.Bunun yanında sigara bağımlılığı,uyuşturucu madde bağımlılığı,esrar vb gibi kafa yapan ilaçların yoğun kullanımı olduğunda eş,bunlarla başa çıkmakta zorlanıyor ve sonuç olarak adliye koridorlarında alınıyor soluklar..

6-psikolojik sorunlar:Evli çiftten birinin yaşadığı psikolojik sorunlar da boşanmaya sebebiyet verebiliyor.Çiftlerden birinin yaşadığı psikolojik sorun ya da bunalımlar,karşısındaki insanı yıpratınca olan oluyor ve yine çiftler boşanmaya karar verebiliyor.Günümüzde psikiyatrik hastalıkların tedavisinde çok başarlı uzmanlarımız var.Ayrıca basit bir antidepresan kullanımı bile sizi iyileştirecekken,bu tedaviden kaçan evli çiftlerden biri,boşanmaya sebebiyet verebiliyor.

Değerli kamusaati.com okurları,bu makalemizde Kayserideki en iyi boşanma avukatlarını ve boşanmaya sebebiyet veren durumları yazmaya çalıştık.Umarız sizlere yardımcı olabilmişizdir.

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NAZMİ YAKUT - AÇELYA TOPÇUOĞLU