Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıtaları ve Polis tarafından yapılan simit ve simitçiler operasyonu halk tarafından aşırı tepki görmüştü, Bunun üzerine olayın içeriği hakkında açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri dikkat çekici detayları kamuoyu ile paylaştı Detaylar Haberimizde...

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Simitçi Açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıtaları ve Polis tarafından yapılan simit ve simitçiler operasyonu halk tarafından aşırı tepki görmüştü, Bunun üzerine olayın içeriği hakkında açıklama yapan kayseri Büyükşehir belediyesi yetkilileri dikkat çekici detayları kamuoyu ile paylaştı Detaylar Haberimizde...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİRDEN AÇIKLAMA ; FIRIN SAHİBİ SEYYAR SİMİTÇİ

Büyükşehir Belediyesi Zabıtasının polis ekipleriyle birlikte yapmış olduğu denetimler sonucu müdahale edilen seyyar simitçiler fırın sahibi çıktı. Uyarılara rağmen şehrin merkezinde sağlıksız bir şekilde seyyar olarak satış yapmak isteyenlere, zabıta tarafından müdahale edilince duygu sömürüsüne yönelik davranışlar sergilendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tamamen kayıt dışı olarak faaliyet gösteren seyyar satıcılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle, vitrin içinde ve kapalı alanda satışa sunulması gereken gıda maddelerini açıkta ve sağlıksız bir şekilde satanlara karşı verilen mücadelede seyyar satıcılar tarafından toplumun duygularını sömüren davranışlar sergileniyor.

Cumhuriyet Meydanı’nda seyyar simitçilere yönelik müdahalede de benzer bir durum yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ile polis ekiplerinin ortaklaşa müdahalesi sırasında büyük bir tepki gösteren seyyar simitçinin aslında fırın sahibi olduğu anlaşıldı. Şehrin merkezinde ve en işlek caddelerinde satış yapmak isteyen seyyar simitçilerin hep aynı kişiler olduğu ve tüm müdahalelere rağmen ısrarla şehir merkezine girmek istedikleri görüldü. Başta vergisini veren esnaflar olmak üzere pek çok vatandaşın tepkisini çekerken seyyar simitçilere yönelik denetimler sonucu, söz konusu seyyarlar hakkında 5326 sayılı idari yaptırım karar tutanağına aykırı hareketleri nedeniyle işlem yapıldı.

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